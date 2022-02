-Que tarde vienes.

Un oso, un oso y un arbol.

?Una esponja amarilla?

Un raton y una estrella.

Un hombre desnudo, con barba.

Un soldado verde, un nino.

Es el elegido.

-?Una esponja amarilla? Calle, madre.

El cuarto hombre va montado en un caballo blanco,

con una luz verde en la cabeza o un uno o un dos.

-Eso es un taxi. (CHISTA)

Sol, mucho sol.

La gran obra.

Pintan oros.

El oro es la clave.

-Oro, oro...

Oro...

Oro.

-La gran protituta de Babilonia esta aqui,

con sus siete cabezas entre nosotros.

Y trata de enganarnos con sus mentiras.

Pero lo unico que quiere es devorar nuestras almas.

«The bitch prostitute of Babilon, with her seven heads,

it is here, among us .

-No os dejeis enganar por esa ramera.

Lo unico que quiere de verdad

es instaurar el poder pagano.

-Compro oro.

Oro, orito, oro.

Oro, oro al peso.

-Oro, oro.

(Movil)

Ya estan aqui.

-Ja, ja, te has movido, te has movido.

!Mama!

-Buenos dias. ?Que tal, guapa? ?Como estamos?

Esos ojos azules.

Nati, ?que?

?Nos vamos al cuartito tu y yo?

Dime algo, ?como estas tan buena, Nati?

-20 gramos, 400 euros. -Pero era de mi madre.

Pienso en ti siempre que me voy de aqui.

(Apertura automatica)

-Se ha abierto.

Estan dentro.

!Todo el mundo al suelo! !Esto es un atraco!

(Gritos)

!La bolsa, la quiero llena! !Ya!

Sergio, metelo todo. -?Los relojes tambien?

No, eso no vale nada, coge los anillos, que son de oro.

Sergio, las pipas, vamos.

-Hay que tener poca verguenza para meter a un nino en esto.

(Dirparo) Una palabra mas y te mato.

-Tiene razon, ese nino tendria que estar en el colegio.

!Callese, hija puta! !Agache la cabeza!

!Que les pasa, eh!

!Eh! Ya casi esta.

?Te has traido al chaval? ?Estas loco?

Lo tengo los martes y fines de semana alternativos.

No perdere un dia con el, ni por un atraco.

Le puede pasar cualquier cosa. Esto no se hace asi.

Entrar, coger el dinero y ya. Si hago esta mierda, es por el

para poder estar juntos. Sergio, ven aqui.

Sergio, ?sabes que hago esto por ti?

Que si, papa. ?Con quien quieres estar?

?Con tu madre?

?O conmigo? Contigo, papa.

(LO BESA) ?Lo ves?

Quiere estar conmigo. Lo he oido.

Por mi hijo hago lo que sea. Si voy a la carcel, pues voy.

Estoy hasta los cojones de la pension compensatoria,

de los jueces y de la bruja de su madre.

-Tiene razon, los jueces se ponen de parte de ellas.

Entre la pension alimenticia, el colegio y el seguro

no me llega ni para el alquiler. -Haberlo pensado antes.

Seguro que te has liado con alguna. -?Como me voy a liar

si duermo en el coche? !Basta!

(BOB ESPONJA) !Tu, ni te muevas!

!Hijo puta!

(Gritos)

(Gritos)

-!Corre, corre! !Ten cuidado!

!Vamos! !Hijos de puta!

!Fuera! !Fuera, joder!

!Fuera! !Fuera!

!Vamos!

!Corre, corre!

!Corre, corre, Cristo!

!Cono! !Aparte, senora!

!Corre, Cristo, por tu madre! !Corre!

-No se donde estara, durmiendo, supongo.

!Que llevo al nino, Cristo!

-?Y tu que le dijiste?

?Ves como eres tonta?

Claro.

Si, oye, te tengo que dejar.

!Corre mas! !Vamos!

-!Quieto, quieto! !Vale!

!Venga!

-Que no te oigo. !Eh! ?Adonde va?

!Sonia, cono! Estoy conduciendo.

!Eh! ?La conoces?

!Es mi novia! !Se lleva el coche!

!Abre, hijo de puta!

A la M-30, cagando ostias.

?Por donde voy? ?Mendez Alvaro o el tunel?

Por donde te salga de las pelotas. Callate.

Por donde crea conveniente.

?Eres gilipollas? ?Yo?

?Le dices a tu novia donde estaba el coche?

No le he dicho nada, ella lo sabe todo.

Lo adivina, como en la discoteca.

Salgo y estaba ahi, en la puerta, esperandome.

(Sirenas policiales)

-Papa, aqui hay un senor. Ahora no, campeon.

-Deberia bajarme, asi estan mas tranquilos.

!Socorro!

!Socorro!

Quieto, quiero. Cristo.

Cristo, que el taxi estaba ocupado.

Deberiamos haber esperado uno libre, ?no?

Si no les parece mal, es mejor ir por Vicente Calderon.

A esta hora hay menos trafico.

(Disparo) !Joder!

!Hijos de puta! No veo nada.

(Movil) Joder.

La... Tu madre.

-?Mama? -?Que tal, carino?

-Muy bien. -?Has merendado?

-No, no he merendado. -?Como que no?

-Tampoco he hecho los deberes. -?Y eso?

-Estoy en un taxi con papa.

-Pero ?adonde vais? -Nos esta persiguiendo la policia.

-?Como? Dame el telefono.

-Hemos atracado una tienda. Dame el telefono, por favor.

-Y tenemos una bolsa llena de oro. El telefono, joder.

(Disparos) Silvia, ?como estas?

No, jugando con unos ninos en el parque.

Si, si.

(Sirenas policiales)

Eh... Ahora, ahora, ahora hacemos los deberes

y la merienda y... todo.

Perdona un segundito, te tengo que dejar.

(SILVIA) Jose, Jose, ?que pasa?

-Yo me bajo aqui.

!Por favor! !Ven aqui!

-!Saquenme de aqui, por favor!

!Policia! !Me cago en tu puta madre!

?Esto no tiene algo para bloquear las puertas?

Si, el seguro infantil.

(SILVIA) ?Que esta pasando? Silvia, perdona.

-?Me oyes? Si.

-?Que le vas a dar de comer? Unos sandwiches y Colacao.

?Te pregunto yo que le das de merendar?

-Borde. No me pongo borde.

Me saca de quicio que me preguntes que hago con el.

-?Que dices? No tengo que darte explicaciones.

Porque soy su padre, conmigo esta perfectamente.

Acelera o te vuelo la cabeza. Te tengo que dejar, ?eh?

Venga, hasta luego.

!Acelera!

!Acelera!

Sergio, ?estas bien? -Es como el "GTA en San Andreas".

?Que hago ahora? ?La autopista de Burgos, de Zaragoza, Extremadura?

?Vamos al sur? Al sur, al sur, al sur.

Al sur, ?por que? Siempre se escapa al sur, Mexico.

Eso es en las peliculas. ?Y Portugal?

Vamos a Francia. ?Por que Francia?

-Vamos a vivir en Disneylandia.

Esta en Paris. No he dicho que vayamos alli.

He dicho que iremos a verlo y luego ya veremos.

?Tu me ves a mi en Disneylandia?

-Tu vas adonde te de la gana.

Esto no se hace asi.

Te llevas al nino al atraco y ahora decide el por donde huimos.

No le des todos los caprichos. ?A que no lo querra mas

por seguirle la corriente? Diselo, diselo.

Si vamos a Francia, ?puedo llamar a mi mujer

para avisar de que no voy a cenar?

Dame el movil.

Se va a enfadar.

Se va a enfadar.

-Meta las manos, hombre, ya se lo he dicho.

!Meta las manos! -Ay...

-No me cogen. Mira que sabe que me revienta que no me lo cojan.

-Igual no tiene cobertura. -Lo que no tiene es verguenza.

?Sabe cuanto hace que no me pasa la pension?

Tres meses, tres, sin soltar un duro para su hijo.

Va el chaval con el uniforme del ano pasado.

y le queda por la rodilla. -?Y la custodia compartida?

-?Como? Lo metere en la carcel como no me pague lo que me debe.

A usted le pongo un sedante, lo veo muy nervioso.

-Pero si estoy bien.

-Custodia compartida...

Le he puesto una demanda en el juzgado de familia.

La proxima vez que vea al nino sera con un cristal de por medio.

A ver si asi espabila.

Quitese, ?no ve que esta grave? (TV) «Los atracadores huyeron

con 25.000 anillos de oro robados en un establecimiento

de compraventa de Puerta del Sol .

-Todo... fue idea de Cristo.

-?Quien es Cristo? -No se, tio.

-?Que ha dicho? -No lo se.

-?No lo sabe? ?No es usted traductora?

-Ha dicho: "No lo se". (HABLA EN OTRO IDIOMA)

-No conociamos nuestros verdaderos nombres.

