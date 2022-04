Malestar al Pirineu per la doble consulta dels JJOO

Com era d'esperar, la decisió del Govern d’optar finalment per una doble consulta per intentar acontentar tot el Pirineu sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern ha generat polèmica en totes direccions. Ni tan sols els tres consells comarcals del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, que en principi havien tancat files a favor de la fórmula triada per la Generalitat, es posen d'acord. Mentrestant, creixen les veus contràries al fet que només puguin decidir sobre la candidatura l’Alt Pirineu i l’Aran. La plataforma Stop JJOO ja avança una gran mobilització pel 15 de maig.

Contraris a la consulta

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, es pregunta què passarà si el territori vota que no a la candidatura dels JJOO d'hivern 2030. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que la participació en la consulta dels JJOO d'hivern serà molt baixa, més enllà de la data, per la qual cosa aquesta "no afectarà gaire". I defensa que la Generalitat hauria de tenir "potència" i "solvència" per decidir sobre els JJOO d'hivern: "La votació no s'hauria de transmetre al territori".

En la mateixa línia, l'alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano (Unitat d'Aran) ha criticat que "no té massa sentit" plantejar una consulta pels Jocs d'hivern 2030 quan ja s'ha presentat la proposta tècnica del Comitè Olímpic Espanyol (COE). Per Serrano és "un error polític" des del començament el plantejament de la consulta.

Per la seva banda, l’alcalde de Berga, Ivan Sánchez, considera que també formen part del Pirineu i, per tant, se’ls hauria d’haver preguntat directament. “No ens podem vendre per 4 molles” ha advertit, alhora que criticava el fet de només poder participar en una consulta que es limita a preguntar si s’hi volen involucrar.

12.42 min Mirambell: "Si fos president, diria que fem els JJOO a Catalunya"

També per la via directa ha apostat al Cafè d'Idees el pilot de skeleton, Ander Mirambell que ha assegurat que "si fos el president de la Generalitat, avui mateix diria que ho fem tot a Catalunya i s'acabaria el problema". El pilot de skeleton es pregunta a què diuen 'no' aquells contraris a la candidatura dels JJOO: "No coneixen el projecte".

Mirambell defensa que els Jocs Olímpics estan pensats perquè hi hagi una "herència" i "no facin malbé la imatge". Confia en un 'sí' a la candidatura olímpica si hi ha una bona participació en la consulta. I no descarta anar a uns nous Jocs Olímpics, sempre que "tinguin sentit".