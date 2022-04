¿Qué película ver hoy? El mejor cine gratis en RTVE Play

Thrillers, películas de acción, comedias, dramas o romances. En RTVE Play, el mayor escaparate del cine en español, puedes disfrutar de más de 300 películas gratis. Títulos imprescindibles a tu disposición, en abierto, en el amplio catálogo de Somos Cine.

Belle époque (1992), Fernando Trueba Reparto: Penélope Cruz, Fernando Fernán Gómez, Maribel Verdú Ganadora del Oscar a la Mejor película de habla no inglesa, esta cinta reune a algunas de las actrices más destacadas del cine español: Maribel Verdú, Penélope Cruz o Chus Lampreabe. La película se sitúa en España, por antes de estallar la guerra civil. El joven Fernando decide desertar y el destino le lleva hasta una finca campestre donde es acogido por Manolo, un excéntrico pintor de ideas republicanas, que vive solo y al que hace bien la compañía de un amigo por unos días. Pero cuando las cuatro hijas de Manolo llegan para pasar el verano, este le pide a Fernando que se marche. Sin embargo, Fernando pierde el tren, para alegría de las cuatro hermanas.

Mar adentro (2004), de Alejandro Amenábar Reparto: Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas Es la película española con más premios Goya. Un total de 14 galardones, entre los que destacan el de mejor dirección, mejor guión y mejor película para Alejandro Amenábar. También se llevó el Oscar a Mejor Película Internacional. Basada en al historia real de Ramón Sampedro (Javier Bardem), un hombre que llevaba casi treinta años postrado en una cama al cuidado de su familia, desde que un accidente le dejó tetrapléjico e interrumpió su juventud y su vida. Cuando decide interponer una demanda de suicidio para solicitar la eutanasia activa, obtiene ayuda de mucha gente. Julia, una abogada que sufre una enfermedad degenerativa, acepta llevar su caso y se traslada a casa de Ramón para conocerle y poder defender su causa.

La vida inesperada (2013) Reparto: Javier Cámara, Raúl Arévalo Juanito es un actor que fue a Nueva York a triunfar. Los años han pasado, no ha conseguido lo que esperaba y se gana la vida trabajando en lo que puede. Un día llega a visitarle su primo, aparentemente triunfador y que tiene "todo lo que uno espera tener". Sin embargo, la convivencia va descubriendo la realidad que hay detrás de cada uno de ellos. La vida inesperada es una comedia sobre cómo el azar nos abre puertas que jamás habríamos imaginado -como el amor- y cómo nuestro destino final depende de si nos atrevemos o no a traspasarlas.

La vida de Adèle (2013) Reparto: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos A sus 15 años, Adele (Adèle Exarchopoulos) no tiene dudas de que una chica debe salir con chicos. Su vida cambiará para siempre cuando conozca a Emma (Léa Seydoux), una joven de pelo azul, que le descubrirá lo que es el deseo, y el camino hacia la madurez. Así, Adele crecerá, se buscará a sí misma, se perderá y se reencontrará… y todo ello bajo la atenta mirada de los que le rodean.

La isla interior (2009) Reparto: Candela Peña, Geraldine Chaplin, Alberto San Juan Gracia, Martín y Coral son tres hermanos con vidas muy diferentes que luchan por salir adelante. Tres náufragos de sí mismos. Aunque saben que se necesitan, siempre acaban dándose la espalda y sin poder ayudarse unos a otros porque, quizá, susproblemasse parecen demasiado. Martín quiere dejar la casa de sus padres para escribir en París. Gracia quiere separar la realidad de la ficción en la que se ha convertido su vida. Coral tan sólo quiere que la quieran.En esta situación de huida y miedo se encuentran los tres hermanos cuando son informados de la inminente muerte de su padre. Este hecho les obliga a enfrentarse entre ellos, pero también a sí mismos.