-Quitense las mascaras, hagan el favor, ya.

-!Venga!

Joder...

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

-Nos conocimos en la tienda.

No tenia dinero, tuve que vender lo poco que me quedaba.

San Judas Tadeo.

Patron de las causas perdidas.

-Parecia muy sencillo. Mucho oro, poca seguridad.

Necesitabamos entrar sin llamar la atencion.

-Entiendo. -A ver, que me aclare.

?Trabajan de munecos en la plaza?

(HABLA EN OTRO IDIOMA) No.

-Que no. -Que no.

No me jodas.

?Tu vistes con esto? -Es la ropa del trabajo.

Ay...

?Que pasa? ?A que viene esto? ?Eh?

Estamos juntos en esto, ?no? Es lo que queriamos, ?no?

Tiene diez anos, por amor de Dios.

Ha pasado por una situacion de «shock , estara traumatizado.

?Tu tienes hijos? Que yo sepa no.

Pues callate, no tienes ni idea.

Es de libro, lo arrastrara toda la vida.

?Libro? No te has leido uno en tu puta vida.

Oiga, por favor, cuidado con el arma, aqui es peligroso.

(CARRASPEA) -Perdon, no quiero molestar, bastante tienen ya.

Yo tengo que ir a Badajoz, si o si. Me han llamado por un trabajo.

!Ay! -No he hecho los deberes.

Pues los hacemos luego, cuando lleguemos, ?vale? ?Eh?

Mama dice que los deberes los haga lo primero.

Que quede una cosa clara, Sergio. Aqui no manda mama, mando yo.

Cuando estes con mama haces lo que quieras.

Ahora se hace lo que yo digo.

Vamos a hacer los deberes, pero ahora no.

Luego, ?vale?

(Sirena policial) !Picoletos!

Vale, ya esta. (SERGIO LLORA)

(LLORA) A ver, Sergio, ?que pasa ahora?

?Que pasa ahora? -Me deje la mochila en la tienda.

Con los deberes dentro encima del mostrador

de la tienda del oro.

?Que ha dicho? ?Damos la vuelta?

A ver, un momentito.

Sergio, ?recuerdas a principio de curso

cuando forrabamos los libros que te dije?

-Si. ?Que te dije?

-Que pusiera mi nombre y la direccion de casa

y tu numero en la primera pagina para que no se perdiera.

?Y lo hiciste? -No.

(AMBOS) !Bien!

-Si, soy yo.

Si, es mi hijo.

No, esta con su padre, ?que pasa?

Pero ?donde, dice?

No, no puede ser, tiene que haber algun error.

?Seguro que son suyos?

Ya.

Ya, claro, claro.

Entiendo.

Esto no vale, senora, ?que ha hecho?

Esta francamente deteriorado.

(SILVIA) Es de cuando nos casamos. -No se le ve la cara.

-De la boda es la unica que tengo, sale mi padre.

-Necesitamos una donde este de frente, para identificarlo.

-Es lo que hay. Esta es de cuando abrimos el videoclub.

Esta, de la tienda de consumibles. -?De alimentacion?

-No, rellenabamos cartuchos de tinta usados para impresora.

Ya le dije que era mala idea, pero como no escucha...

Esta es de cuando abrimos el restaurante chino.

Nos lo quemaron los chinos. Y esta, la del funeral de mi padre.

El pobre no aguanto mas, como siempre le pediamos dinero...

-Habra que hacer un retrato robot. -?A mi padre?

-No, a su marido, ha atracado un establecimiento

con la ayuda de su hijo. -?Como? ?Con mi hijo?

-?Por que se lo dices? -?No se lo habias dicho tu?

-No, estas cosas no se dicen asi, hay que esperar al psicologo.

Venga, tranquila, tranquila. Aqui, entre.

Tranquila, ?eh? Tranquila. Sientese un momento.

Mire.

-Pero ?el va desnudo? -No, va vestido de Jesucristo

como los artistas callejeros de Sol.

-Lo tenian muy pensado.

-!Ah! !Oh! !Sergio! -!Silvia!

-Silvia, tranquila.

Senora, por favor, tranquilicese.

Hacemos todo lo posible por encontrar a su hijo. !Silvia!

Pero dile algo. Y encima le sueltas la imagen del nino.

-Me he extralimitado, pero no queria molestarla.

-Necesitamos estar en contacto.

Si la llama, nos avisa inmediatamente, ?vale?

-Escuche, esta muy nerviosa para conducir.

Que la siga un operativo a su casa y la vigilen 24 horas.

-?Que operativo ni que operativo? Vamos nosotros.

Vete a por las llaves del coche.

!Venga, joder!

-Sergio.

Sergio, carino, coge el telefono, por favor.

-Ya no me acuerdo de vuestra cara, os lo juro.

Ademas, ?que habeis hecho? ?Robar? ?Quien no roba hoy en dia?

Por favor os lo pido, dejadme en la cuneta.

Yo voy a Badajoz. No le voy a decir nada a nadie.

-Papa, tengo hambre. No paramos hasta la frontera.

-Mama dice que hay que comer cinco veces al dia.

Que diga lo que quiera. Cristo, el nino tiene razon.

No llegamos a Francia del tiron. Tendremos que parar.

-Eso, paren a comer y lo hablamos. ?Me estais escuchando?

Llevabamos la cara pintada, el de Badajoz no nos reconoce.

Es ilogico. Esto no es una excursion.

Nos sigue la policia. Y no me llames Cristo.

?Te llamo Mahoma? ?Te llamo soldadito?

Bueno. -Se llama Jose.

Jose Fernandez Cuesta y esta divorciado.

Quiere la custodia compartida, pero mama no se la da

por ser irresponsable. ?Sabes lo que te digo?

Tu madre tiene razon.

Lo siento, Jose, pero esto no se hace asi.

Yo soy Toni, tio.

Que te pires, no me interesa. Yo me llamo Manuel.

Manuel Sanchez Garcia, tres hijos, vivo en Aluche.

Me da igual, ?vale?

Este se llama Marquitos. Cuando salgo de casa, llora.

Este es Alejandro, el mayor.

Y la nina, Laura.

Me quiere tanto que tiene mi foto junto a la de Justin Bieber.

?Por que me cuenta esto? Es guapisima.

No quiero ser al que se puede matar porque no se lo conoce.

Como el de Badajoz. ?Quien ha hablado de matar?

Usted y yo tenemos cosas en comun.

Las mujeres tambien han destrozado mi vida.

Mi madre, mi hermana y mi mujer eran amigas.

Quedan en El Corte Ingles para ponerme a parir.

-En el colegio es igual, se lo cuentan todo unas a otras.

Son como una secta, comparten informacion.

A ver, no empecemos con el rollo machista, por favor.

Ademas, es que yo adoro a las mujeres.

Las adoro. -Y yo.

Por ejemplo, Sonia, con la que estoy ahora.

Es maravillosa. -?La que nos robo el coche?

No lo sabia, no le puedo contar que uso su coche para un atraco.

?El coche es suyo? Si.

Si, bueno, el coche, la casa, el perro...

Ostia, tiene un boxer cojonudo, se llama Chusqui.

Chusqui... ?A que te dedicas cuando no das palos?

?Yo? Si, tu, tu.

Relaciones publicas en el Esperma.

Ahora no porque lo cerraron; murio un tio en el bano.

-?Que es el Esperma? Una discoteca.

Como el Pacha, pero mas cerdo.

Me meti a atracar por no contarle a Sonia que estoy en paro.

Es abogada, ?sabes? Lleva casos muy tochos.

Tiene mogollon de curro y al llegar a casa

lo que quiere es follar y que no le cuente mis movidas.

O sea, le tienes miedo.

Pues si, pues si, le tengo miedo.

(SILVIA) Sergio.

Sergio, coge el telefono, por favor.

Es una tia muy fuerte, superlista.

Y yo no he acabado ni la E.S.O., no soy bueno para ella.

Todo lo hago mal: en el curro, en la casa, en la cama...

En la cama, esta buenisima y me acojona.

?En la cama que problema hay? Si, no se, demasiada presion.

Llega del juzgado y me dice: «Toni, ?que hay de cena? .

Y no he hecho nada, porque no entiendo el horno,

con tantos botones, y la sarten no se calienta.

La plancha calienta, pero la sarten esta fria.

?Tu lo entiendes? El caso es que nos metemos en la cama.

Ella se me tira al cuello

como una fiera, no me deja ni respirar, ?vale?

Y con el mogollon en la cabeza, empiezo a darle vueltas

y mas vueltas. -Gatillazo.

Sergio. -El 52 % de los hombres

no consigue completar el acto sexual a partir de los 30.

?Eso te ensenan en la escuela? -No, lo he leido

en el «Cosmopolitande mama. Sergio, pues eso es mentira.

