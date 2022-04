Por fin ha llegado el gran día. Los cuatro mejores aprendices de Maestros de la Costura se enfrentan en la gala final del programa. ¿Quién será el ganador que se llevará el Maniquí de Oro a casa? Para la prueba de exteriores, Lili, Pablo y Lluís cuentan con la ayuda de tres famosos: Patricia Conde, Pilar Castro y Miki Nadal. En esta ocasión, los aspirantes tendrán que confeccionar un vestido de novia con modelos de tres de las grandes firmas de moda nupcial españolas: Navascues, Isabel Nuñez y Roberto Diz. Las tres celebrities aseguran que saben coser...¿Dónde ha aprendido Miki las nociones básicas? En casa. Su novia es diseñadora y tiene su propia firma.

Al fin y al cabo, Helena Aldea conoció a Miki Nadal gracias a Cristina Pedroche . La pareja anunció que serían padres el 19 de marzo, cuando Carmen, la hija de Miki Nadal , se llevó una sorpresa: ¡tendrá una hermana pequeña! Así lo contó el cómico en sus redes sociales: "Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa. La sorpresa se la ha llevado ella porque se ha enterado de que dentro de unos meses si todo va bien será la 'hermana mayor", escribe. El presentador tendrá a su segunda hija , su primera junto a Helena Aldea.

Ahora bien, si hay una embajadora de Capriche esa es Cristina Pedroche . La amiga y compañera de trabajo de Miki Nadal también es una de las grandes e íntimas amigas de Helena Aldea y no duda ni un instante en acudir a sus diseños para promocionar su ropa. Además, la presentadora de televisión ha posado en numerosas ocasiones como modelo para Capriche. Su amistad llega tan lejos que Cristina Pedroche será la madrina de la hija de Miki Nadal y Helena Aldea , que nacerá a finales de 2022.

Licenciada en Periodismo, Helena Aldea decidió emprender su camino en la moda junto a su hermana Ángeles . Juntas fundaron la firma Capriche con una gran variedad de diseños. Helena lo mismo diseña un vestido para cualquier evento como ropa para el día y looks más festivos o lujosos de noche. Impulsaron su marca a través de las redes sociales y han conseguido que famosas como Paula Echevarría, Anne Igartiburu, India Martínez, Sofía Suescun o Mónica Naranjo luzcan sus prendas.

Lili interroga a Miki: ¿se va a casar con Helena Aldea?

Ahora bien, ¿están pensando en casarse Miki Nadal y Helena Aldea? Esa es la gran pregunta que todos tienen en la cabeza. Y Lili, finalista de Maestros de la Costura, también: "¿Qué tal tu vida Miki? ¿Estás casado?", le pregunta mientras Miki mira con absoluta incredulidad. ¡Acaban de conocerse y Lili ya le pregunta por su vida personal!

"¿Tu novia es diseñadora, no? ¿No te gustaría casarte?", continúa. Lili dice que es porque están haciendo un vestido de boda, pero Miki no se lo cree: "Nos hemos conocido hace un rato...", le contesta. Y quién sabe, tal vez el presentador vuelva a pasar por el altar... O no. De momento, Miki Nadal tiene novia y sigue a tope en su relación.