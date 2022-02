La Candelera riu, i la marmota Phil?

2 de febrer. La Candelera. Ens plantem al ben mig de l'hivern amb la tradicional cita que segons algunes dites o costums, pronostiquen si l'estació més freda de l'any s'ha acabat o encara li queda corda.

Què diu la tradició?

A Catalunya, la Candelera és una celebració cristina que arriba just 40 dies després de Nadal. La tradició també diu que avui s'ha de desmutar el pessebre, tot i que la majoria ho ha fet fa setmanes. En l'àmbit meteorològic i popular, el dia de la Candelera seveix per pronosticar si l'hivern ha de continuar. Així, segons la dita popular, "Si la Candelera plora, l'hivern és fora; si la Candelera riu, l'hivern és viu". És a dir, si no plou, l'hivern no ha dit la seva última paraula, que és just el que passarà avui. Ara bé, a curt termini, tant avui com demà, de fred hivernal no en farà gens ni mica, més aviat tindrem un ambient primaveral.