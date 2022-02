Rosa López ens fa somriure només començar l'entrevista a Punts de vista amb la seva sinceritat i gran simpatia. Ve al cultural que presenta Tània Sarrias per parlar-nos del seu nou senzill 'Si no te veo más' i de moltes coses més.



A més, ens canta el nou tema en acústic. Tot un plaer descobrir aquesta cançó amb la seva veu a TVE Catalunya, on tot va començar per a ella ara fa més de 20 anys amb Operación Triunfo. Ens diu que s'ha emocionat en tornar a aquests platós. I tot i que ja no sap ni quants discos ha tret, sempre recorda els seus orígens, quan va començar a cantar de petita. Ara, amb 41 anys, Rosa López ens explica què és per ella la fama i com han estat i seran sempre d'importants els sentiments que viu quan canta.

15.06 min Punts de vista - La Rosa López més independent torna amb 'Si no te vuelvo a ver'





Del cas de Chanel i Eurovisió, li desitja tot l'èxit possible a la intèrpret, i li recomana que disfruti del moment. És partidària de donar-li suport 'a muerte', diu, perquè Eurovisió porta turisme i el turisme, feina. És així Rosa López, tot cor.



No us perdeu la interpretació del seu nou tema, amb un punt de soul que tant li agrada i que ens permet gaudir de tota la potència de la seva veu, un cop més.



La cantant ja pensa en el seu novè treball que sortirà l'any que ve i ens n'ha fet cinc cèntims. Segiur que serà un nou èxit que no canviarà la seva essència. Esperem que ens vingui a explicar moltes més coses ben aviat ara que ens ha dit que el nostre plató li encanta. Fins ben aviat, triomfadora!