Els musicals sonen amb força a Barcelona

Celebrem la nova empenta dels musicals a la ciutat de Barcelona. Sí, encara ens queda molta feina per arribar a l'oferta que ofereix Madrid en aquest sentit, però en els darrers mesos estem veient un ressorgir d'espectacles musicals a la ciutat catalana. Ara és el tron d''Hi ha d'haver una vida fora d'aquí', al teatre Maldà, i dues de les seves protagonistes, la Núria Cuyàs i la Cinta Moreno, han passat per 'Punts de vista' abans de reprendre les funcions aquest diumenge.

Empoderament femení al Broadway dels anys 60! Hi ha d'haver una vida fora d'aquí', fa un repàs als grans personatges femenins dels musicals dels anys 60 i 70 a través de cançons memorables. Una oportunitat d'escoltar per primera vegada en català temes de musicals tan reconeguts com 'Hello Dolly!', 'Hair' o 'Funny Girl'. Setanta minuts sense pausa carregats de missatges d'encoratjament femení. Al programa han aprofitat per interpretar una de les cançons en directe, a guitarra i veu.