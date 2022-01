Rigoberta Bandini y su "Ay mama" desatan la locura en el Benidorm Fest. La cantante se ganó el voto del jurado y de la audiencia en la segunda semifinal y es una de las grandes favoritas de la final del festival. Su tema se ha convertido en todo un himno feminista tras reivindicar la feminidad y la maternidad y denunciar la censura de los pechos, apoyando así al movimiento #FreetheNipple ("Libera el pezón", en castellano).

Su actuación y su puesta en escena no dejó a nadie indiferente. Y si gana la final del Benidorm Fest, Rigoberta Bandini representará a España en el Festival de la Canción de Eurovisión que se celebra en Turín en 2022. Pero como hasta ahora, no estará sola. Paula Ribó es una de las ocho finalistas que han llegado hasta la final del Benidorm Fest. No lo ha hecho sola. Junto a ella actúan su pareja, Esteban Navarro, y sus primos. Pero hay un miembro que es fundaental para Rigoberta Bandini sobre el escenario: Belén Barenys, su inseparable corista.

¿Quién es Belén Barenys? Nada más aparecer sobre el escenario del Benidorm Fest cogiendo del brazo a Paula Ribó, se llevó el aplauso y los vítores de todo el público presente. Para los fans de la artista barcelonesa es toda una habitual... Se trata de Belén Barenys, la prima pequeña de Rigoberta Bandini y su excepcional corista. Rigoberta Bandini y su corista se llevan genial @belenbarenys en Instagram Con ella había cantado anteriormente la canción "Perra". Es cantante, bailarina y actriz, habiendo participado ya en dos series de televisión: A escena (2012) y El muerto vivo (2019). Además, tiene su propio proyecto musical y arísticamente se hace llamar Memé.