Os fenómenos (2014) Reparto: Lola Dueñas, Luis Tosar, Xosé A. Touriñán Neneta es una mujer que vive en una furgoneta desde hace tres años en la costa de Almeria y ve como su pareja, "Lobo", desaparece justo el día en el que iba a empezar a trabajar. Ella tiene que recoger el campamento y volverse con su bebé en la furgoneta a su pueblo natal, en Ferrol, Galicia. Al regresar todo son dificultades, no logra encontrar trabajo y tiene que seguir viviendo en la furgoneta hasta que consigue un puesto de peón en la construcción. Sufre la dureza del trabajo y el hecho de ser mujer en un oficio de hombres, pero consigue sobreponerse con coraje y en compañía de su cuadrilla empiezan a ser conocidos por el constructor como 'Los fenómenos' por su capacidad para levantar metros cuadrados construidos.

Cosas que nunca te dije (1996), de Isabel Coixet Reparto: Andrew MacCarthy, Lyly Taylor El universo de Isabel Coixet sienta todas sus bases con esta película. Los actores llenan la pantalla con su tierna historia de amor. Un relato agridulce en el que la directora catalana se expresa en su máxima potencia con ese particular costumbrismo sutil, que se apoya en la anécdota cotidiana, en la torpeza de los diálogos corrientes, graciosos, para bucear en los sentimientos. Cosas que nunca te dije cuenta la historia de Ann, una joven dependienta de una tienda de fotografía, acaba de ser abandonada por su novio; para superar su angustia acude al Teléfono de la Esperanza, desde el que Don intenta ayudar a los demás.

Verano 1993 (2017), de Carla Simón Reparto: David Verdaguer, Bruna Cusí, Laia Artigas Ópera prima de Carla Simón, ganadora de la Berlinale 2022 con 'Alcarràs'. Frida es una niña de seis años que, después de la muerte de su madre, debe mudarse a casa de sus tíos. Aunque su tía, tío y prima pequeña Anna la reciben con los brazos abiertos, Frida no acaba de adaptarse a su nueva vida. Lejos de su entorno cercano, viviendo en una casa en medio del campo, Frida debe entender lo que significa ser un niño en un mundo de adultos. Ganadora de la Biznaga de Oro a la Mejor Película en 2017.

La vida y nada más (2017) Reparto: Andrew Bleechington, Regina Williams Andrew, un adolescente afro-americano, anhela encontrar su sitio en la Norteamérica actual. Con su madre, Regina, quien a su vez desea encontrar algo más en su vida que ocuparse de sus hijos, Andrew se verá forzado a sufrir la presión de las responsabilidades familiares. Además, su búsqueda por comunicarse con su ausente padre le llevará a tomar un peligroso camino.

El pacto (2018) Reparto: Mireia Orioll, Darío Grandinetti Mónica ve cómo, de repente, Clara, su hija, entra en un coma profundo e inexplicable. Cuando los médicos la dan por muerta, un desconocido le propone un pacto: él salvará a Clara pero, a cambio, Mónica deberá entregarle una vida. Mónica acepta y, contra todo pronóstico, su hija se salva. Ahora ella deberá entregarle otra vida a cambio.

Tiempo sin aire (2015) Reparto: Juana Acosta, Adriana Ugarte María, una enfermera colombiana que perdió a su hija a manos de tres paramilitares, viaja desde Colombia acompañada por su hijo pequeño, hasta Santa Cruz de Tenerife para encontrar y vengarse de uno de los asesinos. Guarda una foto que encontró en su hogar destruido, con un rostro, una dedicatoria y un nombre: Iván. Gonzalo, un psicólogo escolar cuya existencia da un vuelco el día que conoce a Maria, se implicará con ella en su incesante y obsesiva búsqueda. Mientras tanto, ajenos a todo, en algún rincón de la capital canaria, la vida de Iván y su novia Vero está apunto de cambiar para siempre.

