Detingut un home com a presumpte assassí de la seva parella

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un home de 42 anys com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella a Vilanova del Camí, a la comarca de l'Anoia.

Els fets han passat de matinada, al voltant de dos quarts de quatre, quan els agents han rebut l'avís d'una agressió del detingut sobre la víctima. Una patrulla de la policia local del municipi s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha detingut el presumpte autor del crim per un delicte de violència de gènere. La víctima ha estat traslladada en estat molt greu a un centre hospitalari, on ha mort al cap d'unes hores com a conseqüència de les ferides.

Segons fonts properes a la investigació, no consta que la dona hagués presentat cap denúncia contra la seva parella. Els Mossos estan pendents ara del resultat del l'autòpsia per determinar les causes exactes de la mort violenta de la dona.

Pel que fa el detingut, s'espera que no passi a disposició judicial almenys fins aquest dissabte, tot i que dependrà del que s'allarguin les diligències.

La conselleria d'Igualtat i Feminismes està fent seguiment del cas com a presumpte feminicidi, el cinquè d'aquest any segons les dades que recull el portal de feminicidis de l'Institut Català de les Dones.

