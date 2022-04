El Govern defensa que l'acord dels grups parlamentaris per modificació de la llei de Política Lingüística és "un bon punt de partida". La portaveu, Patrícia Plaja, ha explicat els quatre "punts de consens" que ha tancat l'executiu durant la segona jornada de treball, que se celebra aquest dissabte al Palau de Pedralbes.

A la reunió de treball del Govern hi assisteixen tots els consellers i conselleres | ACN

L'executiu es mostra satisfet que la proposta avanci al Parlament. Així mateix, Plaja ha explicat que es preveuen noves reunions del Pacte Nacional per la Llengua durant "els propers dies".

“�� La Generalitat vol obrir a altres àmbits l'acord polític entre PSC, ERC, JuntsxCat i Comuns per defensar el català | @RTVECatalunya



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/loXVrLdtFb“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 26, 2022

Plaja ha desgranat els quatre "punts de consens" que ha acordat el Govern. Segons ha explicat, l'executiu s'ha mostrat "absolutament compromès" en impulsar "arreu" l'ús del català i la defensa de la llengua com a "pròpia del país". A més a més, ha subratllat que el Govern defensa que l'idioma "és i seguirà sent la llengua vehicular de l'escola".

“�� El Govern demana el màxim consens possible per defensar el català als centres educatius | @RTVECatalunya



��️ Patrícia Plaja: "La llengua més feble a les escoles i instituts és el català"



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/TjPIVEjjhX“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 26, 2022

La portaveu ha insistit que la Generalitat treballa per "trobar tots els mecanismes possibles" per "apartar els tribunals" de les decisions lingüístiques. Plaja també ha subratllat que el missatge és de part de "la totalitat del Govern", i no ha volgut fer diferències entre els membres d'ERC i Junts, després que el grup parlamentari d'aquests últims es despengés de l'acord polític. Aragonès i Puigneró es van reunir ahir amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez.