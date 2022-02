Ja són 75 dies sense pluja

Fa dies que no plou i la sequera comença a ser preocupant en àmplies zones de Catalunya. La ratxa seca (dies consecutius amb una precipitació inferior a 1 mm) ja arriba als 75 dies a sectors del Prepirineu, Catalunya Central, prelitoral i Tarragonès. Són indrets on gairebé no hi ha plogut des del 25 de novembre. La llarga ratxa seca i la poca precipitació dels últims mesos empitjoren la situació de l'actual sequera, sobretot al litoral-prelitoral central, a l’Empordà i en algunes zones del prepirineu occidental, on la sequera és excepcional. Exceptuant l'Ebre, a la resta és entre moderada, forta o extrema.

La sequera colpleja l'agricultura La manca d'aigua afecta greument als cultius de cereal. Per exemple, a les comarques de Ponent, les baixes temperatures de les últimes setmanes conjuntament amb una tardor i un hivern secs, dificulten la crescuda del cereal. Molts d'aquests camps haurien d'estar densos i verds, i malaraudament hi creix poc i el que creix s'asseca. Els pagesos estimen que ja s'ha perdut un 30% de la collita. Per cada setmana que no plou es perd un 10% de la collita. “�� La sequera afecta ja alguns conreus de les comarques de Ponent. A secà, els pagesos donen per perdut el 30% del cereal | @RTVECatalunya @lourdesballarin



Els embassaments, a la baixa La sequera també es nota en els embassaments, cada cop més buits. El que més preocupa és el de Darnius - Boadella, a l'Alt Empordà que frega el 40% de la seva capacitat. Això ha obligat a l'ACA a activar l'alerta per sequera en aquesta regió amb restriccions d'aigua. Ara fa un any estava el doble de ple, fregant el 80%. També preocupa l'embassament de Sau que es troba al 46% de la seva capacitat. Aquest juntament amb el de Susqueda són els que alimenten d'aigua la regió amb més població de Catalunya com és Barcelona i també Girona. Aquí la situació és de prealerta, fet que ha comportat la intensificació de les dessalinitzadores del Prat i de Blanes. Però si baxen del 40% es podria donar una situació d'alerta com ja passa a l'Empordà, comportant restriccions i es començaria a extreure aigua subterrània. Per comparar la situació actual amb la de fa un any, tant els embassaments de la Conca de l’Ebre com els de les conques internes de Catalunya han baixat respecte l’any passat i es troben fregant el 55% de la seva capacitat total, mentre que fa un any estraven entre el 75 i el 85%.

Com han evolucionat les reserves? Els embassaments de les conques internes no estaven tan baixos des de finals del 2019, just abans del temporal Glòria. Llavors es van omplir i es van mantenir amb bones reserves fins a principis de l'any passat. Des de l'estiu, però, la falta de precipitacions han fet baixar el nivell de l'aigua. Ara bé, de moment no estan tan baixos com a principis del 2018 i encara estan lluny de la situació de sequera del 2007. Tot i això caldrà estar atents... Les reserves d'aigua baixen per sota del 60%