Ali (2012) Reparto: Nadia de Santiago, Verónica Forqué Ali tiene dieciocho años. Tiene miedo a conducir y miedo a enamorarse. Ali trabaja en un supermercado. Para ella el supermercado es como el recreo del instituto, pero le pagan. Ali fuma constantemente. "Desconfía de todo lo que no puedes hacer mientras fumas", dice Ali. Desde que Ali fuma, su madre ha tenido cinco novios y cinco depresiones. En las cinco le ha tocado hacer de madre de su madre. Por eso es como es, aunque no lo sepa. Ali está enamorada de Julio pero no quiere aceptarlo. Para ella es más fácil seguir viviendo en el país invulnerable de Ali que cruzar al país de Alicia.

No estás sola, Sara (2009) Reparto: Amaia Salamanca, Aida Folch Desde las entrañas, la actriz Amaia Salamanca se mete en la piel de una mujer que sufre violencia machista. El director Carlos Sedes arroja luz sobre este complejo tema con sensibilidad y nos cuenta la historia de Sara, una mujer que asiste a la última sesión de terapia psicológica organizada para un grupo de mujeres maltratadas física y psíquicamente. Por fin, tras años de terapia, consigue verbalizar su propia historia, sin que el miedo, las emociones y los recuerdos se lo impidan. Pero, ¿cómo comenzó esta historia?

Memorias de un hombre en pijama (2018) Reparto: Raúl Arévalo Es la historia de Paco, un cuarentón soltero empedernido, que en la plenitud de su vida consigue su sueño infantil: trabajar desde casa y en pijama. Pero cuando creía haber encontrado el súmmum de la felicidad, irrumpe en su vida Jilguero, la chica de la que se enamora y que tendrá que luchar por permanecer al lado de un hombre cuyo máximo objetivo vital es quedarse en casa en pijama. Es también la historia de los solteros y las parejas, amigos de ambos, que con sus divertidas anécdotas influyen en sus vidas y su relación.

Hermanos del viento (2015) Reparto: Jean Reno, Tobias Moretti Esta es la historia, contada por el guardabosques de las montañas de los Alpes italianos, de la amistad entre un águila y un niño. Todo comienza cuando Lukas encuentra un polluelo de águila, desterrado del nido por su hermano mayor. Una oportunidad para sobreponerse, ambos, de una tragedia vital.

Feedback (2019) Reparto: Eddie Marsan, Paul Anderson, Ivana Baquero Jarvis Dolan, una estrella de la radio, conduce un sarcástico y exitoso programa que se emite todas las noches. Un día, dos individuos enmascarados entran por la fuerza en la emisora: si Jarvis y su equipo no siguen sus instrucciones, los matan a todos. La indicación más importante es que la emisión del programa continúe de modo que los oyentes no sospechen qué está pasando.

Autómata (2014) Reparto: Antonio Banderas y Melanie Griffith La Tierra. Un futuro próximo. Jacq Vaucan, agente de seguros de la corporación cibernética ROC, está a punto de ser padre. Ante el incierto futuro al que se enfrenta la Humanidad, la responsabilidad de traer una nueva vida al mundo le ahoga. En medio de este conflicto existencial, Vaucan investiga una serie de extraños casos que involucran a Autómatas que han trasgredido sus protocolos de seguridad. Lo que en principio parece un expediente rutinario, arrastrará a Vaucan a ser testigo de acontecimientos determinantes para el futuro de la Humanidad.

Anacleto, agente secreto (2015) Reparto: Quim Gutiérrez, Imanol Arias, Carlos Areces Adolfo es un agente de seguridad de 30 años que no está pasando por su mejor época. Su novia de toda la vida le ha dejado porque lo considera un hombre sin ambición alguna y por si no fuese suficiente, tiene un problema más grande: ha descubierto que su padre es un agente secreto.

Asesinos inocentes (2015) Reparto: Maxi Iglesias, Aura Garrido Francisco Javier Garralda es un universitario al que una última asignatura le separa de su título académico. Tras cazarle copiando en el examen, Sebastián, su profesor, le propone un trabajo como única oportunidad para lograr el aprobado: asesinarle. Dirigida por Gonzalo Bendala y la música a cargo de Pablo Cervantes; ganadora del premio Festival de Málaga: Sección oficial largometrajes a concurso.

