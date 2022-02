"El Temps" de RTVE participa a la trobada de meteoròlegs a Vallnord - Pal Arinsal

La trobada de meteoròlegs a Vallnord – Pal Arinsal (Andorra) ha tornat aquest cap de setmana després de l’aturada de l’any passat, a causa de la pandèmia. Enguany s'ha celebrat la seva cinquena edició i ha acullit meteoròlegs i meteoròlogues procedents de diversos mitjans de comunicació d’Andorra, Espanya, Polònia, Irlanda i Bèlgica. S’hi han retrobat, doncs, homes i dones del temps de RTVA, La Sexta, Telecinco, Cuatro, TVE, Meteocat, TVE, RAC1, Betevé, Ràdio Flaix, Troposfèrica d’altres mitjans internacions com Nowa TV, RTE o VTM. La secció de "El Temps" de RTVE Catalunya també hi ha estat present.

Esquí, activitats d’hivern i xerrades sobre meteorologia

Durant el cap de setmana, els professionals de la meteorologia han gaudit de moltes experiències. A banda de l'esquí, dissabte van realitzar diferents activitats i esports d’hivern, escalfant en un simulador virtual d’esquí o gaudint d’un tour per l'estacio sobre una “Moon Bike” o el que vindria a ser entre una moto de neu i una snowbike. De nit, també se’ls va convidar a una excursió en retrack i en buggies.

Com totes les edicions anteriors, la trobada també ha comptat amb diverses xerrades divulgatives. En aquesta ocasió, una d'elles va anar a càrrec de la meteoròloga i tècnica de l’equip de Predicció i Vigilància del Meteocat, Carme Farnell que va aprofundir sobre l'eina "Lightning Jump" que s’utilitza per fer una previsió de pedra i fenòmens severs a curt termini. Dit d'una altra manera, a través de l'observació d'un increment sobtat de les descàrregues elèctriques, poden preveure amb una certa probabilitat que, en els indrets per on passi la tempesta, es registri alguns dels fenòmens definits com a temps violent com pedregades, calamarsades o, fins i tot, esclafits o tornados.

“Avui aprofitem per realitzar les tradicionals xerrades de meteoròlegs de la trobada. pic.twitter.com/wqpnio6exz“ — Vallnord - Pal Arinsal (@palarinsal) February 5, 2022

A més, es va escoltar al geòleg andorrà, Valentí Turú, adherit a la fundació Marcel Chevalier, qui va posar en valor el passat geològic del Principat d'Andorra, fent èmfasi al llac glacial de la Massana. Va expicar la seva evolució i els canvis observats al llarg de la història. Actualment, els sediments de la vall serveixen per donar resposta al clima del passat.

En definitiva, l’esdeveniment ha servit per generar sinèrgies entre companys de professió, compartir curiositats de cada regió i conèixer més sobre com s’informa del temps en altres mitjans. A més, també s'ha volgut promocionar Andorra, l’estació i les peculiaritats meteorològiques i climàtiques del país dels Pirineus.