Dos años sin pisar los escenarios madrileños. La última vez fue en diciembre de 2019 en el Teatro LP Gran Vía. La cantante Tamara vuelve a la capital al Teatro Rialto con un concierto muy especial donde hará un repaso a sus grandes éxitos en estos 22 años de carrera artística y presentará ante el público de Madrid, su nuevo tema "Muero por verte".

"Tengo el alma encadenada entre dos corazones, siento cuando estoy con él que también me haces falta", así dicen alguno de los versos de esta nueva canción. Con la que ha registrado grandes datos como los primeros puestos en las plataformas digitales y las 600.000 visitas en el videoclip del canal de Youtube. Para la artista, según comenta en Las mañanas de Pepa Fernández, es el iceberg de este nuevo disco inédito, que sacará a finales de año y con el que "se puede ver por donde va a ir".

Este sencillo trata de una balada con aires rancheros sobre una mujer que se divide entre el amor a un hombre y a otra mujer, compuesto por José Abraham y Álvaro Rey, donde la cantante sevillana reconoce que se ha vaciado hasta lo más profundo de su ser. "Ya estamos haciendo canciones que por mi edad, tengan esa madurez y ese nivel de interpretación que viene unido a mi edad. "Muero por verte" es un tema muy potente".

22 años sobre los escenarios

El sábado vuelve a subirse sobre una tarima, el lugar "donde mejor se encuentra". Después de dos años regresa a Madrid para reencontrarse con su público donde va a salir con "mucho temple, muy segura, y con claridad para interpretarle sus canciones a su público". Con el que lleva al lado 22 de años de carrera.

"Me siento una privilegiada. No renuncio a mi adolescencia porque hacía lo que más me gustaba que era cantar. Yo no quería ser una adolescente normal", apunta la artista después de esta carrera intensa y prematura. Recordamos que Tamara firmó su primer contrato discográfico con 14 años y su primer disco salió al mercado con 15. Con Gracias, en 1999, consiguió cinco discos de platino.

27.23 min Parque discográfico - Tamara - 05/02/22 - Escuchar ahora

La "reina del bolero del siglo XXI" como muchos la consideran, a lo largo de su carrera profesional ha vendido más de dos millones y medio de copias de sus discos y suma un total de 22 discos de platinos gracias a Siempre, Abrázame, Canta a Roberto Carlos y Lo mejor de tu vida. Además del CD de oro que logró con Perfecto.

Todas esas canciones estarán en su concierto del sábado 11 de febrero en el Teatro Rialto. "Hay muchos singles, muchos sencillos, que han hecho que la gente forme parte de ellos, de mí y de mi carrera. Como "Si nos dejan", "Gracias", "Si no te hubieras ido", "Cada día", "No quiero nada sin ti", "El gato que está triste y azul", "Lady Laura", "La distancia", muchas canciones que mi público ha hecho posible que sea así".