Manejan las estadisticas como quieren.

Ademas, yo tengo 26. A mi me paso una vez.

Cuente, cuente.

Pues era una mujer perfecta.

Unos pechos, unas caderas, una cosa...

Buf, tremenda.

Hablaba como en las peliculas porno, unas burradas...

Claro, asi no se puede trabajar.

Me... intimidaba.

Al final lo hice porque la tape con unas mantas.

?Y si me deja? ?Y si encuentra a alguien mejor?

Son como una maldicion. Son demonios.

Te vuelven loco porque te dejan o no te dejan,

porque te siguen o no te siguen.

Tio, se te colocan en una parte como... como

en la parte «orcipital o una zona...

Te matas por uno de estos y cuanto te atrapa,

quisieras cortarte el dedo. A tomar por culo.

Debi hacer esto hace mucho tiempo. Estoy con ustedes.

Si no he atracado un banco es por no tener los huevos necesarios.

Gracias. Aun diria mas.

No hace falta que me apunte con la escopeta.

Toni, Jose,

considerenme parte de la banda. Ya quieres una parte, ?no?

No, lo que quiero decir... ?Por que nos fiamos de ti?

-Papa, nos persigue la Guardia Civil.

No, espera.

Me encargo yo. Poneos los cinturones.

(Sirena policial)

Jose. Despacio, despacio.

Que si no, se engancha.

Sergio, ayudalo.

Vamos a echarle huevos a esto, agarraos.

!Tranquilos!

(Sirena policial)

!Cuidado!

Tranquilo, tranquilo.

Ya estamos a salvo. -!Otra vez, otra vez!

?Estas bien? -!Otra vez!

Nino.

-Otra vez.

(TV) «Apenas una hora despues de que el Politburo anunciara

que se abria la frontera con Berlin

todos recogen los visados y, casi sin rellenarlos,

incluso sin rellenarlos... .

-Pero ?que haces, desgraciado?

Sal de aqui. -Mosto, mosto.

-Te tengo dicho que no toques las cosas del cajon.

Siempre igual.

-Mosto, mosto, mosto.

-Mosto, mosto...

Te voy a dar mosto. Dame esa botella.

Sal de aqui, de la barra.

-El caballo de espadas. -Se ha parado la tele.

-Ponte una cinta, yo no puedo.

-Maritxu.

-Esto ya esta seco, ?eh?

(TV) «Es que ademas, aunque usted no me hace ni pizca de gracia,

el programa me da la excusa de reirme de usted impunemente .

(Ladridos)

-?De que te quejas? Te hara mas joven y guapa.

Te voy a poner caoba.

(GRUNE) -El caoba rejuvenece.

El rubio no se lleva, esta muy visto.

-No quiero caoba. -Eres muy caprichosa.

-No me gusta el caoba, Maritxu.

Maritxu, quitamelo.

Te adverti.

Cambia el caoba.

Cambia el caoba.

?Tienen caldo?

Si.

Tres caldos. ?El servicio, por favor?

-Al fondo, a la izquierda. Gracias.

-Papa, ?puedo salir a jugar? No.

-Gracias. Sergio.

Jose, Jose, Jose. ?Que?

?Ese no ha muerto?

«Lo que pasa es que la banda esta borracha.

Esta borracha, esta borracha .

?Jose Luis Moreno? Si.

«-Amargado, como de costumbre. (HACE UNA PEDORRETA) .

No creo. ?Esto de cuando es? Esta joven.

-Un dia la tele se apago, la que viene por el aire.

-Son cintas, pero a estos les da lo mismo, no se enteran.

Ven lo que les pongas. -Me las se de memoria.

Noche de fiesta, una noche especial.

Chicos y chicas, que felicidad.

?La TDT no la han puesto? -Una vez vino un senor

para decir algo de eso, de no se que.

Pero a mi no me engana.

A lo que vienen es a chuparte la sangre.

(Chirria una bisagra)

(ALGUIEN SE LAMENTA) Ay, ay...

(Chirrian varias bisagras)

(ALGUIEN SE LAMENTA) Ay...

Ay...

Ay...

Ay...

Ay...

!Ah! !Ah!

-Una vez en el pueblo, pues, cogeis el monte.

Ahi detras esta la frontera.

?Como se llama?

-?El que? El pueblo.

-Zugarramurdi.

?El de las brujas? -?Que brujas?

No se, un aquelarre o algo y luego las quemaron.

-A mi las brujas no me dan miedo.

Los que me dan miedo son los hijos de puta.

Y de eso hay mucho y en todas partes.

Eh... Que bueno el caldo, ?no?

Si, si, esta buenisimo.

-!Ah!

-Aja, te pille.

Entras por la boca y sales por el culo.

Culo, he dicho «culo .

Al principio te da miedo, pero luego

luego te gusta y cuando sales, no eres el mismo.

-?Por que?

Baga, biga, iga.

Laga, boga, sega.

Sai, soi, pele.

Armatiro.

!Pun!

«-No estoy de acuerdo.

-Porque le habran dado alguna diputacion .

Lleva jerez,

jamon ?y que es ese saborcillo?

-El caldo es caldo.

?Que pasa? ?Estas bien?

-El demonio no tiene rabo, pero tiene un cono como una cueva.

Un consejo, y no piense que es una tonteria que digo sin pensar.

No les lleven nunca la contraria. ?A quien?

-Digan siempre que si a todo, es lo mejor.

El que avisa no es traidor. -?Que andas diciendo? Callate.

Que hablas mucho. Venga, para adentro.

Y no te comas los Starlux.

Bueno, pues nada, ?eh? Hasta luego.

(EL DE BADAJOZ) Un momento.

Me cago en tu puta madre.

!Cabrones! !Hijos de puta!

?Que esta pasando? Hola, ?que tal?

-Te queria comentar... Hombre, gracias.

Oye, por favor, !cabrones!

-Eh, amigos, ?puedo ir con vosotros?

!Vamos! -?Quereis ser mis amigos? Eh.

!Adios!

Noche de fiesta, una noche especial.

Chicos y chicas, que felicidad.

-Esta claro que estan compinchados.

El se hace con el oro, ella se hace la mosquita muerta.

Se juntan en Paris y a vivir. -?Tu crees?

Ella lo sigue para recuperar a su hijo.

Es una madre preocupada. -Eso parece.

Ellas nunca piensan lo que parece que piensan.

-?Y en que piensan? -No se, pero piensan otra cosa.

Son como aranas; tejen su tela a tu alrededor,

una tela confortable, estas a gusto, confiado,

de puta madre en la tela y de pronto te sueltan su veneno.

-?Problemas con Raquel? -Con Raquel ninguno.

Ha cambiado las claves de las tarjetas.

-Alfonso, ?no te habras quedado sin dinero?

-Lo comprobaria con los extractos, pero no puedo entrar en casa.

-?Cambio la cerradura? -Y me tiro la ropa a la basura.

?Tu no tenias novia? -?Yo?

Bueno, novia, novia...

Algo hay por ahi.

-Pues dejala antes de que te deje ella a ti.

Como sepa que te tiene cogido por los huevos, te los arranca

de cuajo.

Yo no sigo. ?Que pasa?

No entro ahi. No me jodas, no me falles ahora.

Jose, este pueblo esta maldito. Aqui se celebraban aquelarres.

-?Que es un aquelarre? Es como un botellon,

pero en la Edad Media. Callate.

Oye, esto no es un rollo de una medium de madrugada.

?Vale? Esto va en serio.

A ver, no os he dicho nada, porque ni yo mismo lo entiendo.

Pero en el bano

habia un tio.

?Y? Si fuese una tia...

Habia un tio en el agujero del vater.

?Donde? Joder, es dificil de explicar.

En el agujero.

Unos ojos

mirandome.

A ver, Manuel.

Manuel, Manuel te llamabas, ?no?

Lo primero, relajate.

Hemos pasado por un momento de mucha tension y no es facil.

De acuerdo. Estas muy cansado.

Ahora cruzamos el pueblo tranquilamente.

En media hora estamos en Francia y no va a pasar nada mas.

Nada mas. No va a pasar nada mas, no, Jose.

?Es que no lo entiendes?

La brujeria, el concepto, nacio aqui.

Aqui, en una cueva.

El demonio, los sacrificios humanos, todo.

De verdad, no me lo invento, es historico.

?De donde lo has sacado? ?De «Muy interesante ?

No, de «Grandes enigmas .

Me paso horas leyendo en la parada, es una mania.

Y con el mal karma que llevamos...

?Que le pasa al oro? No es el oro, los anillos.

Anillos de boda, tu lo has dicho.

Ahi dentro hay miles de promesas rotas,

ilusiones perdidas, parejas que se odian,

fracasos, infidelidades, enganos, mentiras.

Que mal rollo me das. O sea, ?que estas diciendo?

?Esto es Mordor y nosotros llevamos los anillos?

