Comença a l'Audiència de Barcelona el judici pel crim d'una dona a Terrassa l'any 2018. El seu cos va aparèixer enterrat a la casa que compartia amb la seva exparella, 10 mesos després que ell denunciés la seva desaparició.

El presumpte assassí serà jutjat per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament.

Les investigacions apunten que una vegada comés l'assassinat, el detingut va enterrar a la dona al pati de la casa . Va alçar les rajoles del sòl, va fer un forat just perquè cabés el cos i va tornar a consolidar i posar les rajoles. Posteriorment, ell mateix va denunciar la seva desaparició i el cos de la Mònica no es trobaria fins 10 mesos després del crim.

El fiscal demana 24 anys de presó

Segons Fiscalia, que demana 24 anys de presó per al presumpte autor dels fets, en Jaume la va assassinar a colps de destral per a causar-li el màxim dolor possible i, posteriorment, va enterrar el seu cos al jardí de casa. Badiella, malgrat confessar que és l'autor dels fets, explica que és un homicidi, no un assassinat i demanen que sigui absolt del delicte, argumentant que hi ha una alteració mental.



La vista del judici ja ha començat i aquest dimarts està previst que declari l'acusat.