A judici el crim d'una dona assassinada per la seva exparella a cops de destral el 2018. Aquest dimarts ha declarat l'autor confés, Jaume Badiella. Insisteix que no la va matar de forma premeditada.

Segons la seva declaració, Mònica tenia un trastorn mental i li feia sentir malament. Aquell 7 d'agost, narra que van discutir i per desesperació la va emputjar al lavabo. Després declara haver agafat el primer que va trobar, una destral, i la va colpejar al rostre. Assegura que quan va veure "la cosa monstruosa" que havia fet li va entrar la por i va procedir a enterrar-la al jardí de casa. Posteriorment, denuncia la seva desaparició i no és fins 11 mesos després quan els Mossos descobreixen el cadàver i confessa el crim.

La defensa insisteix que no va ser un acte premeditat, per això demana o l'absolució o 10 anys de presó. Per les acusacions es tracta d'un assassinat amb traïdoria i acarnissament i demanen 25 anys de presó.

Més de 10 cops de destral Els fets van ocórrer l'any 2018. El matí del 7 d'agost, la Mònica i el Jaume Badiella van discutir. Vivien junts en un pis del carrer Volta de Terrassa (Barcelona), tot i que ja no eren parella. Segons el fiscal, en el transcurs d'aquesta discussió i mogut per la intenció de posar fi a la seva vida, la va agredir amb una destral. La va colpejar almenys en onze ocasions fins a provocar-li la mort entre les 9.59 i les 10.46 hores. Les investigacions apunten que una vegada comés l'assassinat, el detingut va enterrar a la dona al pati de la casa. Va alçar les rajoles del sòl, va fer un forat just perquè cabés el cos i va tornar a consolidar i posar les rajoles. Posteriorment, ell mateix va denunciar la seva desaparició i el cos de la Mònica no es trobaria fins 11 mesos després del crim. Ell mateix va confessar a la policia els fets i va reconèixer que el cadàver descobert era el de la seva exparella. Abans d'això, va canviar la versió dels fets fins a tres vegades i els agents van començar a veure moltes contradiccions. Cartell desaparició de la Mònica

El fiscal demana 24 anys de presó Segons Fiscalia, que demana 24 anys de presó per al presumpte autor dels fets, en Jaume la va assassinar a colps de destral per a causar-li el màxim dolor possible i, posteriorment, va enterrar el seu cos al jardí de casa. Badiella, malgrat confessar que és l'autor dels fets, explica que és un homicidi, no un assassinat i demanen que sigui absolt del delicte, argumentant que hi ha una alteració mental.



