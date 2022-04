És també avui el Dia Mundial de la Poesia a Ucraïna?

Celebrem la poesia, un gènere que potser molts mai no llegeixen, però que és ben viu i present. Perquè qui reflexa l'esperit en pocs mots connexes i només separats per línies -gens a l'atzar-, recerca encara més endins que el novel·lista o l'assagista. Són ànimes que estalvien caràcters per dibuixar amors, desamors, lluites quotidianes, esperances, dolors, fam de justícia. És també avui, dia Mundial de la Poesia, als països en guerra?

A Catalunya, Gabriel Ferrater

Enguany celebrem a Catalunya l'Any Gabriel Ferrater i l'ocasió ens permet recordar que també aquí es va patir una guerra.

L'Any Gabriel Ferrater, aquest 2022, ha de servir per reivindicar un dels nostres poetes més influents i menys reconeguts

La Institució de les Lletres Catalanes ens convida a rellegir-lo i repassar els sentiments d'astorament que viuen els infants en la desgràcia. Potser són alguns d'ells, que no tots, els únics que en sortiran una mica indemnes. Ferrater ho expresava així, a In memoriam, del que en recordem un fragment:

Acabades les vacances, sí,

vaig veure que al meu món algú li havia

fet una cara nova. Sang i foc.

No em semblaven horribles, però eren

la sang i el foc de sempre. El meu col·legi

de capellans el van cremar, i el Guiu,

que era el sergent que ens feia fer gimnàstica

premilitar, i l'odiàvem tots

(torno al plural primer, perquè la vida

regredeix sempre), el Guiu havia estat

assassinat a trets, i ens van contar

que havia costat molt, perquè portava

cota de malla sota la disfressa

de velleta pagesa, i al cistell,

sota els ous, hi amagava tres granades.

El van matar al racó de la placeta

d'Hèrcules, al costat de l'Institut,

que és on sortíem entre dues classes,

i no recordo que el lloc ens semblés

marcat de cap manera, ni volguéssim

trobar en un tronc d'un plàtan una bala

ni cap altre senyal. Quant a la sang,

no cal dir que, potser el dia mateix,

el vent se la va endur: va fer la pols

potser una mica més pesada, res.

Les parets socarrades del col·legi,

no sé si les recordo o si m'ho penso.

No hi vam entrar. Fèiem la muda, i no

trobàvem interès en els parracs

de vella pell. Oloràvem la por

que era l'aroma d'aquella tardor,

però ens semblava bona. Era una por

dels grans. Sortíem de la por infantil

i teníem la sort que el món se'ns feia

gairebé del tot fàcil. Com més por

tenien ells, més lliures ens sentíem.

Era el procés de sempre, i compreníem

obscurament que amb nosaltres la roda

s'accelerava molt. Érem feliços.

Expressar la realitat és el que ha ajudat a una jove promesa a arribar a la poesia. Aquest cap de setmana hem conegut a L'Informatiu del Cap de Setmana Luna Miguel com a poeta. Periodista, traductora i editora, ara és un referent pels més joves, per animar-los a escriure versos. Ella mateixa ens explica que a les xarxes socials cada dia es parla més de poesia.

Luna ja ha publicat set obres i és font d'inspiració per a una generació que es fa preguntes difícils i busca com respondre-les. Mil·lennials que es pregunten si avui també és el dia de la poesia a Ucraïna.