Penélope Cruz y el viaje del cine español hacia el Oscar

Desde la primera lectura del guion al Oscar, Belle époque (1992) fue una fuente inagotable de alegrías. Una película creada por dos de las mentes más brillantes del cine español, Fernando Trueba y Rafael Azcona, con un reparto excepcional encabezado por Fernando Fernán Gómez, Penélope Cruz, Maribel Verdú o Jorge Sanz y que obtuvo todos los reconocimientos posibles. Primero encandiló en Berlín, después arrasó en la ceremonia de los Goya y, finalmente, logró la estatuilla a la mejor película de habla no inglesa en 1994.

Concebida como un canto a la vida, Belle epoque nos cuenta la historia de una familia que incluso hoy día estaría considerada avanzada a su tiempo, en la que se respira un ambiente bucólico, hedonista y evasivo. Un pequeño oasis al que llega por casualidad Fernando (Jorge Sanz), un joven soldado que deserta poco antes de la Guerra Civil y encuentra refugio en casa de Manolo (Fernán Gómez), un viejo artista que vive retirado en su mansión de campo con su mujer y sus cuatro hijas: Rocío, Violeta, Clara y Luz.

El propio Trueba decía que Azcona y él quisieron provocar alegría y melancolía a partes iguales. Una película “contra el muermo”, decía el director. Algo así como una ensoñación idílica para una España que muy poco entraría en su periodo más miserable y oscuro. “Belle epoque fue un golpe de aire fresco”, dice el crítico de cine Luis Martínez en Historia de nuestro cine. “Estamos ante una película distinta en muchos aspectos, la refutación de ese lastre que arrastraba el cine español de que solo se podían hacer películas sobre la guerra civil, aquí se aborda de otra manera, situándola en 1931, antes de la proclamación de la Republica”, añade.

Para Penélope, la noche de los Oscar de 1994 fue una de las más importantes de su vida , el primer paso en un Hollywood que años después se rendiría a sus pies. “Era todo nuevo, mágico y podíamos compartirlo todos juntos. Estábamos sentadas en el gallinero, ¡aún me sorprende que no nos echaran con la que liamos allí arriba!”, contaba la actriz en una entrevista.

Un éxito fuera de genero

Es habitual que Fernando Trueba huya de los géneros puros. Belle époque es un buen ejemplo de ello, una película que recurre a la sátira costumbrista y al humor, pero que no podría clasificarse como comedia. “Cuando él empezó a plantear la película, pensaba mucho en el cine de Renoire, inspirándose en obras como La regla del juego (1939)”, comenta Luis Martínez. El propio cineasta siempre ha contado que el cine, como la vida, no tiene generos. Lo cierto es que aquella fórmula le llevó al éxito, no solo cualitativo sino cuantitativo. Belle epoqué logró convertirse en la película de habla no inglesa más vista en Estados Unidos en 1994 y recaudó más de 800 millones de euros en taquilla.