OGAE "Rest of the World" undécimo club de OGAE en otorgar sus votaciones en la OGAE Poll 2022. El club le ha dado la máxima puntuación, les douze points, a la canción "Brividi" interpretada por Mahmood & Blanco. Con estos 12 puntos Italia se mantiene en la primera posición alcanzándo el centenar de puntos a la espera de los resultados del resto de clubs internacionales. El top tres lo ha completado "Hold Me Closer" de Cornelia Jakobs (Suecia) y "SloMo" de Chanel (España).

El club internacional se han acordado de España y han votado a Chanel con ocho puntos. Con esta puntuación, España se mantiene en la tercera posición con un total de 80 puntos, a 30 del cuarto puesto. Ya son diez los clubs que han votado por la candidatura española (Francia, Eslovenia, Grecia, Letonia, Albania, Bulgaria, Italia, Croacia, Turquía y OGAE Rest of the World). La lista de votos la completan Reino Unido (7 puntos), Polonia (6 puntos), República Checa (5 puntos), Francia (4 puntos), Australia (3 puntos), Noruega (2 puntos) y Países Bajos(1 punto).

Italia está representada este año por Mahmood & Blanco. El dúo serán los anfitriones italianos tras ganar el Festival de San Remo con su canción "Brividi". Los italianos toman el relevo de la banda de rock Måneskin que con su canción "Zitti E Buoni" logró la tercera victoria de Italia en Eurovisión.

¡Así va la clasificación! (11 de 43 clubs por votar) Durante las próximas semanas, los 43 clubs nacionales que conforman OGAE International, entre ellos España, irán otorgando sus puntos a sus 10 canciones favoritas de la 66ª edición del festival que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Turín. El ganador de la OGAE Poll se dará a conocer tan solo unos días antes de la celebración de la Primera Semifinal de Eurovisión 2022.