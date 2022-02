Laura Borràs deixa sense vot Pau Juvillà

A poques hores perquè es compleixi el termini donat per la Junta Electoral Central per retirar l'escó a Pau Juvillà, la situació del diputat de la CUP queda encara més en dubte. I això que el ple del Parlament ha acabat aprovant el dictamen de la Comissió de l’Estatut del Diputats que defensa que preservi l’escó, sempre que no es comprometi els funcionaris de la Cambra.

Ara bé la votació ha quedat marcada per la decisió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, l’inici del ple extraordinari de rebutjar la delegació del vot del mateix diputat anticapitalista. Una situació que els cupaires han interpretat com la suspensió dels drets del secretari tercer de la Mesa, per la qual cosa han decidit no votar al ple. Sí que hi han votat a favor, en canvi, ERC, JxCat i els comuns, sumant 73 vots, pels 53 en contra de la resta de grups.

Votació contaminada Borràs ha explicat que no ha acceptat la delegació del vot de Juvillà perquè podria suposar un “conflicte d’interessos” i, per tant, comprometre el resultat de la votació. Borràs s’ha referit així a l’article 16.1 del reglament de la Cambra per argumentar que com l'únic punt de la sessió és la votació sobre els drets del diputat cupaire és imprescindible que la votació "no quedi contaminada”. “��️ Arrenca al #Parlament el ple extraordinari sobre la retirada de l'escó de Pau Juvillà.



�� Laura Borràs rebutja el vot delegat del diputat de la CUP perquè la votació "no quedi contaminada per un conflicte d'interessos" | @RTVECatalunya



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 3, 2022