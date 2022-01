Todo el mundo habla de la teta de Rigoberta Bandini. No es para menos, ya que durante su actuación en el Benidorm Fest saca un pecho gigante con forma de globo terráqueo al escenario. "Ay mamá" se centra en defender la feminidad y los cuerpos de las mujeres y denunciar la censura de los pezones: "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza", es una de las frases de su canción, candidata a representar a España en Eurovisión 2022 si gana esta noche la gran final.

Pero hay otra frase más que ha suscitado el interés del que ya se ha convertido en un himno feminista. Se trata del momento en el que Rigoberta Bandini invita a parar la ciudad "sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix". Y claro, son muchos los que se preguntan quién es Delacroix y a qué hace referencia Rigoberta Bandini. Te desvelamos todos los secretos de "Ay mamá".

¿Quién es Delacroix? Para empezar, Delacroix, de nombre Eugène, es el pintor por excelencia del romanticismo francés y una de las figuras claves de la pintura europea de la primera mitad del siglo XIX. Sus estilo pictórico tiene clara influencia del barroco, pero sus cuadros evolucionaron hacia la modernidad, convirtiéndolo en uno de los pintores más admirados por los impresionistas. Hijo del político Charles Delacroix, ministro de exteriores del Directorio, y de Victoire Oeben, que pertenecía a una familia de ebanistas, artesanos y dibujantes, se crio en tiempos turbulentos. En 1815, cuando Napoleón volvió al poder, Delacroix se mudó al taller de Pierre Narcisse Guérin, donde Théodore Géricault y el Barón Gros fueron sus maestros. Frecuentaba el Louvre para aprender de otros pintores y en 1830 pintó uno de los cuadros históricos más importantes: La Libertad guiando al pueblo. El cuadro se conserva en el Museo del Louvre de París (Francia) Erich Lessing Culture and Fine Arts Archives

¿Cómo saca Rigoberta Bandini "pecho al estilo Delacroix"? La Libertad guiando al pueblo es una pintura histórica romántica que conmemora la Segunda Revolución Francesa del 28 de julio de 1830 en la que Carlos X es derrocado y obligado a exiliarse. Es una obra cargada de simbolismo donde la Libertad está representada en forma de una figura femenina con los pechos al descubierto mientras sujeta la bandera francesa en alto. Encabeza al pueblo liderándolo sobre un grupo de soldados muertos. Rigoberta Bandini interpreta "Ay mamá" con esta misma simbología, donde invita a todas las mujeres a una revolución de pechos. Se trata de una reivindicación por los cuerpos de las mujeres tras la fuerte censura que estos sufren en Internet, donde los pezones femeninos están prohibidos. Rigoberta Bandini: "Nuestros cuerpos son constantemente opinión pública" VERÓNICA CASANOVA Tanto es así que Facebook llegó a censurar esta obra en 2018. La red social prohibió un anuncio de una campaña online para una obra de teatro que se exhibía en París y que usaba La Libertad guiando al pueblo. ¿El motivo? Se veían dos pechos. Fue prohibida bajo el cumplimiento de las estrictas normas en relación con el sexo y la pornografía de Facebook y la polémica estuvo servida. La plataforma tuvo que rectificar, pero no es la primera vez que esto ocurría: ya habían censurado El origen del mundo de Gustave Courbet y hasta le habían cerrado la cuenta al usuario que había subido la imagen.