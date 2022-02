El procÃ©s de creaciÃ³ colÂ·lectiva dels b1n0

B1n0 no té un cantant que encapçali la formació. Van néixer amb la voluntat que b1n0 es convertís en un projecte que transcendeixi els artistes que el conformen i d’aquesta manera convertir-se en un ens amb entitat pròpia. Una personalitat que l’han iniciat l’Emili i en Malcus, però que va prenent formes diferents a mesura que va avançant. Ells mateixos assumeixen que, el seu segon disc no té res a veure amb el primer, i seguiran canviant per crear noves sorpreses. Els convenç aquesta fórmula i la veritat és que planteja un model diferent de funcionar que aprofita la creativitat d’altres disciplines i les posa al centre de l’atenció.

Una de les seves influències és James Blake qui, ha triomfat en el món de la música electrònica i alternativa i que va ser nominat al Grammy al millor àlbum de música alternativa l’any 2020. Ell també reivindica la figura de la seva parella com a creadora dins de la seva formació amb la intenció de donar a cadascú el seu lloc i l’aportació que mereixen.

“In addition, women who help their partners with their album, being a sounding board and often their only emotional support during the process, almost invariably go uncredited, while majority male producers come in and make a tiny change to a track and they’re Mr. golden balls.“