Rosa López sense pors després de 20 anys als escenaris

De la nit al dia un programa de televisió et pot canviar la vida. I no parlem d'un programa qualsevol, parlem del fenomen televisiu més important dels darrers vint anys. Quan Rosa López es va presentar a la primera edició d''OT' no esperava que la seva vida fes un tomb de forma tan radical, però així va ser. Han passat moltes coses des de llavors. De tot això i del seu nou treball, n'ha parlat a 'Punts de vista' amb la Tània Sarrias.

Rosa López no ha parat d'ençà que el 2001 es va presentar al càsting d''Operación Triunfo'. Ha publicat 8 discos, ha guanyat 7 discos de platí, ha concedit infinitat d'entrevistes i fins i tot l'hem vist ballar a 'Mira quién baila'. No hi ha ningú que no la conegui i per alguna cosa és Rosa d'Espanya!

Però no tot han estat comoditats en aquest camí. Com es diu col·loquialment: "s'ho ha currat molt". Des del 2019 és artista independent i ara ens porta sota el braç el seu darrer senzill, 'Si no te vuelvo a ver'. La cançó l'han composta Conchita i Luís Ramiro, que a la vegada són els protagonistes del videoclip futurista. Rosa ha tornat a treballar amb els Germans TEN, responsables del mític 'Europe's living a celebration'