Carla Simón té 36 anys, però no va arribar i moldre. S'ha format des dels 18 anys amb estudis universitaris a l'Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Califòrnia i a la London Film School. El seu secret com a guionista i directora de cinema és dedicar molt de temps a preparar acuradament cada projecte, sobretot pel que fa a la tria dels actors.

'Alcarràs' és la seva segona pel·lícula de llarga durada. Abans, ha fet vuit curts, dos dels quals són documentals, i ha treballat com ajudant de direcció, productora, editora, editorialista i script.

El seu primer llargmetratge 'Estiu 1993' va ser triat per a anar als Oscar de Hollywood del 1998 i 'Estiu 1993' ha guanyat l'Os d'Or a la millor òpera prima a la Berlinale. És la primera persona nascuda a Catalunya que rep aquest guardó. Del primer film, on la directora s'explica una història de la seva infància, se'n va fer poca promoció i va ser el boca-orella el que la va fer triomfar: tothom que l'anava a veure la recomanava. Ara pot passar el mateix amb aquesta segona cinta.









'Alcarràs' s'estrena aquest cap de setmana als cinemes d'arreu del país. És una pel·lícula coral sobre una família de pagesos del Segrià que ha de plegar. Es troben per la darrera collita, i ningú no sap per què, l'avi ha deixat de parlar.

Pel càsting, Carla Simón i el seu equip van veure uns nou mil aspirants. Finalment, van triar gent de la terra. Per la directora era molt important que parlessin el català de Ponent. I com que valora tant el vincle emocional entre els actors, va llogar una casa on passaven dies junts i podien crear una memòria compartida. De moment, RTVE Catalunya ja ha atorgat un premi a 'Alcarràs', un dels premis dolços que cada any s'atorguen a personalitats de la cultura, en la 24a edició dels premis Continuarà...

Pel seu tercer llargmetratge, Simón ja té el guió escrit, però ara la prioritat és el naixement el seu primer fill, a l'estiu.

I si no l'heu vista o voleu repetir, recordeu que 'Estiu 1993' està disponible a RTVE Play.