Troben ADN de la jove violada a Igualada a la roba del detingut

Els Mossos d'Esquadra han trobat l'ADN de la jove violada a Igualada, en sortir d'una discoteca, a la roba de l'habitació del detingut. A més, les càmeres de seguretat l'han situat en el lloc dels fets la mateixa nit.

Novetats en la investigació sobre la brutal agressió sexual d'Igualada.



La policia científica ha trobat ADN de la víctima a l'escorcoll del pis del detingut





El jutjat número 4 d’Igualada el va enviar a presó sense fiança i ara se li aplica el protocol anti suïcidis. La causa està oberta per agressió sexual i assassinat en grau de temptativa. El jove, amb antecedents policials per abusos sexuals, va ser detingut dijous per agredir sexualment una noia al polígon industrial Les Comes d’Igualada, quan la víctima es dirigia a l’estació de tren després de sortir de la discoteca Epic. El detingut només ha respost les preguntes del seu advocat. La causa segueix secreta.

Una detenció llargament buscada Els Mossos d'Esquadra van detenir el jove de 20 anys i nacionalitat boliviana abans de les sis del matí i els Mossos van estar escorcollant durant 8 hores el seu domicili situat al carrer Sant Sebastià d'Igualada. Els Mossos registren el domicili del detingut per la violació d'Igualada. El detingut per la violació d'una menor a Igualada passarà a les pròximes hores a disposició judicial.



L'arrestat té antecedents policials per motius sexuals



La Unitat Central d'Agressions Sexuals de la Divisió d'Investigació Criminal es va encarregar d'investigar el cas durant aquests 5 mesos, que continua sota secret de sumari. El detingut no coneixia a la víctima i té antecedents per delictes sexuals per violació contra la seva germana petita de 12 anys. Els Mossos continuen registrant a Igualada el domicili de l'home presumptament relacionat amb l'agressió sexual a una jove en aquesta població l'1 de novembre.



El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha valorat la feina d'investigació que ha fet la policia catalana i que ha permès arribar a la detenció d'aquest individu. "Avui la nostra societat és una mica més justa", ha afegit Elena a les xarxes socials. Recordem que la investigació ha estat summament complexa, ja que no hi havia testimonis ni càmeres de seguretat a la zona. "Detenim finalment el presumpte agressor d'una noia a Igualada l'1 de novembre. Avui la nostra societat és una mica més justa que ahir. Bona feina" El conseller ha explicat que la víctima ha estat acompanyada en tot moment pel cos policial. "Cap agressió cap a les dones ha de quedar impune", ha declarat paral·lelament aquest matí la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.



Verge ha anunciat que des de la Generalitat de Catalunya "ens personarem en aquest cas en la causa judicial", i ha reivindicat que "sabem que els processos judicials ajuden a la recuperació de les víctimes sobretot quan hi ha una escolta activa i respectuosa a les dones, sense revictimització: en això també hi estem treballant".