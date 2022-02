El festival de novel·la pels amants del 'true crime' arriba al Poblenou

La 17a edició del Festival de novel·la negra, BCNegra arriba a la ciutat de Barcelona carregat de sorpreses i novetats. Del 3 al 13 de febrer, el festival ofereix una programació íntegrament presencial, amb grans figures del panorama literari nacional i internacional.

Al cor del barri de Poblenou i en altres indrets de la ciutat com el teatre El Molino: coneixerem 112 autors, 40 moderadors i gaudirem de 42 taules rodones i 53 activitats. Totes les activitats són gratuïtes, però l'aforament serà limitat.

Enguany s'aposta per les noves tecnologies com a leitmotiv. "Volem reivindicar l'ésser humà per sobre de la tecnologia quan aquesta no la podem entendre".

“Necessitem futur, necessitem relats, necessitem apagar la màquina i encendre l’ésser humà - Carlos Zanón“

La novel·la negra dels anys cinquanta, la ciutat de les pistoles, el món hibridat, les fronteres, el ressorgiment del monstre de la xenofòbia i l’extrema dreta, el sentit de l’humor en la novel·la negra, crims a la ciutat o en entorns rurals, política, exili, els secrets familiars que arrosseguem, les agressions, desaparicions, accidents, suïcidis, les clavegueres de l’Estat, l’engany, crims racistes, personatges marginals, les interpretacions..., aquests seran alguns dels temes dels quals es parlarà a BCNegra.

“��Tot a punt per a una nova edició de #BCNegra, comissariada per l'escriptor @czanon.

��Del 3 al 13 de febrer



��️‍♀️Voleu saber tot el que us hem preparat? Aquest any nous protagonistes i moltes novetats!

FIL����



ℹ️https://t.co/EnO9QPkQwU pic.twitter.com/xvJw3d1uog“ — BibliotequesBCN (@BibliotequesBCN) January 24, 2022

Inauguració: 3 de febrer BCNegra s’inaugura dijous, 3 de febrer, a la Biblioteca Jaume Fuster amb l’exposició “Expedient González Ledesma”, en memòria a un dels millors cronistes que ha donat la literatura, ja fos des de la pell del comissari Méndez, o des de la de l’advocat Silver Kane. A continuació Enric González Torralba, Victoria González Torralba, Joaquim Roglan Llop, Jordi Sierra i Fabra, parlaran de l’escriptor, dels personatges, de les seves cròniques, i de la seva obra en general. La mostra es podrà visitar fins al 3 d’abril de 2022. Música i amistat autodestructiva a la nova novel·la de Carlos Zanón

Autors internacionals Escriptores i escriptors internacionals procedents de Mèxic, Estats Units, Finlàndia, Suècia, Argentina, Itàlia, França, Regne Unit, Escòcia, entre altres... es donaran cita a BCNegra 2022. Figures nacionals i internacionals com: Brenda Navarro, Mario Cuenca Sandoval, Elena Medel, Ricardo Menéndez Salmón, Charles Cumming, Chris Whitaker, Eduardo Mendoza, Justo Navarro, José Ovejero, Antonio Soler, Virginia Feito, Eugenio Fuentes, Rosa Ribas, Paula Rodríguez, Tura Soler, Adolfo Gilaberte, Kiko Amat, Silvia Cruz Lapeña, José Ángel Mañas, Lorenzo Silva, Noemí Trujillo o Carmen Mola entre molts més.

Un autor, un llibre, un personatge Com succeeix a cada edició, BCNegra recupera un autor, un llibre i un personatge, amb l’objectiu de revisitar-los, o convidar a descubrir-los. Pel que fa a l’autor, enguany es tracta del britànic Ted Lewis, considerat el precursor del renaixement del gènere al Regne Unit, marcat sota un univers negre i sense esperança. Sobre Ted Lewis parlaran Damià Alou, Kiko Amat, Dani Osca. Escriptor britànic Ted Lewis El llibre que el festival vol recuperar és una tragèdia grega i un clàssic de la literatura, Èdip Rei, de Sòfocles, o millor Èdip detectiu?, possiblement és el primer detectiu de la història. Carlos Bassas del Rey, Pilar Gómez Cardó i Jesús Lens, seran els encarregats de debatre-ho. El personatge és Petra Delicado, de l’escriptora Alicia Giménez Barlett, que forma part de l’imaginari literari de la nostra ciutat i la primera inspectora, a qui devem que obrís portes a altres personatges femenins des del bàndol.

