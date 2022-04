Llibres de meteorologia, canvi climàtic i l'univers

Si encara no sabeu quin llibre regalar aquest Sant Jordi i sou uns apassionats de la meteorologia, l’astronomia o us interessa el canvi climàtic, després de les propostes que us vam fer just fa un any, enguany us aportem noves oportinitats literàries que us ajudaran a decidir quin llibre comprar.

El tiempo | José Miguel Viñas: No és estrany que la meteorologia hagi interessat des de sempre l'ésser humà, tenint en compte la seva utilitat: en depenen les collites, la seguretat aèria o la possibilitat d'emplenar incòmodes silencis a l'ascensor. Però quant sabem en realitat sobre els capricis del temps i el clima? A què es deuen els anticiclons, les tempestes o els temporals que ens anuncien, de vegades, els homes i les dones del temps? En què basen les vostres prediccions? Tenint en compte que parlem del temps a tota hora, és paradoxal el poc i mal conegut que és la meteorologia per part del profà en la matèria. En aquest llibre ho coneixereu tot sobre el temps. Fa un recorregut breument la seva història i els actors principals de l'escena meteorològica: des de la naturalesa de l'aire i de la màquina atmosfèrica fins a cadascuna de les variables meteorològiques que permeten als meteoròlegs i climatòlegs fer la seva feina. Per acabar, l'apassionant món de la predicció meteorològica i els canvis que la climatologia ha patit al llarg de la història ens donaran una visió completa sobre aquesta ciència fascinant.

En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa | Mar Gómez: Des de nens, som observadors innats del cel, aquell lloc on succeeixen molts fenòmens de sobres coneguts per tots i altres que ens deixen amb la boca oberta quan els descobrim. En un món cada vegada més artificial estem perdent la capacitat de percebre'ls i la veritat és que, a uns quants quilòmetres sobre els nostres caps, succeeixen fenòmens naturals per no prestar-los atenció. Aquest llibre ens sorprendrà per la quantitat de petits fets quotidians meravellosos que succeeixen diàriament i en què amb prou feines reparem, per a gran sorpresa nostra: Quina relació tenen els núvols amb els elefants? Per què fa més fred a Nova York que a Madrid, si estan pràcticament a la mateixa latitud? Què són les gelades negres? Per què hi ha silenci quan ha nevat?

El llibre dels petits sapiens sobre el clima i el temps | Harriet Rossell i Rosie Cooper: Aquest llibre és ple a vessar de les dades més fantàstiques i al·lucinants sobre el clima i el temps. Llegeix-lo i et convertiràs en un PETIT SÀPIENS TOTAL que sap coses tan curioses com que els pets de les vaques contribueixen al canvi climàtic, com predir el temps sense l'ajut d'un superordinador i què fa bufar el vent. Posa a prova el teu coneixement amb aquestes activitats insòlites: - Fes un arc de Sant Martí sense pluja! - Prepara unes llaminadures en un forn solar fet per tu! - Crea llampecs al menjador de casa! Tant si ets un activista del clima o un caçador de tornados com si simplement t'ho passes pipa fent experiments científics, aquest llibre és perfecte per a petits sàpiens com tu. Aquest és el primer llibre d'una nova col·lecció interactiva que pretén acostar la ciència a les noves generacions i demostrar la importància que té per al nostre dia a dia.

L'emergència climàtica a Catalunya. Revolució o col·lapse | Santigo Vilanova: Un assaig divulgatiu i militant que apel·la a la consciència crítica del lector sobre un dels temes més importants del present i del futur, el canvi climàtic, centrat en l'estat de la qüestió a Catalunya. D'acord amb les dades dels sectors científics catalans i amb els símptomes actuals, Catalunya s'encamina cap al col·lapse ecològic. Les pròximes dècades molts sectors i ecosistemes del nostre territori tindran greus dificultats a causa d'un clima més càlid, més sec, amb més fenòmens extrems i en un entorn sotmès a una forta pressió sobre els recursos hídrics, un litoral molt artificialitzat i una agricultura abocada en l'alimentació animal i amb escassa autosuficiència productiva. La crisi del coronavirus, en canvi, ha provocat una disminució espectacular de la contaminació i el que hem viscut podria ser un assaig del que caldrà fer per mitigar el canvi climàtic.