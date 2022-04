Historias de Odesa

Los habitantes de Odesa, la tercera ciudad de Ucrania y el puerto mas importante del país viven con el temor de nuevos ataques rusos. Un equipo de Informe Semanal ha sido testigo de cómo se prepara su defensa. “Mandé a mi mujer y a mi hijo a un lugar seguro en el extranjero y con las manos libres, por decirlo de algún modo, me armé de valor y decidí pasar a la acción”. El que habla así es Dima, el dueño de una tienda de moda en Odesa que ha reconvertido en una fábrica artesanal de chalecos antibala que se entregan a los soldados.

“Odesa está incluida en la lista de objetivos que interesan sobremanera a los invasores”, asegura el alcalde de la ciudad, Gennadi Truhanov. Confirma que “la gente está preocupada y tensa” porque temen que las tropas rusas “en una segunda fase de la guerra se muevan en dirección a Odesa” cuando concluya la operación en la región de Donbás.

Hemos hablado también con los habitantes de Mykolaiv, el centro de construcción naviera mas importante del Mar Negro, que está a poco mas de una hora de coche de Odesa y que es blanco de reiterados ataques rusos. A finales de marzo, perdió a 36 de sus habitantes en un ataque ruso, la ofensiva ha seguido en abril, pero con armas de precisión. De sus astilleros salió a principios de los 80, uno de los buques insignia de la URSS, el Moskvá, hundido a mediados de abril por el ejército de Ucrania en uno de los golpes más simbólicos y efectivos desde el comienzo de la invasión.

La familia y otros animales

En los hogares españoles viven mas de 30 millones de mascotas. Son mas numerosos los animales de compañía que habitan en ellos que los niños menores de 15 años. “En nuestro pasillo somos ocho viviendas, en nuestro piso somos todos parejas mas o menos de nuestra edad, y hay seis perros, dos gatos y un bebe”, detalla Javier Grisaleña al lado de su pareja, Claire y su perra Skye.

En el reportaje “La familia y otros animales”, Informe Semanal analiza el boom de las mascotas con propietarios, sociólogos y psicólogos, pero también desde la perspectiva económica de un sector que factura unos 3.700 millones de euros al año y que da trabajo a más de 12.000 empresas. Entre ellas hay algunas jugueteras, como Injusa, que ante el descenso de la natalidad han abierto nuevas líneas de negocio dirigidas a los dueños de mascotas, que gastan de media en su cuidado mas 1.000 euros anuales.

Desde comienzos de este año, la ley considera a los animales de compañía seres sintientes, establece que su bienestar está por encima de otras cuestiones y regula que no sean abandonadas y que no se les cause sufrimiento o dolor. Las mascotas han pasado a integrarse en los hogares como un miembro mas de la familia. Psicólogos y sociólogos señalan, sin embargo, que hay una fina línea entre integrar a las mascotas en nuestras vidas y buscar relaciones sólidas con animales de compañía al no encontrarlas con las personas, por eso, dicen el riesgo de humanizarlas tiene también consecuencias.