-En la carretera habia dos brujas.

Mira lo que has hecho, acojonarme al chaval.

Si es que... Arranca.

Tranquilo. Sergio, tranquilo, ?vale?

Vamos a un pueblo precioso, con gente encantadora

y con tradiciones antiguas. -Cuidado, !cuidado!

?Has visto eso? ?Lo has visto?

!Joder! Sergio, al coche.

-Pero, papa... Al coche, he dicho.

-Nino, ?que ha pasado? !Nino!

20 anos en el taxi y ni un roce. Esto ha sido un roce guapo.

Pero guapo, guapo. ?Quien me mandaba salir de casa?

-!Dejadme salir, cabrones!

Debemos llamar a una ambulancia. Claro, y a la policia, no te jode.

!No la toques! !Que susto, joder!

?Por que? Esto ha sido un accidente, estamos ayudando.

Habra que saber si esta viva. Si esta viva, pues... no se.

Y si esta muerta, pues... tampoco. No se que vamos a hacer.

Esto no se hace asi, te lo dije. Te lo dije.

Lo mejor es que nos vayamos antes de que venga alguien.

Es la del bar, ?que hace aqui?

No respira. Dios mio, la he matado.

La he matado, la he matado...

?Que cono es eso, Jose?

No, ni se te ocurra abrirlo. ?Por que?

Pero ?no lo ves? Es una bruja.

?Como ha llegado antes que nosotros?

Es verdad, nosotros vamos en coche, tio.

Joder. Jose, deja eso.

Quiero saber que hay dentro. Jose, deja eso, sueltalo.

Quiero ver que hay dentro. !Que lo sueltes, cono!

!Suelta eso! Pareceis crios, pareceis crios.

!Suelta eso, cono!

!Que lo dejes! !Me cago en la puta!

?Que habia ahi dentro?

Se me ha metido en la boca.

(TODOS TOSEN)

No esta.

?El que? !La vieja no esta!

Me voy a volver loco, cono. Sergio, Sergio.

Sergio, ?tu has visto algo?

-Se fue volando.

Que cachondo el nino.

En serio, ?que has visto?

Puede que fuera un amuleto para protegerse

o una pocion, un veneno. No sabemos los efectos...

Callate la puta boca, no quiero oir gilipolleces.

Me esta acojonando, Jose. Ya, gilipolleces.

?Donde esta la vieja? Ha sido como la tia

de las curvas peligrosas que te dice que lleves cuidado

que alli se mato ella. -Esta no hablaba.

Porque la atropellamos, pero luego se aparecera a los demas.

Y dira que vino un taxi de Madrid y la atropello.

Eso. Llegamos a Francia y paramos.

Repartimos los anillos y cada uno por su lado.

No os quiero volver a ver jamas.

Esto es Zugarramurdi.

Ya esta, ?no? Tampoco ha sido para tanto.

?Que es eso?

!Hostia, puta! !Tira, tira!

?Que hago? ?La atropello? !Tira!

Para el puto taxi, joder. !Vale!

Buenas noches. Buenas noches.

Disculpen que los moleste a estas horas,

pero ?han visto a una mujer de negro con el pelo largo suelto?

No, no... No.

Es mi madre.

Tiene falta de riego. Senora, no somos de aqui.

Vamos a Francia, estamos de paso.

Normalmente esta bien.

Fijese, a su edad sigue trabajando.

A veces se olvida de tomar la medicacion y...

Lo sentimos, senora, no podemos ayudarla.

Muy bien, pues seguiremos buscando.

Y perdonen, ?eh? Nada, faltaria mas.

Se que es mucho pedir, pero

?serian tan amables de acompanarme a mi casa?

Seguro que esta alli. Vamos con prisa.

No sabe la prisa que tenemos. Y el taximetro corre.

Ya, no se preocupen, puedo ir sola.

Me operaron de la cadera, pero el medico dice

que el ejercicio no me vendria mal.

Perdonen, ?eh? Buenas noches.

Buenas noches.

?Y tu que? ?No dices nada?

?Se te ha comido la lengua el gato?

?Como te llamas, guapo?

(TARTAMUDEA) Sergio. Yo, Graci.

Bueno, Graciana Barrenetxea,

como mi madre, mi abuela y mi bisabuela.

Eso es euskera, ?no? «Barren , «etxea .

«Barren la casa .

Tuve una novia de Basauri y se me quedo un poquito.

Es ahi.

A mi marido no le gustaba venir por aqui.

Al final nos separamos.

Anulo el matrimonio y se hizo cura.

?Se lo puede creer?

(Graznidos de cuervos)

Eva.

-Nada, no esta ni en el bar ni en ninguna parte.

Igual esta dentro, la puerta esta abierta.

-Se ha vuelto a dejar las llaves. Nosotros nos vamos.

Tampoco hay tanta prisa, ?no?

Digo, una mujer mayor sola, puede ocurrirle cualquier cosa.

Que la atropelle un coche, no se. Un coche, ?por que?

Puede haber sido un tractor.

Nos tenemos que ir, se ha hecho muy tarde

y el nino se debe acostar.

Sergio, !Sergio!

Yo soy Toni, princesa.

!Sergio! !Sergio!

!Sergio!

Me vais a perdonar el desarreglo, pero no esperabamos visita.

Esta todo manga por hombro.

-Los ninos son asi. Mi hermano y yo

corriamos por esta casa cuando eramos pequenos.

Nos parecia un laberinto. ?Tienes un hermano?

-Si, el pequeno. Mi madre lo tiene encerrado y encadenado.

Joder, eso esta muy bien.

Es la unica manera, encerrarse con ellos hasta que hagan los deberes.

Yo con Sergio hago eso.

No se ve la tele, ni internet y fuera movil, ?sabes?

Es Francisco, mi bisabuelo, era pastor.

Construyo el palacio sobre una antigua torre.

Muchas ovejas vendio para construir esto.

Un dia estaban todas muertas y, como era supersticioso,

se marcho a Cuba. ?A comprar azucar?

No, esclavos, entonces era legal. Por ahi se va al sotano.

Hay tuneles de las cuevas al pueblo y hasta Francia.

Tabaco, armas, ya sabe. Claro, de algo hay que vivir.

Begona bajo un dia por ahi y tardo un mes en volver.

A saber lo que hizo. No se me ocurre.

Mama, le encantaba meternos miedo.

Nos decia que era bruja y que por eso la enterraron boca abajo.

?Como boca abajo? Si, boca abajo.

En vez de boca arriba en el ataud, boca abajo.

Si intentas salir aranando con las unas,

te hundes mas en la tierra.

?Comprende?

Si, claro, tiene su logica.

Copita gratis. -?Que es esto?

Relaciones publicas. Pasate cuando quieras.

?Por aqui no hemos pasado ya? -Ya aparecera, como mi abuela.

Ninos y ancianos se parecen. Igual estan juntos jugando.

Si, Sergio es carinoso, se lia con todos.

-Se nota que eres un padrazo. ?Padrazo? Si esta divorciado.

Si, pero Sergio lo lleva bien.

Casi no lo ve, pasa todo el tiempo con su madre, pobre nino.

Quiero que se centre, que no eche de menos la figura de un padre.

Es importante para su desarrollo. -Me encantan los ninos.

Soy como un nino, me encanta jugar.

-?Ah, si? ?A que te gusta jugar?

A los medicos.

-?Y a ti? La PSP.

FIFA.

Master Hunter, Grand Theft... Auto.

-A mi me gusta jugar a las comiditas.

Me encantan las comiditas, si quieres, te preparo algo.

Si no sabes ni freir un huevo.

Si la cosa va con segundas, no.

-?Te enseno mi habitacion? Aun conservo mis juguetes.

Me parece una idea acojonante.

Antes tendras que encontrar a tu hijo, ?no?

Hostia, claro.

-Parece un nino muy despierto.

Si lo conocieras, te enamorarias. Es... Es inteligente,

pero inteligencia emocional, de la buena.

Es alegre, es... carinoso, sensible.

?Donde se habra metido el hijo de la gran puta?

No saben cuanto lo siento.

Toda la culpa es mia.

No tenia que haberlos distraido con mis problemas.

Usted no tiene la culpa.

El nino deberia estar con su madre desde el principio.

?Que haces, madre? -Lo que me da la gana.

?A ti que te importa? Ay, ama, que te veo venir.

!Quita de aqui!

Ah, oh, no.

!Sergio!

No, eso esta mal, ama, eso esta mal.

?Entiendes?

-?Y estos que hacen aqui?

-Lo siento, se le va la cabeza. Esta en tratamiento,

con mucha medicacion. -?Que dice esta?

-Cuando no las toma, se descentra. ?Se descentra?

-?Esta nina que dice? -Perdonad.

Por favor, por favor, Jose, disculpenos.

Lo importante es que no le ha pasado nada al nino.

?Eh?

