L'Aragó reclama al COE acollir proves a Formigal i Cerler

El president de l'Aragó, Javier Lambán, ja ha fet arribar al Comitè Olímpic Espanyol (COE) la seva proposta per acollir certes competicions dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Demanen acollir competicions d'esquí alpí a l'estació de Formigal, i la d'snow a Cerler, proves que s'havien de fer a l'estació de la Molina a la Cerdanya. A la proposta del COE, de fet, només hi apareix Candanchú. El Govern de l'Aragó, en canvi, deixa pel Pirineu català el patinatge de velocitat de pista llarga, una competició per la qual Catalunya no disposa d'instal·lacions.

Una proposta "equilibrada" L'esquí acrobàtic/freestyle i l'esquí de muntanya es desenvoluparia a Catalunya mentre que el surf de neu i el biatló es disputaria en territori aragonès. Pel que respecta a les disciplines relacionades amb el gel, Aragó acolliria les proves de cúrling, patinatge artístic i patinatge de velocitat en pista curta, mentre que el de pista llarga i l'hoquei gel es disputarien a Catalunya. “⛷️ L'Aragó reclama l'esquí alpí per Formigal i l'snow per Cerler.



El conseller d'Esports del govern aragonès, Felipe Faci, ha viatjat aquest dijous a Madrid per entregar al president del COE, Alejandro Blanco, la proposta. Faci l'ha definit d'equilibrada i on "tot el Pirineu" té representació. En aquest sentit, el president de l'Aragó, Javier Lambán, ha defensat davant les Corts que aniran "fins a les darreres conseqüències" per defensa la seva posició. En aquest sentit, ha tornat a criticar que la Generalitat hagi decidit convocar una consulta, una postura que ha qualificat directament d'antiolímpica. Imatge d'arxiu d'esquiadors a l'estació de Panticosa-Formigal. Panticosa-Formigal