Betibú (2014) Reparto: José Coronado, Mercedes Morán En una lujosa urbanización, el poderoso industrial Pedro Chazarreta es encontrado degollado. Para dar cobertura a la noticia, la conocida novelista Betibú acepta instalarse cerca de la mansión para escribir desde allí las crónicas del caso. Poco a poco se irá involu

El rey de la Habana (2015), de Agustí Villaronga Reparto: Maykol David Tortoló, Yordanka Ariosa, Héctor Medina Somos cine El rey de la Habana Ver película Cuba, años 90. Tras fugarse de un correccional, Reinaldo trata de sobrevivir en las calles de La Habana. Esperanzas, desencantos, ron, buen humor y sobre todo hambre, le acompañan en su deambular, hasta que conoce a Magda y Yunisleidy, también supervivientes como él. Entre los brazos de la una y la otra, intentará evadirse de la miseria material y moral que le rodea, viviendo hasta el límite el amor, la pasión, la ternura y el sexo más desvergonzado. Dirigida por Agustí Villaronga, este largometraje ha obtenido 15 nominaciones y ha sido ganador de 5 premios, 4 de ellos premios Gaudí, incluyendo mejor fotografía y mejor montaje.

En solitario (2013) Reparto: François Cluzet, Samy Seghir, Guillaume Canet Cine internacional En solitario Ver película Yann sustituye de improviso al capitán estrella del velero DCNS en la competición Vendée Globe: la vuelta al mundo a vela en solitario y sin escalas. Después de varios días de competición descubre a bordo a un joven polizón y, ante el riesgo de ser descalificado, decide esconder al muchacho.

Hijo de Caín (2013) Reparto: Julio Manrique, José Coronado, David Solans Somos cine Hijo de Caín Ver película Nico Albert es un adolescente de carácter muy peculiar, inteligencia excepcional y una única obsesión: el ajedrez. Sus padres, preocupados por la anómala actitud de su hijo, contratan al psicólogo infantil Julio Beltrán. A través de la terapia y de la afición común al ajedrez, Julio se adentrará en el inquietante mundo de Nico y en las complejas relaciones de esta familia aparentemente normal.

Insensibles (2012) Reparto: Àlex Brendemühl, Juan Diego, Tomas Lemarquis Somos cine Insensibles Ver película Historia de un brillante neurocirujano necesitado de un trasplante de médula que, para sobrevivir, se lanza a la búsqueda de sus padres biológicos. Aunque las respuestas sobre su origen parecen ocultarse tras un velo de silencio y misterio, en su búsqueda descubrirá que, en los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de niños sufría un extraño y desconocido mal: eran insensibles al dolor físico. Dirigida por Juan Carlos Medina y con dos premios en 2012 uno en el festival de Sitges: Sección oficial largometrajes a concurso y el otro en el festival de Estrasburgo: Méliès de Plata.

Jean François y el sentido de la vida (2018) Reparto: Claudia Vega, Max Megías Somos cine Jean François y el sentido de la vida Ver película Francesc, un niño solitario de trece años, descubre en la escuela el libro El mito de Sísifo del filósofo Albert Camus por el que queda fascinado. A partir de este momento decide convertirse en existencialista, se sube el cuello de la chaqueta y se hace llamar Jean-François. Su nuevo objetivo será ir a París a encontrar a Camus. Lluna, una adolescente que vive el presente, le acompañará en su aventura con una única condición: parar por el camino para reencontrarse con el chico francés con el que tuvo una historia el verano pasado. Juntos emprenden un viaje para, con Camus o sin él, descubrir cuál es el sentido de la vida.

