En las últimas horas un rumor ha cobrado mucha fuerza: Rihanna y A$AP Rocky se han separado después de un año de relación y en la recta final del embarazo de la cantante. La ruptura habría tenido lugar en marzo durante la Fashion Week de París, pero la noticia no había trascendido hasta ahora, cuando un influencer y periodista de moda ha asegurado en su cuenta de Twitter que la cantante y el rapero ya no estarían juntos. ¿El motivo? Una infidelidad de A$AP Rocky con una diseñadora de zapatos en la empresa de Rihanna, Savage x Fenty, y amiga de la cantante. La pareja aún no se ha pronunciado para confirmar o desementir estos rumores, pero en las redes no se habla de otra cosa: ¿quién es Amina Muaddi?