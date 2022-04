L'amor més enllà dels 50 sota la mirada d'Alba Sotorra

En una societat que premia la joventut i arracona la vellesa, costa assumir el pas del temps i mirar la segona etapa de la vida amb cert optimisme. Afortunadament, gràcies a l'art, ens aferrem a realitats poques vegades contemplades als mitjans de comunicació, que ens ajuden a reescriure el guió que suposadament hauríem d'assumir passats els 50. Aquest exercici és el que ens planteja Alba Sotorra a 'Francesca i l'amor', el seu nou documental que ha presentat a 'Punts de vista' amb Tània Sarrias.

Acabada d'arribar del Festival de Cine de Màlaga i amb un altre Gaudí sota el braç, la directora reusenca Alba Sotorra ens presenta el seu nou documental 'Francesca i l'amor'. És la història d'una dona de la qual tots n'hauríem d'aprendre moltes coses, per la seva empenta contagiosa i la valentia que demostra enderrocant estigmes. Sotorra ha explicat al programa alguns dels trets de la personalitat de la protagonista que la fan tan magnètica.

I si visquéssim l'amor com una obra d'art? Aquesta és la pregunta que intenta respondre la Francesca Llopis, l'artista plàstica que centra la nova història d'Alba Sotorra. 'Francesca i l'amor' retrata la rebel·lia d'una dona que no vol fer el que s'espera d'ella per la seva edat, gènere i classe social, i que troba en l'art el millor company de viatge en el camí de la vida.

Sotorra, un cognom imprescindible en el gènere documental de l'última dècada

Alba Sotorra acaba d'arribar del Festival de Cine de Màlaga on ha presentat 'Francesca i l'amor' i encara arrossega l'estela de l'èxit després del seu pas per la darrera edició dels Gaudí. En aquesta gala del 2022, es va endur el Gaudí a la millor pel·lícula documental per 'El retorn: la vida després de l'ISIS'

01.22 min Neus Ballús y Clara Roquet triunfan en los Premios Gaudí

En aquest documental que també va ser nominat als Goya, la cineasta reusenca Aba Sotorra viatja al Kurdistan per mostrar la dura realitat d'un grup de dones atrapades pel seu passat com a membres d'ISIS. No és la primera vegada que s'endú el Gaudí, el 2016 va ser guardonada per 'Game over', però sí que 'El retorn: la vida després de l'ISIS' ha marcat un abans i un després en la seva trajectòria professional i personal.

07.22 min Punts de vista - La directora Alba Sotorra

Tal com va dir Neus Ballús en el seu discurs als últims Premis Gaudí, les cineastes catalanes han vingut per quedar-se, i les obres de l'Alba Sotorra segur que ens continuaran removent els patis de butaques durant molts anys.