La masacre de Bucha

La brutalidad de las imágenes de Bucha ha conmocionado al mundo. "Mi marido nunca empuñó un arma...Lo sacaron de casa en zapatillas, le dijeron que se quitara la camisa, que se pusiera de rodillas y le mataron", cuenta desolada Irina Abramova en el amasijo de escombros en el que una patrulla rusa convirtió su casa.

Informe Semanal analiza la forma en que se investigan esos hechos para que sean considerados crímenes de guerra y pueda pedirse el enjuiciamiento de sus responsables por la justicia internacional. "Aunque parezca una locura decirlo, la guerra tiene sus propias normas, su propio reglamento y cuando alguien no las cumple, aparece el crimen de guerra", explica el abogado y profesor de Derecho Penal Internacional Manuel Ollé.

Sobre el terreno, un investigador del observatorio Human Rights Watch busca evidencias, habla con testigos y víctimas, estudia imágenes... Amnistía Internacional ha entrevistado en Kiev a mas de 20 personas que han sido testigos de ejecuciones sumarias u homicidios deliberados. Su responsable en España, Esteban Beltrán, destaca que el "patrón del ejército ruso sobre población civil es muy preocupante" y señala que lo que están haciendo en Ucrania, en lugares como Bucha, se parece mucho a la brutalidad empleada en Chechenia o Siria.

Con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hemos hablado de los nuevos equilibrios territoriales con los que su formación pierde peso. "Yo confío plenamente en Feijóo en esta etapa y no necesito tener espías en su equipo", asegura y avanza que ella no va a cambiar. Cuenta ya con el compromiso para poder celebrar en unas semanas el Congreso que le permitirá ser la presidenta del PP en Madrid, que Casado le había negado. "Yo creo que la relación que va establecer Feijóo con Ayuso es una relación inteligente, una relación que ya vimos que estableció Rajoy con Aguirre y es, como dicen en el partido, sobrevolar a Ayuso", asegura Pilar Gómez, adjunta al director de El Confidencial.

Distintos pero capaces

El anuncio del actor Bruce Willis de que padece afasia ha puesto de relieve los problemas con los que se enfrentan las personas que tienen dificultades para comunicarse con la palabra. En el reportaje "Distintos pero capaces", Informe Semanal profundiza en casos como el de Mayte García Illana. Tiene parálisis cerebral. Sus dificultades para hablar, no le han impedido estudiar dos carreras y superar muchas barreras, pero no consiguió que le dejaran abrir una cuenta en un banco, que no era el suyo habitual. No la entendían, le dijeron.

Ahora asiste a un nuevo hito. La legislación española ha reconocido la igualdad jurídica a las personas con discapacidad. Es un cambio radical que conlleva revisar miles de incapacitaciones judiciales. Obliga también al reconocimiento efectivo de los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos que utilizan las personas con discapacidad."No hay un capacitómetro que nos diga usted es capaz para una cosa y no es capaz para la otra, usted es capaz para todo, pero es muy posible que necesite apoyos o rampas para entenderlo bien", asegura María José Segarra, responsable de la fiscalía para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.

En España hay 200 mil personas con parálisis cerebral y un tercio de ellas están incapacitadas judicialmente. La asociación Aspace quiere levantar esa medida a siete mil personas y revisar las condiciones en otros 40.000 casos.