Una noche con dos clásicos para homenajear a Adolfo Marsillach

Una noche con los clásicos es un viaje a través de los mejores textos de la lírica española de los siglos XVI y XX. Una travesía donde los versos de Góngora, Lope, Gil Vicente, San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, Calderón o Garcilaso de la Vega se mezclan con el juego de complicidades y guiños que los actores se traen entre manos. Una obra del gran Adolfo Marsillach, que con motivo del 20 aniversario de su muerte, Miguel Rellán y Blanca Marsillach llevan a escena. La representación estará en cartel desde el 6 al 17 de abril en el Teatro Infanta Isabel.

En el escenario también estará presente Miguel Rellán. El actor se encuentra eternamente agradecido ante la oportunidad que le ha ofrecido Blanca: “ No tuve la fortuna de trabajar con Adolfo Marsillach y ahora tengo la oportunidad de hacer un homenaje de verdad. Con su hija en el escenario y con él también. O sea que a título póstumo voy a tener el regalo inmenso de trabajar con Marsillach”, afirmaba esbozando una sonrisa.

Hablar de Adolfo Marsillach es enunciar al conquistador del teatro español. Ha dejado un gran legado y el teatro le debe mucho. No solo por todo lo que dejó, sino por ser un revolucionario que luchó y provocó el cambio en el mundo de la interpretación del país. Tan poderosa es su figura que, a pesar de su muerte, su nombre sigue resonando entre bambalinas. Para muchos es un referente a seguir. Sin embargo, entre todo su séquito destaca su hija Blanca. La actriz entró al mundo del teatro de la mano de su padre y gracias a él obtuvo los conocimientos y las tablas para convertirse en la gran profesional que es a día de hoy. Por este motivo su retoño decide poner en pie este espectáculo . Un homenaje por el 20 aniversario de su muerte. ¿Por qué Una noche de clásicos? “Uno se lo puede pasar muy bien escuchando a los clásicos. Estos ya nos hablan de cosas como la vida, la muerte , el amor, el sexo , la lujuria , los agravios, la esperanza, la r eligión . Y pensé que no era nada complicado, porque son dos atriles con una retro proyección con Marsillach” comentaba en Tarde lo que Tarde.

Adolfo Marsillach también estará en escena

Gracias a la interacción multimedia, el público podrá ver a padre e hija compartir escenario. Una sensación emocionante y conmovedora, pues no todos los días dos grandes comparten escena. ¿Qué ha significado para Blanca Marsillach estar al lado de su progenitor? “Al principio me impresionaba mucho. Cuando le veo reflexionar entre la vida y la muerte veo al padre con sus dudas y siento como actriz lo que hubiera podido ser interpretarlo con él. Te da un poco de cosa a veces escuchar su voz” explicaba la catalana.

La átmosfera del teatro estára envuelta de emociones y del regreso al pasado. Sí, has leído bien. Gracias a la calidad de la proyección de Marsillach. “Tiene mucho encanto porque tiene un poco de grano y tiene esa cosa antigua, se ha mantenido. Incluso en el Centro de Documentación Teatral no nos podían dar una mejor calidad”, argumentaba la actriz. Sin embargo, ha sido un proceso bastante arduo debido a que había que eliminar a Amparo Rivelles y a María Jesús Valdés. ¿El motivo? Por cuestión de derechos no se podía utilizar su imagen.