Hi ha una "star system" català? Es tracta diferent als famosos a Catalunya que a altres llocs d'Espanya, com ara Madrid? Per què hi ha menys festes, menys esdeveniments amb presència de personatges molt populars a Barcelona? És perquè a Catalunya som menys tafaners? En Xavier Sardà i l'Ana Boadas ho debatem amb el Bernat Dedéu, la Laura Fa, la Pilar Eyre, l'Enric Company o l'actriu Natalia Sánchez i la youtuber Patry Jordan.

Barcelona va viure una època daurada de famosos als anys vuitanta i noranta. En aquells temps, hi havia una sala de festes que era de pas obligat per tots els personatges populars, d'aquí d'arreu, que visitaven la ciutat. Era l'Up&Down i la seva directora es deia Dolly Fontana. Juntament amb el seu marit l'Oriol Regàs, van construir un autèntic lloc de culte per als famosos. La Dolly explica algunes de les anècdotes més sucoses de l'època.

Molta gent pensa que els influencers d'internet i les xarxes socials s'han convertit en els nous famosos, els que abans sortien en les revistes de crònica social i anaven a festes amb molt de glamur. La Patry Jordan és una de les influenciadores més importants de casa nostra, amb set canals al Youtube i una presència massiva a Instagram i Twitter que li fa sumar més de vint milions de seguidors. A l'Obrim fil reflexiona sobre la fama i l'"star system" català i si als joves creadors de continguts a l'àmbit digital se'ls pot considerar la nova classe de famosos

La Natalia Sánchez es va fer famosa per primera vegada interpretant el personatge de la "Teté" a la sèrie de la televisió de "Los Serrano". Nascuda a Madrid, ara viu a Barcelona amb el seu home, el Marc Clotet, i s'ha incorporat a una família molt popular a Catalunya, formada pel mateix Marc Clotet, l'investigador Bonavnetura Clotet i l'actriu Aïna Clotet. Per això pot reflexionar amb coneixement de causa com és ser famós a Barcelona i a Madrid

En Xavi Paredes és gestor dels esdeveniments més variats i amb personatges més populars que es fan a Catalunya i coneix a la perfecció els engranatges de les festes, esdeveniments, saraus i reunions que es fan a casa nostra. L'Ana Boadas el va a trobar per esbrinar com és de diferent organitzar una catifa vermella o una presentació a Barcelona respecte a altres llocs amb més presència de famosos, com ara Madrid.

Un dels moments més particulars es produeix quan la periodista Laura Fa dona les claus sobre per què a Catalunya s'ha anat marcint la classe de famosos que va florir durant els anys vuitanta i noranta. L'explicació genera una intensa polèmica al debat i no agrada a tots els convidats.

Segons els especialistes en crònica social, ara mateix, els famosos catalans més populars i que generen més interès mediàtic són: Gerard Piqué, Rosalia, l’entrenador del Barça Xavi Hernández, Dulceida Risto Mejide i Laura Escanes i Judit Mascó. L'Ana Boadas elabora el seu informe sobre l'"star system" català amb aquestes dades i algunes igual de rellevants per situar el debat.