Vale, dame al nino, damelo.

!Arranca, Manuel!

Con usted, madre, hablare mas tarde.

-Hablame con respeto, que te di de mamar.

?No se da cuenta de quienes son? -El taxista, el soldado, el Cristo.

Y el elegido.

Ha estado a punto de estropearlo todo.

-Ay... Casi lo aso.

Tiene usted cada ocurrencia, madre...

Menos mal que el padre lo saco del horno a tiempo.

-Me gusta mucho, madre.

?Por que no has hecho algo para que se quedara?

-?Que queria que hiciera? Lo tuyo, lo que haces siempre.

-Con este no.

Es diferente.

-Me llaman para una sustitucion y me tiene que pasar esto.

?Por que, si soy buena persona? Quiero ir a Badajoz.

Pregunto... -!Quiero ir a Badajoz!

?Tenemos planes para este? -!Quiero ir a Badajoz!

Gracias, amigos, gracias.

Menos mal que teneis humanidad.

Oye, ?eso como va?

Eh, oye, vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo, hombre.

!Ah!

Cabrones...

Cuando lo encuentren, estamos con Mickey Mouse. Tira.

-Papa, me pica la espalda. No te rasques, no.

No te rasques. Jose, ?se pela?

Ahi esta la frontera; en cuanto crucemos,

te compro aspirinas y crema. Y botellas de Moet & Chandon.

No vayamos a cagarla, ?vale? Vale.

?Cambiamos las matriculas? -Si.

?Escondimos las armas? -Si.

?Y la bolsa? ?Que bolsa?

La de los anillos. La llevabas tu.

Mierda. ?Que?

Para el coche. ?Por que?

Para, hay que volver. ?Que?

Me la he dejado. ?La bolsa?

No, no, la bolsa no, por favor.

Vi a Sergio y se me fue la cabeza. Hay que volver.

?Y si encuentran al senor de Badajor, que?

-Perdonadme por los insultos, pero es que me he calentado.

Me he calentado. Oye, un momento, ?otra vez?

Oye, por favor os lo pido, otra vez no.

No, por favor.

Hijos de puta.

-!Joder!

!Graci!

!Eva!

Esperate, Jose. ?Que, que?

Esto no se hace asi.

No se hace asi. A ver, a ver.

Toni, ?no? Desde que te conozco me estas jodiendo

con «esto no se hace asi . Si no se hace asi, ?como se hace?

Pues no lo se, pero asi no, ?vale?

Deja de tirarle los trastos a la hija, que das pena.

?Yo? Pero ?que he hecho? Tanto rollo con la abogada...

El padrazo, «que se centre , estas volviendo loco al nino.

Mira, la puerta, vamos.

(Chirria una bisagra)

?Que pasa? Nada.

?Tiene la bolsa? Si, no, esperate.

(Chirria una bisagra)

La bolsa no... que no la veo.

Quita, dejame ver. Tranquilo.

Quitate. Gilipollas.

Es peligroso.

Oh...

Hala, madre mia, madre mia.

?Que pasa? No se que decirte, de verdad.

Esto no me lo esperaba.

Y mira que en Esperma he visto cosas, ?eh?

Deberiamos ir a por la bolsa. Si, ve tu, yo vigilo.

Toma, toma...

Quita, cono, quita.

Hala, chaval.

?Que hace con la escoba? Barrer no, desde luego.

Vamos ahi, vamos ahi con ella.

Ah. Vamos a centrarnos un poco. Si.

Eh, escucha, vamos a centrarnos un poco, ?vale?

No hemos... !Eh! No hemos venido a eso.

Vamos, vamos, vamos.

Me vas a estropear la tapiceria. ?Te estas quieto?

-Es que no me aguanto. ?Tardara mucho?

Estan al caer. Senor mio, Jesucristo...

(Chirria una bisagra)

(Croan varias ranas)

(Chirria una bisagra)

Esta alli.

(Chirria una bisagra)

(ABUELA RIE)

-?Que pasa?

?Quien anda ahi? ?Que hace usted aqui?

?No se iban a Francia? ?Por que ha vuelto?

Tranquila, senora. Han venido a robar.

Pues no tenemos nada.

A tomar por culo, las dos contra la pared.

Senora, contra la pared. ?Por que llevan pistolas?

?Es por mi madre? Es inofensiva. Solo tiene...

Dese la vuelta, vamos. Alzheimer.

No sale.

Tranquila, senora.

(Disparos) !Ah!

Vamonos cagando hostias de aqui.

Creador, padre de...

!Agarrate, Sergio, agarrate!

Ah, !corre, Sergio!

(EL DE BADAJOZ) Si me vais a matar, hacedlo ya. !No aguanto mas!

Senorita, por favor, digame que esta pasando.

!Ah!

!Ah!

Atras, criatura de Lucifer. -?Que haces?

No se...

(MUJERES RIEN)

-Buenas noches.

-Buenas noches.

?Quiere un chorrito de jerez? -No, gracias.

-?Que haces? Me voy un momento y la que montas...

?No ves que es una senora? Anda, a la cocina.

-Parece que no hay cobertura. -Ni cobertura, ni senal ni nada.

-Por aqui pasara mucha gente, pero ?no recordara usted

a un hombre de unos 30 anos, aspecto vulgar, no muy guapo

con un nino? -Yo no he visto nada.

-El nino es mi hijo.

Rubito, se parece mucho a mi.

-No. -?No se parece a mi?

-Yo no he visto nada.

En cuanto a un senor vulgar, no muy guapo...

-?Le suena? -?Es su marido?

-Si, ?como lo sabe?

-Es que soy bruja. -Ah, entonces, ?lo ha visto?

-No.

-?El bano, por favor?

-Al fondo, a la derecha.

-Senora.

-?Si? -?Tiene tabaco?

-?Como? -Si veo un cigarro, se lo digo.

-?El que? -Que le quiero comer el higo.

-Vayase, dejeme en paz.

-Su hijo si que esta para comerselo.

-?Lo ha visto? ?Adonde han ido? -El cigarro.

-?Me lo va a decir ahora?

?Oiga?

-Atencion, aqui inspector Alfonso Calvo,

acompanado de Jaime Pacheco, en labores de seguimiento.

Solicitamos refuerzos en el puesto fronterizo.

-Al menos dos coches patrulla. -Repito, inspector Alfonso Calvo.

Necesitamos dos coches patrulla.

-Al pan, pan y al vino... No.

Dice, al pan, pan y al vino... -Pero ?que haces?

Anda y coge una caja.

Venga, hombre, gandul, que eres un gandul.

No se ni como aguanto.

Vamos, hombre, vamos.

(Interferencias en la radio)

-Esto no funciona. -Llama por el movil.

-No hay cobertura y lo oficial es la emisora.

-Lo oficial seria decir: «Inspector Jaime Pacheco .

-Eso he dicho. -No, has dicho:

«Inspector Alfonso Calvo y Jaime Pacheco .

Tambien soy inspector. -He dicho dos inspectores.

Inspector Alfonso Calvo e inspector Jaime Pacheco.

-Para nada, has dicho... -Bueno, !basta!

(Interferencias en la radio)

-Total, ni nos habran escuchado. -Ya, pero es el detalle.

Voy de acompanante o algo. -No, de acompanante no, Jaime.

Companero. -Soy exactamente como tu.

Ni mas ni menos, pero tu me das ordenes.

Me dices: «Arranca, tira, rapido, mas lento .

Conduzco yo mientras tu duermes.

Pongo gasolina, te traigo Donetes y pongo los cedes.

-No se que quieres que te diga. Jaime, ?que?

-Cualquier cosa, una palabra de agradecimiento, al menos.

Un gesto, algo carinoso.

-?Como que carinoso?

(Interferencias en la radio)

(Voz distorsionada, fantasmal)

No, a esa no la llames, siempre habla de mas.

Chica, no se, pura suerte, el destino.

Parecia que los habiamos perdido y de repente volvieron.

Si.

Bah, su padre y un par de amigos.

Ya te puedes imaginar.

Si. Si, si.

Mejor que sobre que no que falte.

Jose. (SOPLA)

Tienes razon, picante, desde luego, ya tenemos.

Si, a los Urdangoite si, que traigan el pan.

Ah, y trae hielos. Jose.

Jose, escucha. Callate.

Te dejo el nino y lo pierdes. Al menos no esta aqui.

Ha escapado. Esto no puede estar pasando.

?Y si estamos sonando? No, sonariamos los tres a la vez.

No es sueno, es alucinacion, estamos drogados.

?Recordais el saco de la vieja?

Estramonio, beleno, amanita, psicotropicos naturales.

El taxi te ha dado un juego, tio. -Me voy a Badajoz.

Badajoz.

Segun tu, esto no es real.

No, ocurre solo en tu cabeza.

Los hombres, obsesionados. Drogados o sonando,

esta claro que ella lo prefiere a el.