Tierra firme (2017), de Carlos Marqués-Marcet Reparto: Natalia Tena, Oona Chaplin, David Verdaguer y Geraldine Chaplin. Somos cine Tierra firme Dos mujeres, Eva y Kat, y el mejor amigo, Roger. ¿Es posible vivir el amor, la familia, y la vida de formas tan distintas y aún así permanecer unid... Ver película A sus 38 años, Eva (Oona Chaplin) teme que su reloj biológico esté a punto de pararse para siempre y plantea un ultimátum a su novia Kat (Oona Chaplin): quiere tener un hijo. Ella, en cambio, cree que esa decisión puede cambiar su forma de vida, despreocupada y bohemia. En medio de este dilema aparece Roger (David Verdaguer), el mejor amigo de Kat que viaja a Londres desde Barcelona. La protagonista ve en él un potencial donante para lograr su propósito y, sorprendentemente, al joven le atrae la idea de ser padre. Los tres comparten un viaje en barco por los canales de Londres y una pregunta: ¿Es posible vivir el amor, la familia, y la vida de formas tan distintas y aún así permanecer unidos? Tierra firme es una comedia romántica hispano-británica dirigida por Carlos Marqués-Marcet, con guion inspirado en el libro político Maternidades subversivas (2015) de María Llopis. Tuvo una gran acogida en su estreno en el Festival de Cine de Londres y fue nombrada Mejor película queer de 2018 por IndieWire. ¡Puedes verla aquí!

Petra (2018) Reparto: Barbara Lennie, Marisa Paredes Somos cine Petra Ver película Una caricia al ego y la memoria, así es Petra. Una mujer que no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo largo de su vida, y se cierra en si misma. Tras la muerte de su madre inicia una búsqueda que le conduce a Jaume, un célebre artista plástico poderoso y despiadado. En su camino por conocer la verdad, pero Petra también experimentará cómo el destino da un giro a su lógica cruel abriendo un camino para la esperanza y la redención. ¡Puedes verla aquí!

Enemigo (2013) Reparto: Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent Somos cine Enemigo Ver película Abundie Bell es un profesor de historia con una vida monótona y una relación aburrida con una mujer llamada Mary. Un día, viendo una película alquilada, Abundie descubre un actor que es físicamente igual que él. Exactamente igual. Abundie comete el error de buscar a esa persona: un actor de poca monta llamado Anthony Claire. Este error desencadena una revolución en la vida de Abundie… pero también en la de Anthony, en la de Mary y en la de Helen, la esposa embarazada de Anthony. ¡Puedes verla aquí!

Jaulas (2018) Reparto: Antonio Dechent, Estefanía de los Santos Somos cine Jaulas Ver película En un poblado andaluz que se ha quedado anclado en el tiempo, Concha y su hija Adela sueñan con una vida mejor. Harta del ambiente opresivo y de un marido cruel, Concha decide arriesgarlo todo y escapa con su hija a la ciudad. Su huida se convertirá en una aventura en la que lucharán por escapar de las jaulas que siempre han sido sus vidas. Ver aquí.

Vitoria, 3 de marzo (2018) Reparto: Amaia Aberasturi, José Manuel Seda Somos cine Vitoria 3 de marzo Ver película La película cuenta la masacre del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que cinco trabajadores murieron a manos de la policía durante el desalojo de una asamblea en la iglesia del barrio de Zaramaga. Dirigida por Victor Cabaco, este fantástico drama basado en los años 70 cuenta con Ruth Díaz, José Manuel Seda y Alberto Berzal entre otros, en su reparto. Ver aquí.

A cambio de nada (2015), de Daniel Guzmán Reparto: Miguel Herrán Darío y Luismi, adolescentes unidos por una fuerte amistad, empiezan a fraguar su futuro en los espacios de marginalidad que la sociedad les deja. Empujados por sus circunstancias individuales y familiares, comienzan a adentrarse en el mundo de la delincuencia y la marginación. La primera película como director de Daniel Guzmán supuso también el lanzamiento de Miguel Herrán como actor. La cinta fue una de las grandes sensaciones de 2015. Ganadora de dos Goya y de la Biznaga de Oro al mejor largometraje. ¡Ver aquí!

