La película de Daniel Guzmán con un empresario muy canalla

En algún momento de la vida, cualquiera ha creado una realidad paralela para soportar la realidad. Lo que le sucede a uno de los principales protagonistas de la nueva película de Daniel Guzmán, Canallas. Joaquin González, que comparte nombre con su intérprete, es un empresario de éxito y se reencuentra con sus dos amigos Brujo y Luismi, interpretados por el propio cineasta y el gallego Luis Tosar, que siguen sin dar un palo al agua. Aunque la vida de González no es lo que parece. Sigue viviendo en casa de su madre Esther junto a su hermano Chema, soldado de wing-chung, y su hija Brenda, campeona de yo-yo.

"Joaquín sigue siendo igual que cuando lo dejamos. Lo que pasa es que se ha construído una realidad paralela. ¿Para qué? Me parece que además genera mucha comedia para sobrevivir. Esa gente que día a día se crean historias paralelas para soportar su realidad. Es un personaje único", cuenta Daniel a Pepa Fernández en De pe a pa.

Después de siete años, la cinta llega a la gran pantalla el próximo viernes 1 de abril. "Con los nervios y con la ilusión de que ya después de siete años la película, al final, va a ser del público y tengo muchas ganas de compartirla", dice entusiasmado el director de A cambio de nada, la ópera prima por la que consiguió el Goya a mejor director novel. Un momento que cualquier fanático de una de las galas del cine español tiene grabado en la retina cuando dice que "su abuela es su estrella".

El peso cae sobre Joaquín

En un principio esta comedia iba a tener otro nombre, un tanto conocido. Daniel Guzmán explica que iba a llamarla Parásitos pero "vio una película coreana y dijo 'a ver si lo mismo no la conoce tanta gente' y vaya que suerte tuvo". Luego pasó a ser Joaquín González aunque es muy coral. "Tiene tres generaciones. Tiene tres canallas, tres niños de 50 años que están desfasados y siguen haciendo de las mismas locuras. Luego tiene a una niña y a un hermano que hace artes marciales, pero siempre aparece con la cara como un mapa. Entonces entre eso y una tercera generación que es su madre que se enamora".

Y justamente el acotr se llama igual que su personaje. Joaquín González interpreta a Joaquín González, algo en lo que desaparece el límite entre la ficción y la realidad. "Llega un momento en que esa línea es indivisible para conectar al público, para crear esa comunión o esa veracidad, autenticidad. Tiene mucho que ver con el personaje real, igual que hay parte de la película que tienen que ver con la vida, que tiene que ver con otros personajes, incluso conmigo mismo. Ese mundo canalla y ese mundo sobre el humor que llevo toda la vida es paralelo a ello".

Para el espectador o espectadora será muy difícil saber díonde acaba la persona y empeiza el personaje puesto que el propio intérprete no es actor profesional. Muy parecido al personaje de la abuela de Dani que convirtió en toda una actriz, Antonia Guzmán, en A cambio de nada. "Me pasó un poco como con mi abuela. Llegó un momento cuando ya estaba escribiendo veía que sólo podía hacerlo él o sólo podía hacerlo ella. Y de hecho probé a muchos actores profesionales y a Joaquín le hice como 18 pruebas y estuve dos meses ensayando con él. Pero esa verdad y esa autenticidad y esa comicidad. Al final me decantó porque fuera todo la familia real".