Tranquilo, pura sugestion.

?Para la cena o para la fiesta?

Pues para la cena, no mas de 30.

Para la fiesta, pues, imaginate. (RIE) Miles.

No, el nino no esta, pero han ido a buscarlo.

Si, no creo que tarde.

(Grillos)

(Ranas)

(Pasa un coche)

-!Mama!

Oiga, !oiga!

!Oiga! -?Has visto eso?

-?El que? -Un jabali desnutrido,

como sin pelo. -No se, seria un cochinillo.

-Que cosa mas rara, ?paro? -?Que cono vas a parar?

Siguela, que la perdemos. -Ya estas dando ordenes.

Conduce tu. -Coge el volante, Jaime.

-!Aqui!

Hay unas brujas en una casa. Mi padre esta con ellas.

Y me metieron en un horno.

Y tiraron a un senor como si fuera una pelota.

-Sube al coche, sube. -No...

No, !no!

-?Adonde vas, titon? -!Sueltame!

!Sueltame!

!Sueltame!

Noche de fiesta, una noche especial.

-Ah, ?que pasa?

Me duele todo el cuerpo.

Creo que me he roto algo.

?Donde estoy? (CHISTA) -Abre.

Ya, un momentito.

Ya.

Un momentito.

-!Ah! Joder.

-Bueno, solo me quedan testiculos de cura y lagrimas de inocente.

Yo de inocente nada, ?eh? Yo soy un ladron.

Practicamente un asesino.

-?Ah, si?

?Sabes quien es buena persona?

Ese. Va de malote.

Tiene un corazon que no le cabe en el pecho.

Mentira.

Bebo mucho, tengo el carne sin puntos.

De verdad, Eva, soy mala persona.

Lo de las lagrimas de inocente esta jodido.

Pero los testiculos...

Cura este no es, pero lo parece.

Ni siquiera estoy confirmado.

-No me gusta que discutais.

No discutimos. Este, que ha empezado.

?Te callas un mes?

-Venga, haced las paces.

Si, habra comida para todas.

Claro, como siempre.

Espera. Eva, te tengo dicho que con la comida no se juega.

El diente no vale, porque tiene que ser de un ahorcado.

No, la nina, tonteando, como siempre.

?Que? Ya, ya, yo se lo digo.

-Oye, ya vale, ?no?

(Timbre de la puerta)

-Luego hablamos tu y yo.

Jose.

?Que haces?

-Hola, Eva. -?Que tal estas?

-Vinito. -Gracias.

Pasad, pasad. -Venga, vale.

-Hola, ?que tal, carino? -Mira lo que te traigo.

-Que rico, pasad.

-Buenas. -?Que tal?

-Igual llegamos pronto. -No, que va, ?que traeis?

-Una cosita para picar. -Nos viene muy bien.

-Miren, que no sabes quien es. -Ay, Eva, como has crecido.

Nos ha dicho tu madre lo bien que te va.

Estas estudiando fuera. -En Alemania.

-?Con los curas? -Si, en Tubingen, Teologia.

-?Te los has tirado a todos? -Se hace lo que se puede.

-Di que si, folla como una perra, miente cuanto puedas

y engana a los hombres, que estas en la edad.

Me encanta como esta la casa. -?Te gusta? Pasad al fondo.

Hola, ?que tal? Que bien, que detalle.

-Para, para, para.

-?Que pasa? -Se ha parado ahi.

Joder, has parado muy cerca.

-Mierda.

-No hago nada entonces. -Vale.

(SERGIO) !Socorro! -Lo que me mandes.

(SERGIO) !Sueltame! -!Sergio!

-!Me quiero ir a mi casa!

(Risas)

-Arranca, que se va.

?Que haces? -Lo que ves.

-Jaime.

Jaime, joder, ?que haces?

-Ahi tienes el volante, no soy tu chofer, miss Daisy.

-No es el momento ni el lugar. Sube al coche y arranca, por Dios.

-Bueno, lo hago porque quiero, no porque tu me lo mandes.

-Que viajecito me estas dando.

-Me viene siguiendo desde que sali de Madrid.

-Desarrollamos la investigacion en la misma direccion que usted.

-Da igual. ?Estan armados? -Usted no hace las preguntas.

-?No lo ven? Mi hijo no esta con mi ex marido.

Lo tiene esa gente y se lo estan llevando.

-Joder.

(SILVIA) Corran, !corran!

!Venga, vamos, vamos!

-Oiga, !oiga!

!Oiga, oiga!

!Oiga! -!Policia!

-!Policia! -!Oiga!

-!Oiga! !Policia! -Alfonso.

-Joder, Silvia, !Silvia!

(GRACIANA TARAREA)

Oye, perdona, me estas haciendo mucho dano.

?Te quieres callar? Tengo ganas de llorar.

Llora, llora, pero bajito. Vale.

-Silvia. -Silvia.

-Deberia esperar aqui, puede ser peligroso.

-Yo aun diria mas, esperemos todos aqui.

Aseguremos el perimetro y pidamos ayuda.

-De verdad, no me parece correcta la manera de enfocar este asunto.

Dios, joder.

-Alfonso, !voy!

-Vamos. Silvia, usted detras.

Eva, ?que has hecho?

-«Fingers .

No hagas tanta fritanga, que la gente no puede con los segundos.

-Mama, siempre tienes que ponerle pegas a todo, ?eh?

Esta chica... Se comen al senor de Badajoz.

Me parece hasta bien, fijate.

A mi me acojona que la otra se pasee por el techo como si nada.

Recuerda, estamos drogados. Si, es verdad.

No estoy aqui, la cabeza no me duele.

A ese tio no se lo comen. Estoy en mi casita tranquilo.

Esta claro que a la hija le gusta Jose.

?Estais locos? Nos quieren matar y pensais en follar.

Tienes que dejarte querer.

Sonreir un poco, Jose, haz el favor.

Tiene razon. Has estado seco. Te ha entrado a saco

y tu como si nada. Acababa de estrangular a ese.

-Esto no se hace asi, joder, se sigue un protocolo.

-Se asegura el perimetro y se organiza el operativo,

no asi, a lo loco. -!Cuidado!

-?Que pasa? -Me ha parecido ver a alguien.

-Que susto, Alfonso. -Ya voy yo delante.

(Aplausos)

(EL DE BADAJOZ) Senorita, por favor, ?que van a hacerme?

Sergio, ?estas bien? -Tienen la comida congelada,

pero son brazos y piernas. !Sueltalo!

-?Que cosas dice este nino?

Que dano hace la television.

Aqui nos comemos a la gente, pero a besos.

-Somos un poco... secotas.

Pero luego ya, huy, cuando nos conocemos, lo damos todo.

Nos gusta comer bien, pero no a ninos chiquitines como tu.

Llevadlo a la cocina.

(SILVIA) Silencio, silencio, por favor.

-A ver tu, ?eh?

Cuidado, por favor, ahi. (CHISTA)

Chicas, un poco de silencio, por favor.

-La salsa esta suave.

Silencio.

(Se rompe la copa)

Como todos los anos, volvemos a reunirnos

para celebrar el fin de esta civilizacion ridicula y estresante

que nos agobia con su vulgaridad.

Demos gracias a la gran diosa madre

por estos dones que nos ha concedido

en su infinita maldad.

-Por aqui hace tiempo que no pasa nadie.

(CHISTA) Callese. -?Por que para arriba, eh?

La envidia nos corroe.

Mentimos, enganamos, insultamos al projimo.

El vicio y la lujuria son el pan nuestro de cada dia.

Pero todo esto, hijas mias, no es suficiente.

El falso profeta aun gobierna en la superficie.

Y ella, a pesar de nuestros esfuerzos,

permanece oculta bajo tierra.

Durante siglos esperamos a nuestro mesias.

Ese que morira y resucitara del vientre de la diosa

para conducirnos a la victoria final.

No es la primera vez que lo intentamos.

-Antes teniamos 30 ninos, Graciana.

No uno, ni dos, 30.

Gorditos,

preciosos.

No entiendo como pudo salir mal.

A lo mejor, madre, no era cuestion de cantidad,

sino de calidad, que esto no es como comprar cartones en el bingo.

-Tu madre hizo cuanto pudo. -Mas no se podia hacer.

-A toro pasado es facil criticar. -«Eskerrik asko .

-«Ez horregatik . Bueno, lo pasado pasado esta.

Lo cierto es que necesitabamos un milagro.

-Oigo voces, estan ahi abajo.

Esta vez celebramos un ritual que tras tanto tiempo...

-Aqui, aqui, aqui.

Todo es perfecto.

Los astros estan con nosotras. -Callaos.

El dolor y la miseria

que se esconde en estos anillos

nos daran la fuerza suficiente

para que la invocacion de este ano sea un exito

y surja de las profundidades

aquella que reino en un principio.

