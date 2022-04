La guerra entre Rússia i Ucraïna ha deixat de ser un fet llunyà per convertir-se en part quotidiana de les nostres vides. Els preus dels carburants, dels aliments, de l’energia o l’amenaça d’extensió nuclear del conflicte han acostat el conflicte a casa nostra. Com ens afecta i com ens afectarà la guerra? En Xavier Sardà i l’Ana Boadas miren d'esbrinar quines conseqüències tindrà l'enfrontament armat en la nostra vida quotidiana amb el Bernat Dedéu, el Roger Mateos, la Inés Hernand, la Gemma Ubasart, el Santiago Niño Becerra o el Sergi Pàmies.

L'Oleksandra Molotkova és corresponsal ucraïnesa i fa anys que viu a Catalunya. Viu l'ocupació russa amb gran ansietat i neguit perquè té a tota la seva família a Kíiv, la capital del país, assetjada per les bombes i en constant perill. Les comunicacions amb els seus pares i els seus germans són cada vegada més difícils i el que explica sobre com viu un dels seus germans que el cridin per anar a lluitar posa la pell de gallina.

Molts ciutadans a Ucraïna es passen gran part del temps a refugis per protegir-se de les bombes que els assetgen. Tot es veu diferent quan el temps passa arrossegant-se, amarat de perill i por, entre el retruny apagat de les explosions. L'Ana Boadas ha portat el Sergi Pàmies al refugi de la plaça del Diamant de Gràcia per conversar sobre el futur, sobre les renúncies i els sacrificis que comporta la guerra en la nostra vida.

00.07 min Obrim fil - Informe Ana Boadas sobre la guerra d'Ucraïna

¿Com ha d'impactar el que està passant a Ucraïna amb els refugiats en un ciutadà corrent perquè senti que no pot només quedar-se mirant? És el cas del Nacho Creus, càmera de televisió, que no va poder suportar veure tot el drama humanitari que la guerra estava provocant i va agafar el seu cotxe particular i es va fer cinc mil quilòmetres per acabar portant a Catalunya dues mares amb els seus dos fills.

11.17 min Obrim fil - Carretera i manta cap a la frontera ucraïnesa

La guerra d'Ucraïna ha alterat els preus de moltes matèries primeres i també de productes elaborats a casa nostra. Fins on arribarà l'escalada de preus? I a quines altres àrees de la nostra vida quotidiana alterarà? L'economista Santiago Niño Becerra fa algunes previsions respecte al preu que tindrà la guerra en les butxaques dels ciutadans que criden molt l'atenció i no inviten a la tranquil·litat.

17.55 min Obrim fil - Niño Becerra, les conseqüències de la guerra

La invasió russa d'Ucraïna ordenada per Vladimir Putin ha posat els russos que viuen a casa nostra en el punt de mira de la població. Més enllà de si estan d'acord o no amb les idees del president Putin, la seva vida aquí s'ha complicat i també la dels seus familiars a Rússia. La Yulia, que és traductora i fa molts anys que viu a Catalunya, explica que la guerra no només ha sacsejat Ucraïna, sinó també als russos que pateixen les conseqüències de les sancions econòmiques imposades per occident. Com el que li passa, per exemple, a la seva mare.