Órbita 9 (2017) Reparto: Clara Lago, Álex González, Belén Rueda Somos cine Órbita 9 Ver película Helena lleva preparándose para una misión de supervivencia desde que nació. Aunque ella no lo sabe, forma parte de un ensayo científico de gran envergadura. Su destino cambiará cuando Álex se cruce en su vida y le haga descubrir una nueva realidad, totalmente inimaginable para ella. Pero la historia de amor en la que ambos se embarcan pondrá en riesgo un experimento de vital importancia para toda la humanidad.

Truman (2015), de Cesc Gay Reparto: Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi Somos cine Truman Julián recibe la visita inesperada de su amigo Tomás, que vive en Canadá.... Ver película Julián recibe la visita inesperada de su amigo Tomás que vive en Canadá. Los dos amigos, junto a Truman, su perro fiel, compartirán a lo largo de cuatro intensos días, momentos emotivos y sorprendentes, provocados por la difícil situación que está atravesando Julián. Dirigida por Cesc Gay, ‘Truman’ fue nominada a seis Premios Goya en 2016, de los cuales ganó cinco: Mejor película, Mejor actor de reparto (Javier Cámara), Mejor guion original, Mejor actor protagonista (Ricardo Darín) y Mejor dirección. ¡Puedes verla aquí!

Musa (2017), de Jaume Balagueró Reparto: Leonor Watling, Ana Ularu Somos cine Musa Ver película Samuel Salomon, profesor de literatura, no pisa la universidad desde la trágica e inesperada muerte de su novia. Samuel sufre una recurrente pesadilla donde una mujer es brutalmente asesinada a través de un extraño ritual. De repente, la misma mujer que aparece todas las noches en su mente es hallada muerta en idénticas circunstancias a las de su sueño. Samuel se cuela decidido en la escena del crimen para averiguar la verdad, y conoce a Rachel, una joven que asegura haber soñado con el asesinato. Juntos, harán todo lo posible para descubrir la identidad de la misteriosa mujer. ¡Puedes verla aquí!

La playa de los ahogados (2015) Reparto: Carmelo Gómez, Antonio Garrido, Celia Freijeiro Somos cine La playa de los ahogados Ver película Domingo Villar es uno de los autores de género policiaco más populares de las letras españolas, por eso no es de estrañar que tarde o temprano llegase a los cines la adaptación de una de sus novelas. Apasionado también del cine, en esta ocasión el propio Villar participó en la creación del guión de esta película junto al cineasta Felipe Vega. ¡Puedes verla aquí!

El Clan (2015) Reparto: Guillermo Francella, Peter Lanzani Somos cine El clan Ver película Ganadora del Goya a la mejor película Iberoamericana. La cinta batió todos los récords de taquilla en Argentina, llegando a superar a Relatos Salvajes (2014). La historia se basa en el caso policial del Clan Puccio, que conmocionó a la sociedad argentina a principios de los 80. Tras la aparenete normalidad de la familia Puccio se oculta un siniestro clan dedicado al secuestro y asesinato. Arquímedes, el patriarca, miembro del Servicio de Inteligencia desde la dictadura, lidera y planifica las operaciones. ¡Puedes verla aquí!

La herida (2013) Reparto: Marian Álvarez, Manolo Solo, Patricia López Arnaiz Somos cine La herida Ver película Ana tiene 28 años y se siente útil y satisfecha en su trabajo rutinario ayudando a otros. Sin embargo, fuera de su jornada laboral, Ana tiene serios problemas para relacionarse. Es socialmente torpe, incluso agresiva, con las personas más cercanas y queridas. No puede controlar este comportamiento ni sus emociones, por las que sufre y se atormenta, sintiéndose culpable. En el fondo solo querría estar bien consigo misma y con los demás, ser feliz. Poco a poco, su conducta se va haciendo cada vez más autodestructiva hasta autolesionarse, sintiéndose cada vez más aislada. Ana padece lo que los psiquiatras llaman trastorno límite de la personalidad, o conducta 'borderline'. Pero ella no lo sabe. Dirigida por Fernando Franco, obtuvo seis nominaciones en los Goya de 2014, de los cuales ganó dos: a Mejor actriz protagonista (Marian Álvarez) y Mejor dirección novel. ¡Puedes verla aquí!

