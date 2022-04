Igualtat confirma el crim masclista de Lloret de Mar

El Ministeri d'Igualtat ha confirmat finalment el doble crim masclista de Lloret de Mar. Els Mossos creuen que l'home hauria posat fi a la vida de la seva parella, una dona de 53 anys i la de la seva filla de 18 i després s'hauria suïcidat. És el que es desprèn de l'escena del crim: els cossos de les víctimes van aparèixer sobre el llit amb evidents signes de violència. Al costat s'hi va trobar un ganivet i una destral amb restes de sang, segons ha reconegut el regidor de Seguretat de LLoret de Mar, Jordi Sais.

Amb aquest nou assassinat, les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles ja són 12 a tot l'Estat i 1.138 des que el 2003 es van començar a comptabilitzar els casos.

Sense denúncies prèvies

El crim ha sorprès els veïns de la urbanització Els Pinars que parlen d'una família discreta. Sais explica que no constaven denúncies prèvies. L'Ajuntament de LLoret de Mar ha convocat per aquesta tarda a les 7 un minut de silenci per condemnar el doble crim d'ahir a la localitat.

El fill que va donar la veu d'alerta està previst que declari en breu. El seu testimoni també serà clau per acabar d'esclarir els fets juntament amb l'autòpsia dels cossos. El noi es trobava a França i va ser qui va trucar la policia local en no poder contactar amb la seva mare.

El matrimoni era d'origen rus i feia uns deu anys que estava empadronat a Lloret de Mar tot i que no hi residia de forma permanent.