(Aplausos y vitores)

-?Que ha dicho? -No se que de un ritual.

-?Que ha dicho del ritual? ?Que ha dicho?

Senora, deme la bolsa. ?Seras desgraciado?

?Quieres dejarme?

!No!

!Matadlos!

-!Jose, que te he visto!

Esto no se me olvida, ?me oyes?

!La puta!

?Que hace aqui tu mujer? Ha quedado con tu abogada.

No compares, la mia no nos ha vendido a la policia.

Yo no me preocuparia por la policia.

!Entregale los anillos! !No, y el hapocalipsis que!

Ya lo iremos viendo, ?no? Preparaos para correr.

Una, dos...

?Hacia donde? !Da igual, tira!

(Gritos de dolor y terror)

-Oye, ?que es de Asun?

-En el instituto foral de bienestar de Navarra esta.

-Cuanto me alegro, esa chica vale mucho.

-Con lo mal que lo paso con la enfermedad de su madre.

-Pobrecita mia. ?Como te encuentras, cielo?

?Ha comido algo? Os tengo dicho que esto sienta mal

con el estomago vacio. -Creo que tengo un Almax.

-Mejor algo caliente, una tila, un poleo menta.

-!Joder!

Toma, toma un poquito. -Abre.

-Se la ve desganada. Normal.

Con el estres del viaje y la cabeza llena de preocupaciones.

Que si los hombres, la familia...

Todo esto ya se acabo, carino.

-No te preocupes, aqui te tratamos como una reina.

-Estas entre amigas. -Ya lo veras.

!Ah! !Corred!

-Sigue por ese pasillo hasta el fondo.

Hay una escalera a la izquierda, oye, siempre a la izquierda.

En la bodega baja y encuentra una puerta a la derecha, ?vale?

Esperame junto al rio. Vale.

!Oye!

?Y los demas? -Los demas, ?que?

Vienen con nosotros, ?no?

-?No soy bastante para ti? No, pero dejarlos asi...

No se, me parece...

-?Prefieres estar con tus amigos antes que conmigo?

No, no, no, a ver, lo que digo... Lo que yo quiero

es que todo vaya bien, que todos estemos bien.

?Vale?

-Un momento.

Dime que no estas diciendo lo que creo que estas diciendo.

No, bueno, no se lo que deberia estar diciendo.

Yo digo lo que haya que decir, ?eh?

-Me das la razon como a los tontos.

No, eso no, eso nunca.

-Pero tu me quieres.

?Quererte? -Traiciono a mi familia por ti.

Lo estoy dando todo.

Me gustas mucho, muchisimo.

-Ya. Si quieres, olvido a mis amigos.

Comprenderas que pasar de mi hijo es muy fuerte.

-Estas buscando la excusa para romper.

?Romper? Por nada del mundo, estoy loco por ti.

-Ya, pero no soy lo mas importante de tu vida.

Pues mira, si lo pienso, si.

Eres lo mas importante de mi vida, pero

una cosa no quita la otra.

Vamos, se puede compaginar perfectamente.

?Y Jose? No se.

?Que hacemos? Corre.

Si. !Ah! Corre, corre, por tu padre.

Manuel, la bolsa, dejamela. No puedo mas, Toni.

Debe estar ahi, lo recuerdo, el patron de las causas perdidas.

?Quien? Aqui esta.

San Judas Tadeo.

!Sigue corriendo!

!Por aqui, Toni!

-O yo o nada.

Tu, mi amor, tu siempre.

-Mientes, solo tienes miedo.

Eso no te lo voy a negar.

Quiza no sea el mejor momento para decir esto,

pero te quiero. -No me quieres.

Crees que soy un monstruo. ?Como que un monstruo?

Que eres mi amor. -No me lleves la contraria.

No se que decir, no hay quien acierte.

-!No te soporto!

?No estas sacando las cosas un poco de quicio?

Ha sido increible. Yo que pasaba de los santos...

Has estado bien, Toni. Le he echado huevos, ?no?

Con dos cojones. Que subidon.

Asi si, asi se hacen las cosas.

Ahora mismo me comia el mundo, joder.

Me siento vivo, me siento... No se, joder.

Me siento hombre. Cuando se lo cuente a Sonia,

va a flipar. Le diras que estas en el paro.

No, si sale la conversacion, se lo suelto

y que diga lo que quiera. Cogere el toro por los cuernos.

Montare mi discoteca, tendre coche, casa y perro.

Y no se llamara Chusqui. A mi no me para ni Dios.

Hola.

!Hola!

Oiga.

Ayuda, oiga.

Joder.

-Me he leido la coleccion completa de novelas de Marcial Lafuente.

?Que? -Y la catedral de Burgos.

La he hecho con huesos de rana, 16.000.

Te habra llevado mucho tiempo. -Bueno, pues 15 anos.

Ya, y

?sueles estar por aqui?

-Si, si, aqui estoy, si me gusta mucho.

Te acostumbras y se esta comodo.

Eso, bueno, y que la puerta esta cerrada.

Vamos por ahi, ?vale?

Espera.

?Notas el aire? Es verdad.

Estamos cerca de una salida.

Si. !Toni! !Manuel!

Ilumina por aqui.

?Has visto eso? No, no se lo que he visto.

?Y si volvemos atras? Ilumina otra vez.

Por favor, no nos hagan nada, por favor.

-Mi hermana es la que me cuida, me trae las novelas.

Pero ahora es mas dificil, porque ya no se publican.

Tu hermana es encantadora.

Tiene mucho genio, pero es encantadora.

-Me llamo Luis Miguel. Yo soy Jose.

Jose Fernandez.

-Se me cae la piel por la humedad.

Ya, no pasa nada, no pasa nada.

-No.

(LLORA)

Venga, tranquilo.

Ya esta, no pasa nada.

Nosotros somos gente de mal de toda la vida.

-Que verguenza. Esto no quedara asi, guapa.

Hablaremos despues del ritual. -Mama, por favor.

?Te das cuenta del disgusto que le has dado a la abuela?

Menos mal que no se acuerda de nada.

-En esta casa no se ha visto nunca una cosa asi, nunca.

-Una chica de tu edad lo que debe hacer es drogarse

y no perder el tiempo con estas tonterias.

-A tus anos yo iba hasta el culo todo el dia.

-Como debe ser. -Los hombres solo sirven

para sacarles el dinero. Practica sexo sucio, como todas.

-Sadomaso, incesto. -Coprofagia, fetichismo.

Zoofilia. -Lluvia dorada, «fistfucking .

«Bondage . -«Bondage , ?que es?

-Conchi, que sosa eres. Con los sacrificios que hicimos

para mandarte a los peores colegios.

Ahora te gusta ese chico porque es buena persona.

Vamos, por favor. -No se, me mira con unos ojos...

-?Que ojos? Sacaselos.

Tu debes utilizarlo, como si fuera un juguete sexual.

-?A que juegas con el? ?Al Scattergories?

Si cuando se corre, se echa a llorar.

-No, ?en serio?

Ay, parece un chicarron. -Huy, para nada.

-Hace tiempo, en un «Cosmopolitan ,

lei que los hombres estaban mas flojos.

Lo se, si, teneis razon.

-No se que me pasa. Perdoneme, madre.

Cuando pienso en el, siento mariposas en el estomago.

-?Que siente? -Mariposas.

-Ay, por favor. -Creo que me he enamorado.

?Que te has que?

-Mi abuela esta gritando, ?la oyes? No.

-Yo puedo oir todo lo que ocurre en la casa.

?Puedes oir a mi hijo? -Huy...

Aja, esta llorando.

Lo normal, lo han traido para el sacrificio.

?Sacrificio? ?Donde esta la cueva? ?Donde esta?

-Si no quieres que te vean,

un tunel pasa por debajo del cementerio.

(Grunidos)

(LLORA)

-«El capitulo diez. Punto.

La actitud del estupido "sheriff" es lo que ha estado

estropeando todo, dijo el inspector .

Venga.

!Ah!

-!Ah!

Dicen que Dios creo al hombre a su imagen y semejanza.

Pero ?quien diablos se creen que son?

Dios creo a la mujer a su imagen y semejanza.

(BRUJAS) !Si!

?Alguna de vosotras se traga esa estupida historia

de Adan y la costilla? (BRUJAS) !No!

?Donde esta el paraiso?

(BRUJA) !En el infierno!

?Quien es Dios?

(BRUJAS) !Nuestra madre!

Y nosotras, ?que somos?

!Brujas!

Los hombres nos tienen miedo, porque sabemos la verdad.

Dios es una mujer.

Y ellos no pueden soportarlo.

Basta ya de buenos y malos, de cielo e infierno,

de virtud y pecado.

Solo hay una verdad en todo el universo.

Una gran diosa omnipotente

madre cruel, hija despiadada

y espiritu puro.

Ellos nos arrancaron los instintos.

