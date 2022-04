'Comiendo con miedo', un colpidor còmic sobre l'anorèxia

Al còmic ‘Comiendo con miedo’ l’anorèxia és representada en forma de monstre. La dibuixant i guionista, Elisabeth Karin Pavón, és la protagonista d’aquesta novel·la gràfica on relata la seva pròpia història. La il·lustradora, que va patir anorèxia nerviosa, detalla al programa ‘Punts de vista’, que explica “per què apareix aquest monstre, què vol i com finalment s’allibera d’ell.”

Explicar per poder ajudar

A Espanya hi ha unes 400.000 persones amb trastorns de conducta alimentària (TCA). Amb ‘Comiendo con miedo’, Elisabeth Karin vol parlar de la seva experiència per poder ajudar altres persones: “Ara que ja ho he superat i tinc aquesta història darrera, sentia que havia d’explicar-la.” Quan la guionista estava seguint el tractament pel TCA, un dels seus majors problemes que tenia era que li resultava molt difícil parlar de la seva situació perquè, segons assegura, gran part de les persones no ho entenen ni saben què és. “Veuen només la part superficial”, apunta la il·lustradora.

Il·lustració de 'Comiendo con miedo', còmic d'Elisabeth Karin Pavón RTVE Catalunya

“És important demanar ajuda“

Quin consell dona Elisabeth Karin a les persones que tenen algun trastorn de conducta alimentària? Que demanin auxili: “Si estàs sola, és molt difícil perquè estàs a la teva bombolla i tens al teu monstre que no et deixa llavors és important demanar ajuda.”