Dioses y perros (2014) Reparto: Hugo Silva, Megan Montaner Somos cine Dioses y perros Ver película Pasca vive en el madrileño barrio de Vallecas. Pasa los días cuidando de su hermano pequeño, trabajando en un gimnasio e intentando ayudar a su mejor amigo, Fonsi, un exboxeador que está pasando una mala racha. Pasca es un superviviente nato y, a pesar de no tener esperanza, intenta superar cada día con sarcasmo. Su vida cambia cuando aparece Adela, una joven profesora que acaba de llegar al barrio y le hará ver las cosas con otra perspectiva. Dirigida por David Marqués y Rafa Montesinos cuenta con el premio Festival de Málaga: Sección oficial largometrajes a concurso del año 2014. ¡Puedes verla aquí!

El fotógrafo de Mauthausen (2018) Reparto: Mario Casas, Alain Hernández Somos cine El fotógrafo de Mauthausen Ver película Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que lideran la organización clandestina del campo de concentración de Mauthausen, Francesc Boix, un preso que trabaja en el laboratorio fotográfico, arriesga su vida al planear la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis. Miles de imágenes que muestran desde dentro toda la crueldad de un sistema perverso. Las fotografías que Boix y sus compañeros lograron salvar fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Núremberg en 1946. Boix fue el único español que asistió como testigo. ¡Puedes verla aquí!

Las distancias (2018), de Elena Trapé Reparto: Miki Esparbé, Alexandra Jiménez Somos cine Las distancias Ver película Olivia, Eloy, Guille y Anna viajan a Berlín para visitar por sorpresa a su amigo que cumple 35 años. Este no los recibe como ellos esperaban y durante el fin de semana sus contradicciones afloran y la amistad se pone a prueba. Juntos descubrirán que el tiempo y la distancia pueden cambiarlo todo. Dirigida por Elena Trapé, obtuvo el premio a la Mejor Película en el Festival de Málaga y a la mejor actriz por Alexandra Jiménez. ¡Puedes verla aquí!

Rec 4: Apocalipsis (2014), de Jaume Balagueró Reparto: Manuela Velasco Somos cine Rec 4 Apocalipsis ¡Vive Halloween con Rec 4! Ángela Vidal vuelve a enfrentarse a los zombies ¿Te atreves?... Ver película El terror también es cosa de mujeres. Ángela Vida da vida en esta película de Jaume Balagueró a la joven reportera que entró en el edificio con los bomberos, logra salir convirtiéndose en la única superviviente, pero lo que el ejército no sabe es que dentro lleva una extraña infección. Ángela será llevada a un centro de máxima seguridad a varias millas de la costa, completamente aislado y rodeado de agua por todas partes. Un viejo petrolero que ha sido acondicionado para la cuarentena. ¡Puedes verla aquí!

Caníbal (2013) Reparto: Antonio de la Torre, Manolo Solo Somos cine Caníbal Carlos es el sastre más prestigioso de Granada, pero también un asesino en la sombra.... Ver película Carlos es el sastre más prestigioso de Granada, pero también un asesino en la sombra. No tiene remordimiento, ni culpa; hasta que Nina aparece en su vida. Por ella, conoce la verdadera naturaleza de sus actos y surge, por primera vez, el amor.Carlos es el mal, inconsciente de sí mismo. Nina la inocencia.Y Caníbal la historia de amor de un demonio. Dirigida por Manuel Martín Cuenca, obtuvo 17 nominaciones y 2 premios, entre ellos un Goya por mejor fotografía. ¡Puedes verla aquí!

