Coser y cantar todo es empezar, pero los buenos momentos también tienen que acabar. Maestros de la Costura se enfrenta a su recta final tras despedir a Isabel Gomila, una de las concursantes favoritas para el triunfo, y esta noche descubriremos quiénes se convierten en los semifinalistas del concurso. En el programa de hoy, nos emocionaremos con los reencuentros de los aprendices con sus familiares, viajaremos al Palacio de Aranjuez con Josie, recibiremos la visita de Bibiana Fernández y, lo más importante, sabremos quién tendrá que decir adiós al taller y convertirse en el octavo expulsado de Maestros de la Costura.

EN DIRECTO EL PROGRAMA 8 DE MAESTROS DE LA COSTURA

También conocemos de dónde le viene a Lili su magia: de su madre . Y ojo a la llegada del padre de Borja , que entra al taller vestido como su hijo , con quien parece que no comparte gustos musicales. "Yo soy de Fito & Fitipaldis, Sabina, de Silvio Rodríguez", asegura Iñaki. Caterina recibe la visita de su madre, una sorpresa tras la que cuenta los momentos tan duros que pasó hace tiempo y que la han hecho estar todavía más unida a su familia. Loles, la madre de Lluís , también se pasa por el plató. Visita Maestros de la Costura la abuela de Eduardo Navarrete , Eduarda, una persona muy importante para él.

La prueba de habilidad de esta semana ha revolucionado el plató, y es que los jueces dan 30 minutos a los concursantes para terminar una camisa sobre un modelo . Uno a uno, sus familiares entran al taller. ¡Menuda sorpresa! La primera es la madre de Pablo , que se entera de que su hijo tiene novio: "A mí Lluís me gusta para ti".

22:20 Borja no quiere que Lili gane

Octavo programa de Maestros de la costura. Ya estamos cada vez más cerca de la final y, por supuesto, de ver quién se lleva el maniquí dorado. Borja quiere que si él no gana, lo haga Lluís, "pero Lili desde luego que no". "No tengo nada en contra de Lili, pero yo considero que hay personas más cualificadas o que sepan jerarquizar más el trabajo, que sean más rápidas en la costura o que sepan sacar el trabajo adelante dentro de los parámetros y del tiempo que se piden", explica el aprendiz.