Ensuciaron con la culpa nuestras almas.

Y escupieron sobre nuestro sexo.

Ha llegado el momento de la venganza.

Ella va a volver.

!Y se hara justicia!

(BRUJAS) !Justicia! !Justicia!

!Justicia!

?Que dices? ?Eres idiota?

No se, que me dejo llevar.

-Ella se lo va a comer, esa es la idea.

Ella, ?quien? -Si el nino sobrevive,

sera un hombre nuevo, como yo. ?Como sobrevivira, si se lo come?

-Mirame a mi, yo lo hice.

Prefiero no pensar en ello.

(Aranazos) -?Lo oyes?

?El que? -Respiracion agitada.

Unas aranando madera.

Poco aire. No me vaciles.

(Dos golpes)

(Golpes arriba)

Joder. -Ayudame, corre, corre.

Joder.

-Vamos, vamos.

Ha sido mama, ?verdad?

Como si lo viese. -Luismi.

?Que haces aqui?

Como se entere mama que has salido de tu cuarto...

Estabas castigado. -Hice algo mal.

-Desatame. Ni de cona.

Te pareces a tu madre. -Jose, no me digas eso.

Creia que entre nosotros habia algo.

?Por que te ha encadenado?

-No te lo puedo decir.

(LUISMI RIE) Esta enamorada de ti.

-Luismi. -Se lo ha dicho a mama

y por eso la ha enterrado. -Luismi, esta te la guardo.

Cuando me quite las cadenas, os mato a los dos.

?Tu que? ?No vas a decir nada?

Di algo.

Yo... lo siento, Eva.

Acabo de salir de una relacion.

-?Como te atreves?

No puedo meterme en historias con tias que me vuelvan loco.

Todas las desequilibradas me tocan a mi.

Quiero algo normal, ir al cine, cenar.

-Pero si soy una persona muy normal.

Luismi, vamonos.

-No, eh, eh, no, no, ?adonde vais?

A impedir que tu madre destruya la civilizacion occidental.

?Te parece bien? -No me dejes

con la palabra en la boca. Luismi...

Luismi, carino, dile que vuelva.

-Luismi pasa. -?Quien te quiere mas que yo?

Luismi, Luismi, que te meto en tu cuarto. !Luismi!

?A que huele? -Creo que a azufre.

Son los pelos de las piernas, que se chamuscan.

?Cuanto tarda uno en quemarse?

No lo se, es la primera vez que me queman.

Calculo que una hora. ?Una hora?

?Tanto? Con suerte nos asfixiara el humo.

-Pues menos mal. Nos quedan

20 minutos como mucho.

-!Alfonso! !Alfonso!

-?Que? -Antes de morir queria decirte

que ha sido un honor trabajar contigo.

-Si, para mi tambien, Jaime. -Ya, pero todavia hay mas.

-Dime. -Me da verguenza.

-Jaime, nos conocemos de toda la vida.

-Ya, pero delante de todos... A nosotros ni nos va ni nos viene.

-?No te has dado cuenta?

-Darme cuenta, ?de que?

-?Ni cuando me cai sobre ti en el karaoke?

Dilo, por favor, nos tienes en ascuas.

-Me gustas. -?Que?

-Como hombre, quiero decir.

Oye, ya deberiamos estar ardiendo, ?no?

-Jaime, yo te aprecio mucho, pero no me parece el momento

ni el lugar para hablar de estas cosas.

Cono, me estoy muriendo de verguenza.

-Ya, lo entiendo.

Arriba ese animo, hombre, que no es el fin del mundo.

Igual si.

?Que te cuesta decirle algo bonito para 20 minutos que nos quedan?

-No me agobieis, no me siento comodo, necesito pensar.

(Gritos de horror)

Baga, biga, iga.

Laga, boga, shega.

Sai, soi, pele.

Almatiro, pun.

Baga, Biga, iga.

Laga, boga, shega.

Sai, soi, pele.

Almatiro, pun.

Shimiski, mibiski.

Kerna, plat, ornio, sopa.

Kiki, lisanda, uru.

Eda, medo, kli.

Iki, miriki, likli.

(BRUJAS CANTAN CANCION RITUAL)

!Que no he hecho nada, cono! !Que no he hecho nada!

(Golpes contra madera)

(Se acercan pasos de gigante)

Cono, joder, joder.

Mierda.

(SERGIO GRITA HORRORIZADO)

!Sergio! !Sergio!

-!Por favor! !Papa!

!Socorro! !Sueltame!

!Sueltame!

(Vitores)

?A que esperas?

(SERGIO) !Ah!

-?Lo ves?

Esta vivo.

Este es el elegido.

Fruto del vientre de la gran madre.

El androgino.

El hombre que traicionara al hombre.

El vengador, nuestro caballo de Troya.

-Papa, papa, estoy bien.

Estoy bien.

-!Luismi!

!No!

!No!

?Has visto eso?

-Joder.

Que se lo ha tragado, ay.

-Vamos a salir de aqui todos.

?Tienes un plan? -Jose, necesito que confies en mi.

?Conoces su punto debil? -Si.

(ERUCTA)

-Pero necesito tu ayuda. ?Que tengo que hacer?

-Solo tienes que distraerla. ?Distraerla?

-!Jose!

No dejes que te trague de un bocado.

Entretenla, haz que se gire.

Hago lo que puedo. -Que baje la cabeza.

Aqui, a la derecha. ?Algo mas?

-No, asi no. Si, a la derecha.

Pero ?que haces? !Hacia aqui!

?Confias en mi? !A muerte!

-!Te quiero! !Y yo! !Ah!

!Eva! !Eva!

-«Maitia .

Eva.

?De verdad crees que Eva cuidara de tu hijo?

?Que te ha prometido? ?Que cambiara?

No quiero que cambie, me gusta como es, con caracter.

!Atras! -!Fuera!

!Atras! !No te acerques!

!Fuera!

Cuando menos te lo esperes, te sacara el corazon.

Ya lo veremos. ?Le importa que me lleve al nino?

Volvio a nacer dentro de ella.

Ahora es nuestro.

Sergio, Sergio, diselo tu. ?Con quien quieres estar?

?Con tu padre o con las senoras estas?

-Con las senoras. !Tira a casa ya!

!Manuel! !Manuel!

Manuel, ayudame, por favor.

-No te atrevas a tocarlos.

-!Papa!

!Manuel! !Los anillos, por Dios!

!Manuel, ayudame, hostia!

!Los anillos! No es el momento, Toni.

!Sueltame!

-?Mama?

Silvia, contigo queria yo hablar. -Y yo.

!Sueltame!

-Te demandare por lo que has hecho. Llevas razon, no soy buen padre.

-Te voy a meter un paquete que flipas.

Vale, vale, vale. He metido a mi hijo en un atraco.

Se lo ha comido un monstruo, vale.

Quiza no sea lo mejor para el nino,

pero ?que quieres que te diga? Necesitaba verlo.

!Ayudame, Manuel! Te estas quemando las manos.

!Por supuesto! Tenemos que entendernos por el.

Nos necesita a los dos.

!Soltadme, joder!

-Tu reino no es de este mundo, madre.

La guerra ha terminado. ?Que pretendes? !Damelo!

-No estas capacitado...

para atender las necesidades de nuestro hijo.

(Resuena el grito de horror)

Vale, vale, vale, corre.

Papa, papa, vamonos.

-!Corre!

-!Alfonso!

Oye, eso que te dije antes... -?Que?

-Nada, no me lo tengas en cuenta. -Tranquilo, Jaime.

Me ha parecido bien. -?En serio?

-!Corre!

(Musica de banda)

?Cuando empieza?

No deberiamos dejarlo hacer estas cosas.

-No hace dano a nadie.

Ademas, el psicologo dijo que estar siempre encima de el

puede ser contraproducente.

Lo que tu digas, carino.

(NINA) !Ay! !Ay!

!Ah! !Ah!

-Si, dile que ponga la demanda.

La contrademanda la llevo yo.

Oye, perdona, no estamos en horario de oficina.

Esta mujer esta cansada y necesita tiempo libre.

-!Guapo!

De mayor va a ser alguien importante, te lo digo yo.

Banquero, ?verdad? -Si, tiene pinta.

Cari, ?vamos esta tarde a ver "El rey leon"?

-Genial, me encantan los musicales. -Mejor vamos a Disneylandia.

Que no he ido nunca.

-Si, pero en un vuelo charter, ?eh?

-Se me olvidaba, somos millonarios.

-Si, somos millonarios.

-No soporto los finales felices.

-Me he emocionado,

-Mas tonta...

Miralos, la familia feliz.

-Tienen dinero, coche, adosado, perro, jardin.

-Y todo eso... los destruira

poco a poco.

Cuando la felicidad no los deje ni respirar,

volveran con nosotras.

(«Zugarramurdin akelarrea )