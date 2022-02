Creixen les agressions sexuals i preocupa la multireincidència

Els fets delictius denunciats a Barcelona durant l’any 2021 van augmentar un 10% en comparació a l'any anterior, quan la pandèmia va fer caure els delictes a uns nivells mai registrats, però han baixat un 35% respecte l’any 2019, quan els indicadors de seguretat no estaven afectats per la COVID-19. Segons les dades facilitades aquest divendres després de la reunió de la Junta de Seguretat Local, l’any passat es van registrar a la capital catalana 146.605 delictes, es van fer 19.194 detencions i 39.974 investigats, i es van resoldre un 26% dels delictes denunciats.

Segons els responsables de seguretat de la ciutat i de la Generalitat, el 2021 va ser un any atípic. En alguns aspectes es va assemblar més al 2019 mentre que en d’altres presenta més similituds amb el 2020, en funció de les restriccions aplicades per la pandèmia en cada moment.

Al voltant del 30% de les denúncies per agressions i abusos sexuals que s’han registrat a Barcelona s’ubiquen en l’àmbit de la violència de gènere i una altra part destacada estarien relacionades en l’àmbit de la nit i l'oci. D'altra banda, l'any passat es van detectar 385 delinqüents multireincidents , dels quals 213 van ser detinguts en un sol any 997 vegades.

Millores en l'actuació policial

Segons han explicat els responsables de seguretat de la Generalitat i de l'Ajuntament, així com els caps policials dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana, els principals reptes d’enguany passen per continuar treballant i potenciant el treball sobre la multireincidència que opera a la ciutat i activar accions en l’àmbit de la lluita contra les agressions i abusos sexuals. També es prioritzarà l’atenció a les persones que van a denunciar i a les víctimes de violència masclista i s’activaran plans per l’assistència i protecció a persones d’especial atenció, com ara menors, gent d’edat avançada i persones sense llar, entre d’altres. L’objectiu és unir esforços entre tots els actors que treballen en la seguretat d’aquesta ciutat per donar una millor resposta i augmentar els nivells de seguretat de les persones que viuen i transiten per Barcelona.