40 ÂºC per sobre la mitjana i ruptura de gel a l'AntÃ rtida

La calorada de les últimes setmanes, en aquesta regió sensible de la Terra, ha desfet una capa de tan àmplia, fins al punt de situar l'actual extensió de gel marí com la més baixa registrada fins al moment a l'Antàrtida, concretament en menys de 2 milions de quilòmetres quadrats. Fins ara, l'anterior rècord datava de l'any 2017. Sens dubte, es tracta d’una evidencia més de l’emergència climàtica que viu el planeta.

“Wow, it's certainly been a month of extreme events in the #Antarctic - exceptional warmth over the last few days from the atmospheric river (left) and setting an all-time record low sea ice extent (right) pic.twitter.com/K8LDkQ2WSc“