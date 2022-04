El temps per la Setmana Santa 2022

Estem a les portes de la Setmana Santa. Aquest any sense les restriccions dels últims anys, per tant amb ganes de saber quin temps ens espera. Per tant, a la pregunta, quin temps tindrem per Setmana Santa? Doncs ara per ara, i amb la darrera actualització del model europeu. us direm que dilluns tindrem un cel variable i temperatures altes. Entre dimarts i dimecres el temps serà insegur, hi haurà possibilitat d'alguns ruixats i l'ambient serà més fresc a la costa, però no tant inestable com en un primer moment preveien els models. Entre Dijous Sant i Pasqua tindrem força més sol, núvols alts i l'entrada d’aire càlid pel sud que ens portarà una segona part de la Setmana Santa amb molta bonança.

La previsió per Setmana Santa, dia a dia Entre aquesta nit i demà ens passarà un front desgastat per sobre. A banda de portar-nos núvols, alguns ruixats i l'entrada de vent del nord, també obrirà les portes a una massa d’aire més freda que durant el cap de setmana ens portarà temperatures fins a 10 graus més baixes que avui. DISSABTE 9: Al nord i a la meitat est serà un dia de cel variable, amb nuvolades que podran deixar alguns ruixats. A Ponent i al sud farà sol però emblanquinat de núvols alts i mitjans. Mestral moderat a l’Ebre i Tramuntana forta a l’Empordà.

DIUMENGE DE RAMS: Diumenge, serà un dia de cel variable: amb núvols més abundants a la meitat sud que poden deixar alguns ruixats durant el matí i amb més estones de sol al Pirineu i al nord-est. El vent girarà a xaloc. Les matinades d’aquest cap de setmana no seran gaire fredes: tret del Pirineu on glaçarà feblement, a la resta tindrem valors al voltant dels 10º.De dia, dissabte baixaran al Pirineu i al nord-est i es quedaran per sota dels 20º, a la resta es mantindran entre 20 i 22º. Diumenge, el descens serà més generalitzat i bona part dels termòmetres es quedaran al voltant o per sota dels 20º.