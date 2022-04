La 'Plataforma Tolerància 0' demanen una "comissió de la veritat" que sigui coercitiva, que obligui a l’església a cooperar. Per primera vegada, activistes i víctimes d'abusos sexuals com Alejandro Palomas, Miguel Hurtado, Esther Pujol; i entitats com Mans petites (representada per Manuel Barbero) i la Fundació Vicki Bernadet s'uneixen per lluitar contra la xacra social dels abusos sexuals d'infants a l'Església.

Des de la plataforma no confien en les comissions ni del "Defensor del pueblo" a qui li va encarregar el Govern central la investigació dels abusos a menors; ni en l'auditoria independent que ha encarregat la Conferència Episcopal Espanyola al despatx d'advocats Cremades & Calvo Sotelo.