Mi querida cofradía (2018), de Marta Díaz Reparto: Gloria Muñoz, Pepa Oniorte, Manuel Morón Divertida comedia cofrade. La cinta, dirigida por Marta Díaz, estuvo nominada a mejor película (Comedia) en los Premios Feroz. Protagonizada por Gloria Muñoz (en el papel de Carmen), una mujer convencida de que nunca será Hermana Mayor de su cofradía mientras exista un hombre dispuesto a llevar el bastón dorado, tiene la oportunidad de presidir la procesión si en lugar de pedir una ambulancia para el recién elegido presidente, inconsciente en su casa, hace justicia. Ver aquí.

Manolito Gafotas (1999) Reparto: Adriana Ozores, Belinsa Whashington Cine de barrio Manolito Gafotas Ver película Novela basada en la saga infantil de éxito escrita por Elvira Lindo. El verano se presenta mal para Manolito Gafotas. Está condenado, un año más, a pasar las vacaciones en Carabanchel Alto, con su madre, su abuelo y su hermano pequeño. Y encima ha suspendido las matemáticas. Manolito espera la llegada de su padre con la ilusión de que los lleve a la playa. Ver aquí.

Sin fin (2018) Reparto: María Leon, Javier Rey Somos cine Sin fin Ver película ¿Es el amor una historia de ciencia ficción? Esta es la historia de Javier, un hombre que decide viajar en el tiempo para reescribir su último día junto a María, el amor de su vida. Recuerda y revive con ella el día en que se conocieron años atrás, para conseguir que María vuelva a ser la chica alegre y risueña de la que una vez se enamoró… y de la que se volverá a enamorar. Nominada a Mejor dirección novel en los Premios Goya, a Mejor actor (Javier Rey) en los Premios Feroz y a Mejor actor (Javier Rey) en el Festival de Málaga. Ver aquí.

Quatretondeta (2016) Reparto: José Sacristán, Laia Marull, Sergi López Somos cine Quatretondeta Ver película El amor más allá del amor, cuando muere, cuando se va. Aún existe el amor. Entre la comedia, el drama y al absurdo, esta historia con la interpretación impecable de José Sacristán cuenta la historia de Tomás. Su mujer ha muerto, pero a él no le dejan enterrarla porque la familia de la difunta reclama el cuerpo en París. Una historia de amor, después del amor. Ver aquí.

Mil cosas que haría por ti (2017) Reparto: Peter Vives, Iris Lezcano Somos cine Mil cosas que haría por ti Ver película ¿Qué harías por amor? Dani ha perdido el reloj de lujo que su novia Mónica le regaló por su cumpleaños. Harta de ésta y tantas otras decepciones, Mónica decide romper con él. Aconsejado por su amigo Elías, aficionado a la psicología, Dani hará lo imposible por recuperar el reloj y salvar su relación con Mónica. Ver aquí.

Por un puñado de besos (2014) Reparto: Ana de Armas, Martiño Rivas Somos cine Por un puñado de besos Ver película Sol y Dani han quedado para su primera cita, pero su conversación no es la normal. Tiempo atrás, los sueños de Sol, se quebraron trágicamente, a pesar de lo cual siguió pensando que el amor era para ella una necesidad; por eso, emprendió la búsqueda de un alma gemela con quien compartir todo. El problema es que Dani esconde un secreto que puede acabar con las ilusiones de Sol. Ver aquí.

Las ovejas no pierden el tren (2014), de Isabel de Ayguavives Reparto: Quim Gutiérrez, Alberto San Juan, Candela Peña, Irene Escolar Somos cine Las ovejas no pierden el tren Ver película Divertida comedia que mezcla situaciones algo surrealistas con momentos más dramáticos con los que todos podemos sentirnos identificados: la falta de trabajo y la necesidad de reciclarse, las historias de amor que rara vez siguen la premisa del “para siempre” y la sensación de que las cosas no son como nos habían contado rodean a unos personajes que harán lo posible por reencauzar sus vidas. Ver aquí.