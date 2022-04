Encara no som a l'estiu, però encara que costi de creure, el sol de mitjans d'abril crema tant com el que tenim durant la segona quinzena d'agost. En totes dues èpoques el sol es troba a la mateixa altura, a uns 60 graus per sobre de l'hortizó, per tant, la radiació solar és molt semblant.

Tot i que la radiació ultravioleta d'ara és similiar a la de ple estiu, és ara a l'abril quan té major incidència sobre la nostra pell, ja que està més sensible per què venim de l'hivern, l'estació amb menys radiació solar. A més, enguany cal tenir en compte que el mes de març va ser poc assolellat i amb menys radiació de l'habitual, per tant, la pell encara ha estat menys exposada al sol durant les darreres setmanes.

Per tot plegat, tot i que encara no faci molta calor i tinguem la sensació que el sol no ens cremarà, cal posar-se màxima protecció solar i evitar cremades. Aquestes, de fet, són més freqüents a finals de la primavera i principis d'estiu, a causa d'aquesta "sensació enganyosa" del sol que probablement haureu viscut aquesta Setmana Santa. De fet, durant els darrers dies de sol, hem tingut una radiació solar més alta de l'habitual, igual o superior a la de finals de juliol o principis de juny.