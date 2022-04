Chanel Terrero: "Estoy con las emociones a flor de piel"

Hace 89 días se convertía en la representante de Eurovisión tras ganar el Benidorm Fest y ahora está a 17 días de poder alzarse con el micrófono de cristal. Atrás deja unos meses muy intensos de mucho trabajo y esfuerzo en mejorar su “SloMo”. Además, ha compaginado esa labor diaria con llevar su propuesta a las diferentes capitales del continente, Lisboa, Amsterdam y Londres, son algunas de las localizaciones donde ha actuado. Ahora, ya está todo hecho. Comienza la cuenta atrás y Chanel asegura que más que nerviosa se encuentra emocionada: “Estoy como con las emociones a flor de piel”.

A pesar de que se encuentra enfocada en trabajar muy duro en esta recta final, Chanel tiene claro en quién se va a acordar en caso de ganar Eurovisión: “La gente que ha estado en el camino de mi vida apoyándome van a ser los primeros en los que voy a pensar” afirmaba la artista.

Sus esfuerzos por llevar “SloMo” a lo más alto han dado sus frutos

Tanto la labor que está haciendo nuestra representante como la de sus cinco bailarines se está viendo recompensando. Ya que las casas de apuestas la sitúan en la quinta posición para ganar eurovisión. Además, todas las organizaciones han votado por ella. E indiscutiblemente siente el cariño y el ‘abrigo’ de todos los eurofans de cualquier recoveco del continente. ¿Siente presión Chanel ante la gran acogida que ha tenido su propuesta? “Obviamente me hace mucha ilusión ver esto, pero, en ningún momento lo he visto como algo de presión. Porque si lo hago, me volvería loca”, confesaba la hispano-cubana.