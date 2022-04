Satisfacció total al sector turístic

Una de les més beneficiades per la reactivació del turisme durant aquesta Setmana Santa és la ciutat de Barcelona, que aquests dies torna a omplir-se de visitants, registra molt moviment de gent i cues per entrar als llocs més atractius, sota el sol i el bon temps que acompanya. Entre els visitants, n'hi ha d'arribats d'altres indrets d'Espanya però el que es nota més és que ja han tornat els estrangers, que durant els primers mesos de pandèmia i amb les restriccions per viatjar van desaparèixer gairebé completament.

04.53 min L'activitat turística es recupera amb força

Fora de la capital catalana, el bon temps i les ganes de vacances auguren un ple al Pirineu de Lleida i també la plana. La mitjana d'ocupació és d'un 90 per cent i alguns establiments han penjat el cartell de complet. Tradicionalment, la Setmana Santa dona el tret de sortida a la temporada dels esports d'aventura. Les empreses d'aquest sector preveuen un 80 per cent de contractació d'activitats una xifra molt semblant a la d'abans de la pandèmia. El que ningú esperava és que a aquestes alçades de la primavera encara es pogués practicar l'esquí en bones condicions.

01.40 min Activitats per triar i remenar a l'interior i al Pirineu

Pel que fa a Tarragona, els hotels de la Costa Daurada registren aquests dies festius de Setmana Santa ocupacions molt altes, que superen el 80%. Són xifres superiors a les que hi ha hagut els darrers dos anys, gràcies a un increment del client de proximitat, tant català com de comunitats com l'Aragó, Euskadi i la Comunitat Valenciana. El mercat internacional també s'ha reactivat. Destaca l'arribada de francesos, però també s'hi veuen aquests dies força britànics i veïns del centre d'Europa.

01.41 min El sol i la calor impulsen el turisme de platja

A Girona, els apartaments turístics s'han convertit en una bona opció per al principal visitant, veïns de l'àrea metropolitana de Barcelona. És un perfil de client a qui li agrada molt moure's al seu aire de manera independent amb la família o amics. L'augment de les temperatures i les reserves d'última hora han capgirat les previsions inicials i finalment a zones de costa de l'Empordà l'ocupació hotelera s'ha enfilat fins a un 80%. Un sector molt satisfet és el dels càmpings gironins on el turista català té, des de fa temps, un pes significatiu.