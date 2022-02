La controvertida decisión de la Comisión Europea de calificar como "verdes" la energía nuclear y el gas ha abierto el debate sobre su papel como energías de transición contra el cambio climático, y ha vuelto a poner el foco sobre los pros y contras de las centrales nucleares. Un equipo de Informe Semanal ha visitado la antigua central nuclear de Zorita, en Guadalajara, ya casi totalmente desmantelada. Fue la primera que se construyó en España y allí siguen depositados 12 contenedores con 175 toneladas de residuos de alta intensidad que generó su actividad. Otras cinco nucleares siguen activas en España, todas con fecha de caducidad.

"La energía nuclear no es verde, genera daños en el medio ambiente", asegura Alicia Cantero, de la organización ecologista Greenpeace. "No sólo durante su periodo de funcionamiento, sino también que tiene el grave problema de los residuos radiactivos, que permanecen activos durante cientos de miles de años".

Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, que agrupa a las empresas propietarias de las centrales, reconoce que solo en residuos de combustible nuclear, los de mayor actividad, los reactores españoles generan unas 200 toneladas al año, pero argumenta que la energía nuclear también tiene factores positivos para el medio ambiente. "Evitamos no 200 toneladas de CO2, sino 20 millones de toneladas de CO2", asegura.

Estar en la lista de actividades verdes indica a los inversores, públicos y privados, que un proyecto determinado es útil para la transición ecológica, lo que lo hará rentable para invertir. Y eso moverá mucho dinero. De esas consecuencias económicas hablamos con varios expertos. Bernabé Alonso Fariñas, profesor de la Universidad de Sevilla e integrante de la Plataforma de Finanzas Sostenibles destaca que la Comisión considera que es importante tener esas tecnologías funcionando hasta llegar a emisiones netas 0 y "quiere usar esta herramienta para que se financien esos proyectos. La cuestión es si ésta es la herramienta para financiar la transición".

Bruselas asegura que el objetivo no es promocionar ni la energía nuclear, cuyo principal valedor es Francia, ni el gas, fundamental para Alemania. "Sí es un medio hacia ese fin: un futuro bajo en carbono con energías renovables" asegura la comisaria Maired McGuinnes. Otros miembros de la Comisión, como el vicepresidente Josep Borrell, votaron en contra de la propuesta, a la que también se oponen algunos países como España y Austria.