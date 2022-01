Que a Catalunya hi ha talent és una afirmació que no necessita justificació. Igual que a la resta del país, artistes musicals creen les seves produccions i les porten arreu. No obstant, fins a quin punt involucren el seu públic en aquestes produccions?

Koko Jean, que ha visitat Efecte Collins aquesta setmana, fa palesa una clara diferencia entre la música afroamericana amb la que ella se sent identificada i la música que ha pogut veure al territori on viu; “Hi ha molt talent però falta una mica de teatreo musical”.

L’artista posa sobre la taula un debat interessant entre la música que es fa cap a fora i la música més íntima, més pensada com una poesia. Aquí, els artistes fan música íntima per explicar la seva història. La música negra o afroamericana està pensada per expressar, a mode de reivindicació, un crit al públic per a que analitzi -alhora que gaudeix- la historia que està explicant. Així, que mentre Bob Dylan cantava a l’aire, els cantants afroamericans deixaven fora de l’escenari la intimitat i representaven un personatge que tenia un motiu per omplir per estar allà i apel·lar als oients.

I es que l’artista, juntament amb el seu grup Koko Jean & The Tonics, fa –amb les seves cançons com “Movin On”– un homenatge a la música negra i a la seva capacitat de representar la lluita d’una societat que ha patit discriminació al llarg de la història.