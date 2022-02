Ha llegado el momento que todos estábamos esperando: el regreso de Cuéntame cómo pasó. Y además, por partida doble. Sí, como lees, porque la serie más longeva de la televisión tendrá su propio canal en RTVE Play. Desde el día 20 de enero, con motivo de la vuelta de la familia Alcántara a La 1, la plataforma de video on demand ha arrancado un directo en el que emite las temporadas de la ficción que lleva 20 años contándonos cómo pasó.

Los capítulos de Cuéntame, disponibles en RTVE Play

Si no has llegado a tiempo al directo para ver alguno de los capítulos, no te preocupes. RTVE Play tienes disponibles en la plataforma desde la primera hasta la decimonovena temporada, para verlos cuando quieras y donde quieras, gratis y en streaming. Además, los nuevos capítulos de la temporada 22 estarán disponibles a partir de las 22.40 horas.