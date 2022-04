Foment alerta del risc d'una "explosió social"

El sector de l’alimentació qualifica de “crítica” la situació derivada de la vaga de transportistes per l’encariment dels preus dels carburants. També el president de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha alertat que si el Govern no actua immediatament hi pot haver “una explosió social de greus conseqüències”.

Manca de lideratge Sánchez Llibre ha alertat que "la falta de lideratge" de l'Executiu de Pedro Sánchez per a solucionar l'encariment de l'energia ha derivat en "una emergència nacional" que, a més, pot "desembocar en una explosió social de greus conseqüències". “⛽️ @FomentTreball reclama al Govern prendre decisions "avui mateix" per evitar "una explosió social".



��️ Josep Sánchez Llibre critica "la manca de lideratge" de l'executiu de Pedro Sánchez davant l'encariment de l'energia | @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/C4fkxfEvWJ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 24, 2022 L'actual situació "amenaça greument la supervivència de moltes empreses, famílies i autònoms" i el Govern ha d'actuar ja, en la línia del fet pels executius austríac, francès, italià, alemany o portuguès, "perquè els transportistes puguin començar a treballar des d'avui mateix". El president de Foment se suma a la demanda de les patronals espanyoles CEOE i CEPYME que també han criticat la "inacció política" i exigeixen al Govern "que aclareixi i detall amb la màxima urgència" les mesures que adoptarà per a frenar els costos energètics. La vaga de transports amenaça la producció de les grans empreses

Sector alimentari "en escac" Sobre el terreny, les conseqüències al sector alimentari son cada vegada més preocupants. A Lleida, Lactalis i San Miguel han advertit que en 24 hores podrien aturar la producció per falta de subministrament. La planta de làctics de Mollerussa que produeix per les marques Puleva, Lauki, Ram, El Ventero o President ha hagut d'alentir la producció perquè no els camions no circulen amb fluïdesa. La caducitat del producte làctic és molt gran i això encara complica més les coses. “�� La vaga de transportistes frena el sector alimentari.



�� Plantes com la de @groupe_lactalis de Mollerussa ja estan al límit | @lourdesballarin @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/uFwyBAeJtx pic.twitter.com/6DnD71FZ2c“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 24, 2022 Precisament durant presentació del saló Alimentaria que se celebra al febrer, el director general de la Federació Espanyola d'Indústries d’Alimentació i Begudes, Mauricio Garcia de Quevedo ha quantificat en 100 milions les pèrdues. Quevedo adverteix que "la vaga de transportistes ha situat el sector en escac". "És un moment de morta incertesa i depenent de com ens comportem en les properes setmanes podrem salvar l’any o no" ha afegit. El sector agroalimentari català té uns 165.000 llocs de treball directes, factura 35.000 milions d'euros l'any i representa entre un 18 i un 19% PIB català.