Premi Pepe Carvalho a l’escriptor Don Winslow El passat mes de desembre es feia públic el nom del guanyador Premi Pepe Carvalho en la seva 17a edició. El jurat del premi, format per Carlos Zanón com a president, i Anna Abella, Núria Cadenes, Rosa Ribas, Daniel Vázquez Sallés i Sergio Vila-Sanjuán com a vocals, va reconèixer la trajectòria literària de l’escriptor Don Winslow (Nova York, 1953). Va subratllar “la capacitat de Don Winslow per a transformar la investigació i la informació en material de creació, per a presentar en format de ficció (de ficció realista), cruament, directament, magistralment, alguns dels defectes estructurals de les societats occidentals. La corrupció policial i política, els càrtels de la droga, els seus efectes, la guerra bruta, la hipocresia benpensant són explicats a les novel·les de Winslow des del punt de vista del policia, el traficant, el ionqui, amb informació directa, punyent, vívida. Sense filtres. Sense artifici. Amb ambició alta i voluntat d’impacte. I ho aconsegueix”. Don Winslow assistirà a la cerimònia de lliurament del guardó, que es fa cada any en el marc de BCNegra i que tindrà lloc dijous 10 de febrer al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, en un acte presidit per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Cinema BCNegra ha aterrat a Filmin. La plataforma de cinema online, de l’empresa Comunidad Filmin S.L., oferirà als seus subscriptors, en el marc del festival, una selecció de 10 films del seu catàleg que es podran visionar al llarg del Festival. I des d’altres punts de la ciutat, com la Biblioteca La Bòbila, el Centre Cívic Fort Pienc i el Museu Nacional d’Art de Catalunya, s’exhibiran diversos cicles de cinema negre.

Rutes literàries Les rutes literàries mostren el que els nostres autors han narrat en els seus escrits sobre el que passava al carrer, en una època determinada. I el que passava al carrer, reflecteix el que li passava a la societat del moment. Enguany tindran lloc dues rutes, “La novel·la de l’asfalt”, on grans noms del gènere policial, del periodisme i de la crònica ciutadana regelliran la novel·la negra escrita sobre els carrers i les places, sobre la Barcelona burgesa i la canalla. Per altra banda, quan es compleixen 50 anys de la creació del detectiu Pepe Carvalho, la segona ruta literària li retrà homenatge. “Rere les passes de Carvalho” repassarà alguns dels aspectes més importants del que significava la ciutat, tant per l’investigador privat, com per al seu pare creatiu, Manuel Vázquez Montalbán. Arriba el festival de novel·la negra catalana més esperat

Slam poètic També es podrà assistir a un combat poètic Poetry Slam entre Salva Soler i Dani Orviz, on possaran a prova la seva habilitat i el domini de la llengua i dels versos.

Teatre Simenon representa la tradició, ja que és un dels escriptors internacionals, entre els anys cinquanta i setanta, més rellevants. Ara es recupera la seva obra, amb noves traduccions, per apropar-les a un públic més jove. El periodista cultural Víctor Fernández, i l’actor i director teatral Juan Antonio Hidalgo, porten a l’escena una selecció de textos de l’autor belga i pare de l’inspector Maigret.

Música Artista musical, fa ràdio, escriu còmics, té un podcast sobre música, cinema i literatura amb Dimas Rodríguez, sempre implicat en algun projecte col·laboratiu. Aquest és l’home que hi ha al darrere de The New Raemon, Ramón Rodríguez, que juntament amb Ricardo Lezón, cantant, lletrista i compositor de McEnroe, van formar el projecte The New Raemon & Ricardo Lezón, i ambdós actuaran a BCNegra.

Còmic L’aliatge entre l’art i la narrativa és sinònim de novel·la gràfica, un gènere sempre present en el festival. Tecnologies, internet, distopies, o il·luminatis refermen el lema del festival, Aquí, demà, i són els temes dels quals parlaran Noel Ceballos, Albert Monteys, Miriam Persand, tres grans autors i artistes de novel·la gràfica, i ho faran en un entorn immillorable, la llibreria Gigamesh.