Resiliència primaveral al nou disc de Blaumut

"Quan es tanca una porta s'obre una finestra" o "no hay mal que por bien no venga", són dues expressions populars que ens serveixen per mirar amb una mica menys de derrotisme els dos anys que ens ha robat la pandèmia. I és que costa trobar la part positiva de la Covid, però probablement a niell de creació artística ens ha aportat alguna cosa. Com els Blaumut, que no publicaven disc des d'uns dies abans del primer confinament, i que ara tornen amb 'Olímpica i primavera'. Del procés de creació i com els ha afectat la pandèmia n'han parlat a 'Punts de vista' amb Tània Sarrias.

El nou disc de la banda torna a jugar amb el pop-folk, la música clàssica i la cançó d'autor. Blaumut ha cuinat a foc lent aquest 'Olímpica i primavera' durant els dos anys que portem de pandèmia. Casualment, o desgraciadament, el seu treball anterior, '0001' es va publicar el febrer del 2020, unes setmanes abans del confinament quan encara vivíem en la inòpia.

La Covid va frenar els seus plans en aquell moment, quan tot just tenien l'estrena d'un disc sota el braç, però no ha aparcat la seva faceta creativa. 'Olímpica i primavera' té la particularitat que, a causa de les circumstàncies, cada component de la banda va gravar la seva part des de casa , per separat.

Al programa han parlat de com els ha afectat la pandèmia, tant en la part més fosca com en la més positiva. Les cançons estan inspirades irremeiablement en tot el viscut, en la capacitat de l'ésser humà per sobreposar-se a les circumstàncies i també amb la lleugera línia que separa la realitat de la ficció.